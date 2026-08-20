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कौन हैं IAS प्रज्ञा केवलरमानी, जिनकी गृह जिले में पोस्टिंग से मचा बवाल, जानें पूरा मामला

Jaipur News: प्रज्ञा केवलरमानी की उदयपुर में संभागीय आयुक्त के पद पर तैनाती को लेकर सवाल उठ रहे हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार वह 2001 से उदयपुर में अलग-अलग पदों पर रही हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के गृह जिले में पोस्टिंग संबंधी निर्देशों के बावजूद तैनाती चर्चा में है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 20, 2026, 09:39 AM IST | Updated:Aug 20, 2026, 09:39 AM IST
कौन हैं IAS प्रज्ञा केवलरमानी, जिनकी गृह जिले में पोस्टिंग से मचा बवाल, जानें पूरा मामला
Image Credit: प्रज्ञा केवलरमानी.

Jaipur News: उदयपुर में संभागीय आयुक्त के पद पर प्रज्ञा केवलरमानी की पोस्टिंग को लेकर प्रशासनिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं. उनकी तैनाती ऐसे समय में चर्चा का विषय बनी है, जब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकारियों की गृह जिले में पोस्टिंग को लेकर साफ प्रावधान किए गए हैं. इन निर्देशों में संभागीय आयुक्त सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों को शामिल किया गया है.

2001 से उदयपुर में अलग-अलग पदों पर रही हैं केवलरमानी

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प्रज्ञा केवलरमानी की उदयपुर में मौजूदा तैनाती को लेकर सबसे बड़ा सवाल उनके लंबे कार्यकाल से जुड़ा है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वह वर्ष 2001 से लगातार उदयपुर में अलग-अलग पदों पर सेवाएं देती रही हैं. अब उन्हें इसी जिले में संभागीय आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है. इसी वजह से उनकी पोस्टिंग को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है.

निर्वाचन आयोग के निर्देशों में गृह जिले को लेकर प्रावधान

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर जारी निर्देशों में गृह जिले में तैनाती के संबंध में साफ प्रावधान बताए गए हैं. इन प्रावधानों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है. निर्देशों के दायरे में संभागीय आयुक्त समेत कई अहम प्रशासनिक पद आते हैं.

jaipur

कई प्रमुख पदों पर लागू हैं निर्देश

गृह जिले में पोस्टिंग से जुड़े ये प्रावधान केवल संभागीय आयुक्त तक सीमित नहीं हैं. इनमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी और उपखंड अधिकारी जैसे पद भी शामिल हैं. इसके अलावा तहसीलदार और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के लिए भी प्रावधान लागू होते हैं.

पुलिस आयुक्तालय के अधिकारियों पर भी प्रावधान

निर्देशों के दायरे में जयपुर और जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. ऐसे में गृह जिले में अधिकारियों की तैनाती को लेकर निर्वाचन आयोग के प्रावधानों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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