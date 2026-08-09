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कौन हैं राजस्थान के अभिषेक मीणा? जिन्होंने कम उम्र में पास किया UPSC, IIT से IAS बनने तक ऐसी है अभिषेक मीणा की कहानी

IAS Abhishek Meena Success Story: राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले IAS अधिकारी अभिषेक मीणा की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है. 2016 बैच के हरियाणा कैडर के अधिकारी अभिषेक मीणा ने कम उम्र में सिविल सेवा में जगह बनाई. IIT दिल्ली से पढ़ाई के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा का रास्ता चुना और अब हरियाणा कैडर में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 09, 2026, 10:29 AM IST | Updated:Aug 09, 2026, 10:29 AM IST
कौन हैं राजस्थान के अभिषेक मीणा? जिन्होंने कम उम्र में पास किया UPSC, IIT से IAS बनने तक ऐसी है अभिषेक मीणा की कहानी
Image Credit: IAS Abhishek Meena

IAS Abhishek Meena: राजस्थान की मिट्टी से निकले कई युवाओं ने देश की सबसे शानदार और धमाकेदार सेवाओं में अपनी पहचान बनाई है. इन्हीं नामों में एक नाम IAS अभिषेक मीणा का भी है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए IIT दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थान तक पहुंचने के बाद अभिषेक ने अपना करियर प्रशासनिक सेवा की तरफ मोड़ा. इसके बाद UPSC में सफलता हासिल कर IAS बने और हरियाणा कैडर में अपनी प्रशासनिक पारी शुरू की. अभिषेक मीणा की कहानी इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य तय किया और उसे हासिल करने के लिए लगातार मेहनत की. उनकी यात्रा में राजस्थान से निकलकर IIT दिल्ली तक पहुंचना, फिर UPSC की कठिन परीक्षा को पार करना और अंततः IAS अधिकारी बनना शामिल है.


कौन हैं IAS अभिषेक मीणा?
अभिषेक मीणा राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले 2016 बैच के IAS अधिकारी हैं. सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के बाद उन्हें हरियाणा कैडर मिला. प्रशासनिक करियर में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालीं और जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव हासिल किया. उनका नाम खास तौर पर उन युवाओं के बीच चर्चा में आता है, जो IIT जैसी तकनीकी पढ़ाई के बाद UPSC की तैयारी करने का सपना देखते हैं. अभिषेक ने भी इंजीनियरिंग के बाद अपना लक्ष्य बदला और सिविल सेवा को करियर के तौर पर चुना.

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IIT दिल्ली से की पढ़ाई
अभिषेक मीणा ने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. IIT में दाखिला अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जाता है. यहां तक पहुंचने के लिए छात्रों को देशभर के लाखों अभ्यर्थियों के बीच कठिन प्रतियोगिता से गुजरना पड़ता है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पास निजी क्षेत्र में करियर बनाने के विकल्प थे, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक सेवा की राह चुनी. इसके बाद UPSC की तैयारी शुरू की और अपनी मेहनत को एक नए लक्ष्य की तरफ लगाया.


पहली कोशिश में UPSC में सफलता
UPSC सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में गिनी जाती है. हर साल लाखों उम्मीदवार इसमें शामिल होते हैं, लेकिन अंतिम चयन कुछ ही अभ्यर्थियों का हो पाता है. अभिषेक मीणा ने UPSC Civil Services Examination 2015 में सफलता हासिल की. इसके बाद उन्हें 2016 बैच में IAS अधिकारी के तौर पर हरियाणा कैडर मिला. यही सफलता उनके करियर का सबसे अहम पड़ाव बनी. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद सिविल सेवा की तैयारी करना और फिर परीक्षा में सफलता हासिल करना बताता है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो तो करियर की दिशा बदली जा सकती है.


हरियाणा में संभाली कई जिम्मेदारियां
IAS बनने के बाद अभिषेक मीणा को हरियाणा कैडर मिला. अपने प्रशासनिक करियर में उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया. उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वह SDO (Civil), Meham जैसे पद पर भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम करने का मतलब सिर्फ दफ्तर में बैठकर फाइलें देखना नहीं है. अधिकारी को आम लोगों की समस्याओं से लेकर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों पर फैसले लेने होते हैं.


UPSC अभ्यर्थियों के लिए क्यों खास है अभिषेक की कहानी?
अभिषेक मीणा की कहानी उन छात्रों के लिए खास है, जो इंजीनियरिंग या दूसरी प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद UPSC की तैयारी करना चाहते हैं. उनकी यात्रा से एक बात साफ होती है कि किसी एक क्षेत्र में पढ़ाई करने का मतलब यह नहीं कि आगे उसी क्षेत्र में करियर बनाना जरूरी है. IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद भी उन्होंने सिविल सेवा को चुना और प्रशासनिक सेवा में अपनी जगह बनाई. आज राजस्थान के युवाओं के लिए अभिषेक मीणा की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यह छोटे शहर या राज्य से निकलकर देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं तक पहुंचने की संभावनाओं को दिखाती है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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