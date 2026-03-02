कौन हैं रामस्नेही संत रामप्रसाद महाराज, जो इजराइल-ईरान हमले की बमबारी के बीच दुबई में फंसे?

Israel Iran Missile Attacks: ईरान-इजराइल संघर्ष और मिसाइल हमलों के बीच दुबई में फंसे 120 श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक गुरु परमहंस महंत डॉ. श्री रामप्रसाद जी महाराज हैं. पढ़ें विस्तार से.
Who is Ramprasad Maharaj: जोधपुर के प्रसिद्ध रामस्नेही संत रामप्रसाद महाराज के सानिध्य में गए 120 श्रद्धालु ईरान-इजराइल संघर्ष के बीच दुबई में फंस गए हैं. रामप्रसाद महाराज जोधपुर के सूरसागर स्थित श्री बड़ा रामद्वारा के मुख्य महंत (परमहंस महंत डॉ. श्री रामप्रसाद जी महाराज) हैं. वे रामस्नेही संप्रदाय के प्रमुख संत हैं, जो राम भक्ति, नवधा भक्ति और भागवत कथा पर केंद्रित है.
रामप्रसाद महाराज का जन्म मारवाड़ के एक किसान परिवार में हुआ था. उन्होंने बचपन से ही सन्यासी जीवन अपनाया और रामस्नेही मत के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वे श्रीमद् भागवत कथा, नानी बाई रो मायरो जैसी प्रसिद्ध कथाओं के वाचक हैं और उनके भजन-कीर्तन देशभर में लोकप्रिय हैं. उनके सन्यासी जीवन के 50 वर्ष पूरे होने पर 2025 में बड़े महोत्सव आयोजित हुए थे, जहां देशभर से साधु-संत पहुंचे. वे जोधपुर के श्री बड़ा रामद्वारा के प्रमुख हैं और रामस्नेही संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं.
इस बार 23 फरवरी को रामप्रसाद महाराज के मार्गदर्शन में रामस्नेही संप्रदाय के संत मनोहर दास जी और अमृतराम जी सहित मंडोर व सूरसागर के माली समाज के करीब 100 लोग और कुल 120 श्रद्धालु दुबई में राम कथा और सत्संग-भ्रमण के लिए गए थे.
दुबई में राम मंदिर दर्शन के दौरान अचानक ईरान-इजराइल युद्ध तेज हो गया, मिसाइल हमलों और आपातकाल के कारण उड़ानें रद्द हो गईं. श्रद्धालुओं को दुबई वापस भेज दिया गया और वे मीना बाजार के एक होटल में अस्थायी रूप से ठहरे हुए हैं. उनके पास धनराशि भी कम हो गई है, जिससे परिजन जोधपुर में बेहद चिंतित हैं.
पूर्व जेडीए अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मदद की मांग की. गहलोत ने एक्स पर ट्वीट कर विदेश मंत्रालय से सभी की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया. उन्होंने लिखा कि रामप्रसाद महाराज के रामस्नेही संप्रदाय के संतों और 120 श्रद्धालुओं का फंसना चिंताजनक है.
स्थानीय प्रवासी मारवाड़ी समुदाय ने सहायता की है, लेकिन तत्काल केंद्र सरकार से हवाई सहायता या इवैक्यूएशन की जरूरत है. रामप्रसाद महाराज ने वीडियो कॉल पर फंसे श्रद्धालुओं को ढांढस बंधाया और कहा कि ईश्वर और सरकार साथ हैं.