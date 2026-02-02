Who Was Hem Singh Bhadana: कौन थे हेम सिंह भड़ाना? जिनका कैंसर से हुआ निधन

Who Was Hem Singh Bhadana: राजस्थान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में जाने जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का आज सुबह करीब 7 बजे निधन हो गया. अलवर स्थित अपने निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली. वे पिछले कुछ दिनों से अलवर में ही थे और लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. उनकी मौत की खबर मिलते ही राजनीतिक, सामाजिक और गुर्जर समाज के हलकों में गहरा शोक व्याप्त हो गया है.



हेम सिंह भड़ाना राजस्थान की राजनीति में गुर्जर समाज के एक प्रमुख और प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते थे. उनका जन्म 7 फरवरी 1966 को अलवर जिले के किशनगढ़ बास तहसील के भगेरी कलां गांव में हुआ था. पिता श्री श्योनारायण और माता श्रीमती हरदेवी के घर जन्मे हेम सिंह ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राजनीति में प्रवेश किया. उन्होंने एम.ए. और एल.एल.बी. की डिग्री प्राप्त की, जिसमें राजकीय महाविद्यालय, अलवर और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से अध्ययन किया.

उनका राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू हुआ. 1991-92 में वे बाबू शोभाराम कला एवं विधि महाविद्यालय, अलवर के छात्रसंघ अध्यक्ष बने, जहां से उन्होंने संगठन कौशल और नेतृत्व की नींव रखी. इसके बाद 2005 से 2008 तक वे पंचायत समिति प्रधान, किशनगढ़ बास रहे, जिसने उन्हें ग्रामीण स्तर पर मजबूत आधार दिया.

हेम सिंह भड़ाना ने थानागाजी विधानसभा क्षेत्र (अलवर) से अपनी विधायकी की यात्रा की. वे 2008 और 2013 में दो बार विधायक चुने गए. 2013 में वे बीजेपी से विधायक बने, हालांकि कुछ समय बाद स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़े और जीते. वसुंधरा राजे सरकार में उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. 2014 में उन्हें स्वतंत्र प्रभार के साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया. 2016 से 2018 तक वे स्टेट मोटर गैराज और संपदा विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे.

गुर्जर समाज के नेता के रूप में हेम सिंह भड़ाना ने क्षेत्रीय विकास, किसान कल्याण, सामाजिक न्याय और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर मजबूत फोकस किया. वे मुख्यमंत्री और मंत्रियों से सीधे बात कर विकास कार्य करवाने के लिए जाने जाते थे. थानागाजी और अलवर क्षेत्र में उनके योगदान से कई योजनाएं और सुविधाएं पहुंचीं. वे बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य भी रहे और पार्टी के प्रति वफादार रहे.

पिछले कुछ वर्षों से वे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं (कैंसर) से जूझ रहे थे. इलाज के दौरान चेन्नई और अन्य जगहों पर चिकित्सा ली, लेकिन 2 फरवरी 2026 को सुबह करीब 7 बजे अलवर स्थित अपने निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली. उनकी मौत से राजस्थान की राजनीति को बड़ा नुकसान हुआ है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई नेताओं ने शोक जताया. उनका योगदान अलवर, थानागाजी और गुर्जर समाज में हमेशा याद किया जाएगा.

