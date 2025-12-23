पहले गूगल पर ढूंढा हत्या करने और बचने का तरीका, फिर पत्नी ने दोस्त के साथ मिलकर की पति की हत्या

Crime File: राजस्थान के जयपुर में ई-रिक्शा ड्राइवर की हत्या मामले का मुहाना थाना पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने हत्या में शामिल उसकी पत्नी सहित तीन जनों को अरेस्ट किया है. सोशल मीडिया से हत्या कर बचने के तरीके देखकर पूरी प्लानिंग की गई थी. गूगल पर चर्चित कई मर्डर स्टोरी भी देखी गई. मृतक की पत्नी ने मारपीट व शक करने से परेशान होकर अपने दो दोस्तों की मदद से पति को मरवा डाला.

हत्या के मामले में आरोपी पत्नी संतोष देवी उसके दोस्त ऋषि श्रीवास्तव और ऋषि के साथी मोहित शर्मा को अरेस्ट किया गया है. गिरफ्तार महिला संतोष देवी ही अपने पति मनोज की हत्या की मास्टर माइंड है. वह अपने पति मनोज के उसके साथ मारपीट और शक करने से परेशान थी. पिछले कई महीनों से वह अपने दोस्त ऋषि और मोहित के साथ मिलकर पति मनोज की हत्या की प्लानिंग कर रही थी.

पति को मारने के लिए सोशल मीडिया पर उसने हत्या करने और बचने के तरीके भी खोजे थे. इलाके की रेकी करने के साथ ही साजिश के लिए नई सिम कार्ड भी हत्या में यूज किया. हत्या में शामिल मृतक की पत्नी संतोष और उसका दोस्त ऋषि एक ही बेडशीट की फैक्ट्री में काम करते थे, जहां दोनों के बीच मित्रता हुई थी. ऋषि ने मनोज की हत्या बेडशीट के कटर से ही की है, जो बेहद धारदार होता है.

16 अगस्त को प्लानिंग के तहत आरोपी मोहित ने मालपुरा गेट से मनोज का ई-रिक्शा किराए पर लिया. इस्कॉन मंदिर जाने के बहाने उसमें सवारी बनकर बैठ गया. सुमेर नगर की ओर मुड़ने पर राजावत फॉर्म हाउस के पीछे ऋषि भी वहां खड़ा मिल गया. दोनों ने मिलकर धारदार ब्लेड से ई-रिक्शा ड्राइवर मनोज का गला रेत कर हत्या कर फरार हो गए.

हत्या के बाद दोनों आरोपी पैदल भाग निकले. नए कपड़े खरीदकर अपना हुलिया बदला और साजिश में यूज सिम कार्ड का बंद कर दिया. हत्या के दौरान मृतक मनोज की पत्नी संतोष अपने दोनों साथियों के साथ जुड़ी हुई थी. पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए.

जहां हत्या हुई वो घटनास्थल सुनसान था और वहां सीसीटीवी नहीं था, लेकिन आसपास के रास्तों के फुटेज में मनोज के साथ एक अन्य व्यक्ति दिखाई दिया. फुटेज के आधार पर पुलिस को सफलता हाथ लगी, तो हत्या का खुलासा हो सका.

मृतक की पत्नी ने करीब एक महीने पहले की हत्या की प्लानिंग कर ली थी. गूगल पर हत्या करने के तरीके, हत्या के बाद बचाव और सजा के बारे में पूरी जानकारी की. 20 दिन पहले नया मोबाइल सिम कार्ड लेकर रेकी कर हत्या की जगह तक चिह्नित की. प्लानिंग के तहत तीनों ने बातचीत करने के लिए नए मोबाइल सिम कार्ड्स लिए थे.

हत्या के दौरान तीनों एक-दूसरे से बातचीत करने के लिए ही उन सिम कार्ड्स का यूज कर रहे थे. मनोज की हत्या के बाद तीनों ने सिमकार्ड बंद कर दिए. गूगल पर चर्चित मर्डर सटोरियों को देखकर पूरा प्लान बनाकर हत्या को अंजाम दिया. फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी कर पुलिस लगातार उनसे ही पूछताछ कर रही है.