/पेट्रोल महंगा होने के बाद भी क्यों EV गाडियों की ओर नहीं जा रहे राजस्थान के लोग, एक्सपर्ट ने बात-बात में बता दी बड़ी वजह!

EV in Rajasthan: राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं. सोलर एनर्जी से भरपूर इस राज्य में EV अपनाने की क्षमता जबरदस्त है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी भी चुनौतियों से भरी हुई है. राजस्थान ऑटो मोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजन सिंह कहते हैं कि बिना मजबूत चार्जिंग नेटवर्क के EV सफल नहीं हो सकता.

शहरों से लेकर गांवों तक चार्जिंग प्वाइंट्स की भारी जरूरत

राजन सिंह के अनुसार, सिर्फ हाईवे पर ही नहीं, बल्कि जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा जैसे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी हर कुछ किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए. “ट्रैफिक में फंसने या लंबी दूरी तय करते वक्त बैटरी खत्म होने की टेंशन न रहे, ताकि गाड़ी टो कराने जैसी परेशानी से छुटकारा मिले,” उन्होंने जोर दिया.

केंद्र सरकार ने हाल ही में राजस्थान के लिए 81.12 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिससे 262 जगहों पर 591 नए पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे. जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में 39 और कोटा में 28 स्टेशन बनेंगे, साथ ही हाईवे पर 34 स्टेशन. यह कदम रेंज एंग्जायटी कम करने में अहम साबित हो सकता है.

कीमतें अभी भी आम लोगों की पहुंच से बाहर – राजन सिंह का सख्त सुझाव

EV की सबसे बड़ी बाधा कीमत है. टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर दोनों में दाम इतने ऊंचे हैं कि ये प्रीमियम क्लास तक ही सीमित लगते हैं. राजन सिंह का कहना है, “केंद्र सरकार को मैन्युफैक्चरर्स से सख्त बात कर कीमतें घटानी चाहिए, ताकि आम राजस्थानी EV को फायदे का सौदा समझे और खरीद बढ़े.”



बैटरी और मेंटेनेंस में सुधार, लेकिन अभी और काम बाकी

हालांकि अच्छी खबर यह है कि पिछले कुछ सालों में बैटरी की विश्वसनीयता बढ़ी है और मेंटेनेंस आसान हुआ है. राजन सिंह मानते हैं कि पहले की तुलना में EV अब ज्यादा भरोसेमंद हो गए हैं.

राजस्थान के EV सपने को साकार करने के लिए क्या जरूरी?

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव-शहर-हाईवे तक फैलाना

सब्सिडी और नीतियों से कीमतें कम करना

लोकल डीलर्स और सरकार का बेहतर तालमेल

राजस्थान के युवा और परिवारों के लिए सुनहरा मौका!

अगर आप भी पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और पर्यावरण बचाना चाहते हैं, तो EV भविष्य है. लेकिन इसके लिए चार्जिंग नेटवर्क और किफायती दाम दोनों जरूरी. राजस्थान सरकार और केंद्र के प्रयासों से उम्मीद जगी है कि जल्द ही जयपुर से जोधपुर, बीकानेर से उदयपुर तक EV सफर आसान हो जाएगा.क्या आप तैयार हैं राजस्थान को ग्रीन मोबिलिटी का हब बनाने में अपना योगदान देने के लिए? EV खरीदने या चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना बना रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं.

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