Jaipur News: जयपुर में बिजली मांग 14% उछली, सर्दी में पीक लोड बढ़ेगा, क्या तैयार है डिस्कॉम?

Jaipur News: राजधानी में बिजली की भूख तेजी से बढ़ रही है. इस वित्तीय वर्ष में जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में बिजली खपत में 14% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. पिछले साल रिकॉर्ड 25% उछाल के बाद यह दूसरा बड़ा आंकड़ा है. औसत दैनिक मांग 1,541 मेगावाट से बढ़कर 1,762 मेगावाट तक पहुंच गई है. अब सवाल यह है कि ठंड बढ़ने पर शाम-रात में हीटर, गीजर और लाइटिंग से अचानक लोड बढ़ेगा तो क्या डिस्कॉम बिना कटौती के बिजली सप्लाई दे पाएगा?

डिस्कॉम ने की इतनी तैयारी

इस साल 600 नए वितरण ट्रांसफॉर्मर लगाए गए

160 ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाई गई

अभी 330 और नए ट्रांसफॉर्मर लग रहे हैं

60 ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता अपग्रेड हो रही है

रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है

लेकिन चुनौतियां अभी भी बरकरार