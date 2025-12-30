Explainer: क्यों बार-बार सुलग रहा भांकरोटा? पिछले 5 सालों से कई मर्तबा धधका शहर, JCB अग्निकांड से लेकर CNG टैंकर ब्लास्ट तक, जिससे दहल उठा राजस्थान

Explainer: राजधानी का भांकरोटा क्षेत्र पिछले पांच सालों में हादसों के लिए बदनाम हो चुका है. रिहाइशी बस्तियां और औद्योगिक गतिविधियां एक-दूसरे से सटी होने के कारण यहां छोटे-बड़े हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे. एक साल पहले जहां प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी थी, अब जेसीबी शोरूम धधक उठा. लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस इलाके में बार-बार आग और हादसे क्यों हो रहे हैं?

राजधानी जयपुर के भांकरोटा इलाके में एक बार फिर आग ने दहशत फैला दी है. सोमवार रात जेसीबी शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी. काला धुआं दूर तक फैल गया और आसपास के लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए. गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन करोड़ों का माल जलकर राख हो गया. हैरानी की बात यह है कि एक साल पहले भी इसी इलाके में बड़े पैमाने पर आग लगी थी. सवाल उठता है कि आखिर भांकरोटा बार-बार क्यों सुलग रहा है?

पिछले पांच सालों के प्रमुख हादसे

2023 में अजमेर रोड पर केमिकल और सीएनजी टैंकर की टक्कर से हुआ विस्फोट सबसे भयानक था. धमाके ने कई जिंदगियां छीन लीं और हाईवे को श्मशान बना दिया. 2024 में रीको क्षेत्र के पास प्लास्टिक गोदाम में लगी आग ने करोड़ों का नुकसान किया. धुआं इतना था कि पांच किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था. इसके अलावा छोटे-मोटे गोदामों में गैस रिसाव और आग की चार-पांच घटनाएं हुईं. हाईवे पर भारी वाहनों की वजह से हर साल दर्जनों सड़क हादसे भी होते हैं, जिनमें कई लोग जान गंवाते हैं.

बार-बार हादसों की वजह

इन हादसों की जड़ में व्यवस्थागत कमियां हैं. कई घरों के नीचे या पीछे अवैध गोदाम बना लिए गए हैं, जहां केमिकल, टायर और प्लास्टिक जैसे ज्वलनशील सामान भरा रहता है. कॉलोनियों के रास्ते इतने तंग हैं कि दमकल की गाड़ियां अंदर नहीं घुस पातीं. बिजली के पुराने तार और ट्रांसफॉर्मर पर लोड ज्यादा होने से शॉर्ट सर्किट आम है. हाईवे पर ट्रक-टैंकरों की भरमार और अवैध कटों की वजह से टक्करें होती रहती हैं.

सुधार के लिए क्या किया जाए?

इलाके को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे. ज्वलनशील सामान के गोदामों को रिहाइशी क्षेत्रों से बाहर इंडस्ट्रियल जोन में शिफ्ट करना जरूरी है. हर व्यावसायिक इकाई का साल में दो बार फायर ऑडिट अनिवार्य हो. हाईवे के अवैध कट बंद कर सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए. स्थानीय लोगों और फैक्ट्री मालिकों को आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाए. भांकरोटा के लोग अब डरे-सहमे रहते हैं. प्रशासन अगर सख्ती नहीं दिखाएगा तो ऐसे हादसे थमने वाले नहीं. लोगों की जान और माल की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है.

अवैध भंडारण की जड़

जांच में सामने आया है कि इलाके के कई गोदामों और शोरूम में नियमों को ताक पर रखकर क्षमता से कहीं ज्यादा सामान रखा जा रहा है. ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण बिना सुरक्षा मानकों के हो रहा है. जेसीबी शोरूम में भी मशीनरी के अलावा तेल, पेंट और अन्य ज्वलनशील सामग्री बड़ी मात्रा में रखी गई थी. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे अवैध भंडारण से छोटी सी चिंगारी भी बड़ा हादसा बन जाती है. पिछले साल की आग के बाद भी कई जगहों पर यही लापरवाही जारी है.

फायर सिस्टम सिर्फ दिखावा

भांकरोटा के अधिकांश गोदामों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर फाइटिंग सिस्टम तो लगे हैं, लेकिन वे सिर्फ कागजों या दिखावे तक सीमित हैं. स्प्रिंकलर, हाइड्रेंट और अलार्म सिस्टम या तो खराब हैं या रखरखाव के अभाव में काम नहीं करते. कल की आग में भी शुरुआती स्तर पर स्थानीय स्तर पर काबू नहीं पाया जा सका, क्योंकि मौके पर मौजूद सिस्टम नाकारा साबित हुए.

