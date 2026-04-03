पत्नी ने अपने ही हाथों उजाड़ लिया अपना सुहाग, पति के अधजले शव को बोरे में भर...

Jaipur Crime: जयपुर में प्लास्टिक के बोरे में मिले अधजले शव के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. मामले में मृतक की पत्नी को हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
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Jaipur Crime: जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में प्लास्टिक के बोरे में मिले अधजले शव के मामले का पुलिस ने महज 12 घंटे में सनसनीखेज खुलासा कर दिया. इस मामले में मृतक की पत्नी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके नाबालिग बेटे को साक्ष्य मिटाने के आरोप में निरुद्ध किया गया है. मृतक की पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने की काफी कोशिश की, लेकिन आखिर में हत्या का राज पुलिस ने खोल दिया.
डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि 2 अप्रैल को करधनी थाना क्षेत्र के शिवनगर बाईपास के पास एक बोरे में शव मिलने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि शव को बुरी तरह जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई थी. शव का कुछ हिस्सा बोरे के अंदर और कुछ बाहर था, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा था.
घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई. डॉग स्क्वॉड, एफएसएल और अन्य तकनीकी टीमों की मदद से साक्ष्य जुटाए गए. साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई. जांच के दौरान सामने आया कि एक महिला और एक किशोर रात करीब 3 बजे साइकिल रिक्शा में शव को बोरे में डालकर घटनास्थल पर फेंकने आए थे. इसके बाद पुलिस टीम ने फुटेज के आधार पर संदिग्धों का पीछा करते हुए मृतक की पहचान की.
मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी 35 वर्षीय शेख साहन के रूप में हुई, जो जयपुर में रह रहा था. जांच में सामने आया कि वह अक्सर शराब के नशे में पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता था. पूछताछ में आरोपी पत्नी मौसमी ने कबूल किया कि पति की रोजाना मारपीट से तंग आकर उसने 2 अप्रैल की रात हथौड़े से सिर पर वार कर और रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.
इसके बाद बेटे के साथ मिलकर शव को बोरे में डालकर सुनसान जगह पर फेंक दिया और पहचान छिपाने के लिए पेट्रोल डालकर जला दिया. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और नाबालिग बेटे को निरुद्ध किया गया है. हत्या करने वाली मृतक क्यो पत्नी कचरा बीनने का काम करती थी. इसीलिए उसे कचरा डंपिंग यार्ड का पुरा आईडिया था.
हत्या वाले दिन भी मृतक ने शराब पीकर पत्नी और बेटे से मारपीट की थी, लेकिन फिर महिला ने पति के सिर पर हथोड़े से चोट मारी और उसकी हत्या कर दी. फिर नाबालिग बेटे के साथ मिलकर शव को प्लास्टिक के कट्टे में डालकर कचरा वाली गाड़ी से करधनी थाना क्षेत्र के कचरा डंपिंग यार्ड में फेंक दिया और पहचान छुपाने के लिए पेट्रोल से शव को जला दिया.
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