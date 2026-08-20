Jaipur News: उदयपुर में संभागीय आयुक्त के पद पर प्रज्ञा केवलरमानी की पोस्टिंग को लेकर प्रशासनिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं. उनकी तैनाती ऐसे समय में चर्चा का विषय बनी है, जब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकारियों की गृह जिले में पोस्टिंग को लेकर साफ प्रावधान किए गए हैं. इन निर्देशों में संभागीय आयुक्त सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों को शामिल किया गया है.

2001 से उदयपुर में अलग-अलग पदों पर रही हैं केवलरमानी

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प्रज्ञा केवलरमानी की उदयपुर में मौजूदा तैनाती को लेकर सबसे बड़ा सवाल उनके लंबे कार्यकाल से जुड़ा है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वह वर्ष 2001 से लगातार उदयपुर में अलग-अलग पदों पर सेवाएं देती रही हैं. अब उन्हें इसी जिले में संभागीय आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है. इसी वजह से उनकी पोस्टिंग को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है.

निर्वाचन आयोग के निर्देशों में गृह जिले को लेकर प्रावधान

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर जारी निर्देशों में गृह जिले में तैनाती के संबंध में साफ प्रावधान बताए गए हैं. इन प्रावधानों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है. निर्देशों के दायरे में संभागीय आयुक्त समेत कई अहम प्रशासनिक पद आते हैं.

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कई प्रमुख पदों पर लागू हैं निर्देश

गृह जिले में पोस्टिंग से जुड़े ये प्रावधान केवल संभागीय आयुक्त तक सीमित नहीं हैं. इनमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी और उपखंड अधिकारी जैसे पद भी शामिल हैं. इसके अलावा तहसीलदार और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के लिए भी प्रावधान लागू होते हैं.

पुलिस आयुक्तालय के अधिकारियों पर भी प्रावधान

निर्देशों के दायरे में जयपुर और जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. ऐसे में गृह जिले में अधिकारियों की तैनाती को लेकर निर्वाचन आयोग के प्रावधानों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है.

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