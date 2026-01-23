Zee Rajasthan
Who is the Chief Secretary: कौन होता है प्रदेश का मुख्य सचिव? क्या होती है उनकी जिम्मेदारी, यहां जाने सब कुछ

IAS V. Srinivas: राजस्थान के नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बधाई मिली है. सिंगापुर के प्रधानमंत्री कार्यालय के पब्लिक सर्विस डिवीजन की ओर से भेजे गए एक पत्र में उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं.  आइए जानते हैं कि आखिर प्रदेश का मुख्य सचिव कौन होता है और राज्य में इनकी क्या जिम्मेदारी होती है और ये कैसे काम करते हैं?

Published: Jan 23, 2026, 10:10 AM IST | Updated: Jan 23, 2026, 10:10 AM IST

Who is the Chief Secretary: कौन होता है प्रदेश का मुख्य सचिव? क्या होती है उनकी जिम्मेदारी, यहां जाने सब कुछ

Who is the Chief Secretary: भारत के किसी भी राज्य (प्रदेश) में मुख्य सचिव राज्य सरकार का सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है. यह पद आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के सबसे अनुभवी अधिकारी को सौंपा जाता है, जो राज्य कैडर से संबंधित होता है. मुख्य सचिव राज्य के मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करता है और राज्य की पूरी प्रशासनिक मशीनरी का नेतृत्व करता है. वर्तमान में (जनवरी 2026 तक), राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास हैं, जो 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं. वे नवंबर 2025 में इस पद पर नियुक्त हुए थे और सितंबर 2026 तक इस पद पर रहेंगे.

क्या होती हैं मुख्य सचिव की जिम्मेदारियां?
मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार: मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को राज्य प्रशासन, नीति निर्माण, कानून-व्यवस्था और अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह देते हैं. वे राज्य की नीतियों के कार्यान्वयन में समन्वय सुनिश्चित करते हैं.

राज्य सचिवालय का प्रमुख: वे राज्य सचिवालय के प्रमुख होते हैं और राज्य कैबिनेट के एक्स-ऑफिशियो सचिव के रूप में कार्य करते हैं. कैबिनेट बैठकों का आयोजन, एजेंडा तैयार करना और निर्णयों का पालन सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है.

सिविल सेवाओं का नेतृत्व: मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवा बोर्ड के एक्स-ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं. वे IAS, राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति और अनुशासन संबंधी मामलों का supervision करते हैं.

विभागों के बीच समन्वय: राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के बीच समन्वय स्थापित करना, नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और केंद्र सरकार से संबंधित मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना.

प्रशासनिक सुधार और निगरानी: सेवा नियमों, आरक्षण, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित नीतियां बनाना तथा राज्य सरकार के कार्यों की निगरानी करना. वे आपदा प्रबंधन, विकास योजनाओं और कानून-व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. मुख्य सचिव राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच सेतु का काम करते हैं, जिससे शासन की निरंतरता बनी रहती है. यह पद राज्य की प्रशासनिक दक्षता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है.

IAS V. Srinivas: राजस्थान के नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बधाई मिली है. सिंगापुर के प्रधानमंत्री कार्यालय के पब्लिक सर्विस डिवीजन की ओर से भेजे गए एक पत्र में उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं. यह पत्र सिंगापुर की पब्लिक सर्विस डिवीजन की स्थायी सचिव टैन जी कीओ द्वारा लिखा गया है, जिसमें भारत और सिंगापुर के बीच प्रशासनिक सहयोग की सराहना की गई है. पत्र में विशेष रूप से DARPG (डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस) और PSD (पब्लिक सर्विस डिवीजन) के संयुक्त वर्किंग ग्रुप की बैठकों का उल्लेख किया गया है, जो दोनों देशों के बीच सुशासन और पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में साझा अनुभवों को मजबूत करने का माध्यम बनी हैं.

यह राजस्थान के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य के प्रशासनिक नेतृत्व को मान्यता मिलना दुर्लभ है. वी. श्रीनिवास ने पहले भी विभिन्न पदों पर अपनी क्षमता साबित की है, और अब मुख्य सचिव के रूप में वे राज्य की विकास योजनाओं को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

सिंगापुर के इस पत्र से भारत-सिंगापुर संबंधों में नई ऊर्जा आएगी, खासकर प्रशासनिक क्षेत्र में. दोनों देशों के बीच यह सहयोग न केवल नीतिगत स्तर पर बल्कि व्यावहारिक रूप से भी फायदेमंद साबित हो रहा है. राजस्थान सरकार ने इस बधाई को सकारात्मक रूप से लिया है और इसे राज्य के सुशासन प्रयासों की पुष्टि माना है.

