Who is IAS V Srinivas: कौन हैं श्रीनिवास? जो संभालेंगे राजस्थान के मुख्य सचिव का कार्यभार, जानें IAS V. Srinivas के बारे में सब कुछ...

IAS V. Srinivas News: केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी. श्रीनिवास को राजस्थान कैडर में वापस भेजने की मंजूरी दे दी है. वे राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे. अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने राजस्थान सरकार के अनुरोध पर श्रीनिवास के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से मुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है. वर्तमान में वे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे. इस नियुक्ति से राजस्थान में शासन को तकनीकी दक्षता और अंतरराष्ट्रीय अनुभव का लाभ मिलेगा.

केंद्र से राजस्थान कैडर में वापसी

मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आदेश में बताया कि वी. श्रीनिवास का रिपैट्रिएशन स्वीकृत हो गया है. ट्रांसफर के बाद विभाग ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOP&T) से मुख्य सचिव पद पर औपचारिक आदेश जारी होंगे. श्रीनिवास राजस्थान कैडर के 1994 बैच के अधिकारी हैं, जिन्होंने पिछले तीन दशकों में राज्य और केंद्र स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. उनकी नियुक्ति राज्य प्रशासन को नई दिशा देने के लिए मील का पत्थर साबित होगी.

22 वर्ष की उम्र में IAS की सफलता

वी. श्रीनिवास का जन्म 1 सितंबर 1966 को तेलंगाना (तत्कालीन आंध्र प्रदेश) में हुआ. उनके पिता एन्टोमोलॉजिस्ट थे, जो नेशनल मलेरिया इरैडिकेशन प्रोग्राम से जुड़े थे, जबकि मां ने वकालत की डिग्री हासिल की. बचपन मलेरिया प्रभावित अरावू वैली के गांवों में बीता, जहां उन्होंने वैदिक और संस्कृत ग्रंथों से प्रारंभिक शिक्षा ली. हैदराबाद की ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक करने के बाद, मात्र 22 वर्ष की आयु में उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की. राजस्थान कैडर में प्रवेश के बाद उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर नीति-निर्माण तक का सफर तय किया.

डिजिटल AIIMS और मंत्रालयों में योगदान

अपने करियर में श्रीनिवास ने विदेश मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में सेवा दी. दिल्ली एम्स में डिप्टी डायरेक्टर रहते हुए उन्होंने 'डिजिटल AIIMS' प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसमें ई-हॉस्पिटल सिस्टम लागू किया गया. इससे मरीजों को लंबी कतारों से मुक्ति मिली और अस्पताल प्रबंधन पूर्णतः डिजिटल हो गया. यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई, जिसे स्वास्थ्य प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन की मिसाल माना जाता है.

IIAS के पहले भारतीय अध्यक्ष

हाल ही में श्रीनिवास को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज (IIAS) का अध्यक्ष चुना गया. 3 जून 2025 को ब्रूसेल्स में हुई असेंबली में 141 में से 87 वोट हासिल कर उन्होंने ऑस्ट्रिया के उम्मीदवार को हराया. 2025-28 के लिए यह पदभार संभालते हुए वे इतिहास रचेंगे, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है.

