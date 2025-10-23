Zee Rajasthan
Who is IPS Sachin Mittal: कौन हैं IPS सचिन मित्तल? जिन्हें मिला जयपुर पुलिस कमिश्नर का चार्ज

Jaipur New Police commissioner IPS Sachin Mittal: जयपुर, 23 अक्टूबर 2025: राजस्थान सरकार ने 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी सचिन मित्तल को जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है. बीई और एमटेक डिग्रीधारक मित्तल ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं. आज हम आपको इस आर्टिकल में आईपीएस सचिन मित्तल के बारे में बताएंगे.

Published: Oct 23, 2025, 07:56 AM IST | Updated: Oct 23, 2025, 07:56 AM IST

Who is IPS Sachin Mittal: राजस्थान सरकार ने बुधवार (22 अक्टूबर) को 34 आईपीएस अधिकारियों के बड़े तबादले किए हैं. इसके साथ ही पांच पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. कार्मिक विभाग द्वारा जारी ट्रांसफर-पोस्टिंग लिस्ट में जयपुर को नया पुलिस कमिश्नर भी मिल गया है. 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी सचिन मित्तल को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का कमान सौंपा गया है. वहीं, बीजू जॉर्ज जोसफ को एडीजी कार्मिक की जिम्मेदारी दी गई है. इन तबादलों से पुलिस महकमे में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है.

सचिन मित्तल: साइबर क्राइम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने वाले अफसर

जिन आईपीएस अधिकारी सचिन मित्तल को जयपुर पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, वे 1996 बैच के हैं और उनके पास बीई तथा एमटेक की डिग्री है. हाल ही में वे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पर्सनल/कार्मिक) के पद पर तैनात थे. एडीजी साइबर क्राइम के रूप में अपने कार्यकाल में मित्तल ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कई बड़ी मुहिमें चलाईं, जिससे राज्य में साइबर अपराधों पर काफी हद तक काबू पाया गया. इसके अलावा, वे पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के एडीजी भी रह चुके हैं. उनकी अनुशासनप्रिय छवि और फील्ड में मजबूत पकड़ के कारण उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है.

कई जिलों में एसपी रह चुके मित्तल, एसीबी में लंबी सेवा

सचिन मित्तल ने अपने लंबे पुलिस करियर में भरतपुर, झुंझुनूं, सवाई माधोपुर, झालावाड़ और डूंगरपुर जिलों में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में सेवाएं दी हैं. वे डीआईजी एटीएस (एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड) के पद पर भी तैनात रहे, साथ ही जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. लंबे समय तक एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में सेवा देकर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. अब जयपुर में उन्हें कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और महिला सुरक्षा जैसे चुनौतीपूर्ण मामलों को संभालना होगा.

बीजू जॉर्ज जोसफ का तबादला, एडीजी कार्मिक बने

वहीं, 31 जुलाई 2023 को जयपुर पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए आईपीएस अधिकारी बीजू जॉर्ज जोसफ को अब अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है. उन्होंने आनंद कुमार श्रीवास्तव की जगह कमिश्नर का पद संभाला था. इससे पहले वे एडीजी (सतर्कता) के रूप में कार्यरत थे. उनके तबादले से जयपुर कमिश्नरेट में नई नेतृत्व व्यवस्था बनेगी.

ये तबादले भजनलाल सरकार की ओर से पुलिस महकमे को मजबूत बनाने के प्रयास का हिस्सा माने जा रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य में कानून व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी.

ये तबादले भजनलाल सरकार की ओर से पुलिस महकमे को मजबूत बनाने के प्रयास का हिस्सा माने जा रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य में कानून व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी.


