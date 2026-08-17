/CJP के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के बीच राजस्थान के स्कूलों में नए नियम क्यों? बाहरी एंट्री से फोटो-वीडियो तक, समझिए पूरा मामला

Photography Ban in Rajasthan Schools: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की आवाजाही और स्कूल परिसर में फोटो-वीडियो बनाने को लेकर शिक्षा विभाग के नए दिशा-निर्देश चर्चा में हैं. जमवारामगढ़ समेत प्रदेश के सरकारी स्कूलों से जुड़े इस आदेश को लेकर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं. खास बात यह है कि यह पूरा मामला उस समय सामने आया है, जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका की ओर से जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर समेत कई शहरों के सरकारी स्कूलों की स्थिति देखने के लिए ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान चलाने की घोषणा की गई थी.



विभाग का कहना है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उनकी निजता को ध्यान में रखते हुए बाहरी लोगों के प्रवेश को व्यवस्थित करना जरूरी है. दूसरी तरफ सवाल यह है कि इन नियमों का इस्तेमाल कहीं स्कूलों की वास्तविक स्थिति की तस्वीरें और वीडियो सामने आने से रोकने के लिए तो नहीं होगा? हालांकि इस सवाल का जवाब आदेश के अमल और संबंधित अधिकारियों के रुख से ही साफ होगा.

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आखिर नए आदेश में क्या कहा गया है?

नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक स्कूल में आने वाले बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित किया जाएगा. कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रधानाचार्य, शिक्षक या अधिकृत स्कूल अधिकारी की मौजूदगी के बिना क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल, खेल मैदान या शौचालय जैसे स्थानों में प्रवेश नहीं कर सकेगा. स्कूल आने वाले विजिटर को प्रवेश से पहले अपना नाम रजिस्टर में दर्ज कराना होगा. यानी अब स्कूल परिसर में किसी बाहरी व्यक्ति की मौजूदगी बिना रिकॉर्ड के नहीं होगी. इस व्यवस्था का एक सीधा मकसद बच्चों की सुरक्षा और स्कूल परिसर में अनधिकृत गतिविधियों को रोकना बताया जा रहा है.

Rajasthan School Rules



फोटो और वीडियो बनाने के नियम ने बढ़ाई चर्चा

सबसे ज्यादा चर्चा उस प्रावधान को लेकर है, जिसमें स्कूल परिसर में फोटो, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और इंटरव्यू के लिए अनुमति की बात कही गई है. दिए गए विवरण के मुताबिक छात्र-छात्राओं या शिक्षकों की अनुमति के अलावा प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति के बिना इस तरह की गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी.



यहीं से मीडिया और सामाजिक संगठनों को लेकर सवाल खड़े होते हैं. अगर किसी सरकारी स्कूल में भवन जर्जर है, शौचालय खराब हैं, बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं या किसी अन्य समस्या की शिकायत सामने आती है, तो उसकी वास्तविक स्थिति कैमरे पर दिखाने के लिए क्या पहले से अनुमति लेनी होगी? यह सवाल आने वाले दिनों में इस व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा हो सकता है.



CJP का ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान क्यों चर्चा में आया?

CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों की जमीनी स्थिति देखने के लिए ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान की घोषणा की थी. अभियान के तहत अलग-अलग शहरों में सरकारी स्कूलों की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता को देखने की बात कही गई थी. यानी एक तरफ स्कूलों की कमियों को जमीन पर जाकर देखने और सामने लाने की मुहिम की घोषणा हुई, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और रिकॉर्डिंग को लेकर नए दिशा-निर्देश सामने आ गए. यही टाइमिंग इस पूरे मामले को राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का मुद्दा बना रही है.



क्या मीडिया के स्कूल में जाने पर भी रोक होगी?

शिक्षा विभाग के आदेश को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने के साथ बिना अनुमति वीडियो और फोटोग्राफी पर भी पाबंदी लगाई गई है। आदेश सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर भी रोक रहेगी? क्या स्कूलों की बदहाल स्थिति सामने आने से रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है? अगर मीडिया के स्कूलों में प्रवेश पर पाबंदी लगती है, तो आमजन तक सरकारी स्कूलों की सच्चाई आखिर कौन पहुंचाएगा?



सरकार का तर्क क्या है?

स्कूल कोई सामान्य सार्वजनिक स्थान नहीं है. यहां बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चे रहते और पढ़ते हैं. उनकी पहचान, सुरक्षा और निजी जानकारी की सुरक्षा महत्वपूर्ण है. इसी वजह से बच्चों की तस्वीरें और वीडियो बिना अनुमति के बनाए जाने को लेकर पहले से भी कई तरह के नियम और सावधानियां लागू हैं. POCSO, जुवेनाइल जस्टिस और बच्चों की निजता से जुड़े प्रावधानों का उद्देश्य बच्चों को किसी भी तरह के शोषण, गलत इस्तेमाल या पहचान सार्वजनिक होने से बचाना है. इस नजरिए से देखा जाए तो स्कूल में अनजान लोगों की आवाजाही पर नजर रखना एक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है.

फिर विवाद क्यों खड़ा हुआ?

विवाद का कारण नियमों का उद्देश्य कम और उनके इस्तेमाल को लेकर आशंका ज्यादा है. सरकारी स्कूलों में अगर कोई गंभीर कमी है, तो उसे सामने लाने में पत्रकार, अभिभावक, सामाजिक संगठन और स्थानीय लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में अगर फोटो और वीडियो के लिए अनुमति जरूरी होगी, तो सवाल उठेगा कि किसी समस्या की तत्काल तस्वीर जनता तक कैसे पहुंचेगी? अगर किसी स्कूल में छत से पानी टपक रहा है, शौचालय की हालत खराब है या स्कूल भवन में कोई बड़ी समस्या है. ऐसी स्थिति में मौके की तस्वीर खबर को मजबूत बनाती है. अगर कैमरा इस्तेमाल करने से पहले लंबी अनुमति प्रक्रिया करनी पड़े, तो रिपोर्टिंग की गति प्रभावित हो सकती है.



कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

नए दिशा-निर्देशों को लेकर कांग्रेस की ओर से सरकार पर सवाल उठाए गए हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की कमी को सामने आने से रोकने के लिए ऐसे नियम लाए जा रहे हैं. हालांकि यह राजनीतिक आरोप है. इसे सरकारी आदेश का घोषित उद्देश्य नहीं माना जा सकता. सरकार की ओर से नियमों के पीछे बच्चों की सुरक्षा और उनकी निजता बनाए रखने की बात कही गई है.



अब आगे क्या?

CJP के ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान और शिक्षा विभाग के नए दिशा-निर्देशों के बीच अब सबसे ज्यादा नजर इनके जमीनी असर पर रहेगी. क्या नियम सिर्फ बच्चों की सुरक्षा और स्कूल परिसर की व्यवस्था तक सीमित रहेंगे या इनका असर मीडिया रिपोर्टिंग और सामाजिक निरीक्षण पर भी पड़ेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा. फिलहाल राजस्थान के सरकारी स्कूलों को लेकर बहस सिर्फ एंट्री और कैमरे की अनुमति तक सीमित नहीं है. असली सवाल यह है कि स्कूलों में बच्चों को बेहतर माहौल, अच्छी शिक्षा और जरूरी सुविधाएं कैसे मिलें और उनकी कमियों की जानकारी भी जिम्मेदारी के साथ सार्वजनिक होती रहे. यही संतुलन इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है.

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