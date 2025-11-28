Jaipur News: जयपुर में बिजली मांग 14% उछली, सर्दी में पीक लोड बढ़ेगा, क्या तैयार है डिस्कॉम?

Jaipur News: राजधानी में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है. इस वित्तीय वर्ष में जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में खपत में 14% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले साल यह 25% थी. औसत दैनिक मांग अब 1,762 मेगावाट तक पहुंच गई है.
Jaipur News: राजधानी में बिजली की भूख तेजी से बढ़ रही है. इस वित्तीय वर्ष में जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में बिजली खपत में 14% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. पिछले साल रिकॉर्ड 25% उछाल के बाद यह दूसरा बड़ा आंकड़ा है. औसत दैनिक मांग 1,541 मेगावाट से बढ़कर 1,762 मेगावाट तक पहुंच गई है. अब सवाल यह है कि ठंड बढ़ने पर शाम-रात में हीटर, गीजर और लाइटिंग से अचानक लोड बढ़ेगा तो क्या डिस्कॉम बिना कटौती के बिजली सप्लाई दे पाएगा?
डिस्कॉम ने की इतनी तैयारी
इस साल 600 नए वितरण ट्रांसफॉर्मर लगाए गए
160 ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाई गई
अभी 330 और नए ट्रांसफॉर्मर लग रहे हैं
60 ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता अपग्रेड हो रही है
रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है
लेकिन चुनौतियां अभी भी बरकरार
सर्दी में पीक लोड का पैटर्न सबसे जटिल होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी कॉलोनियों में कमजोर केबलिंग, भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड और इंडस्ट्रियल-कमर्शियल जोन में हाई प्रेशर की वजह से अचानक लोड-सर्ज आने पर ट्रिपिंग और लोकल कटौती की आशंका बनी रहती है.जयपुर डिस्कॉम अधिकारियों का दावा है कि नेटवर्क अपग्रेडेशन तेजी से चल रहा है और सर्दी की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. लेकिन अगले दो महीने असली परीक्षा होंगे. शहरवासियों को उम्मीद है कि इस बार बिजली कटौती और ट्रिपिंग का पुराना दर्द नहीं झेलना पड़ेगा.