Zee Rajasthan
Jaipur News: पहले इंटरव्यू होगा और फिर जयपुर में लगवा दूंगा नौकरी, झांसा देकर लूट ली महिला की आबरू, बनाई अश्लील वीडियो-फोटो

Jaipur News: जयपुर में नौकरी के बहाने युवती से बलात्कार, भांकरोटा थाने में मामला दर्ज. मेडिकल के बाद पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Vinay Pant
Published: Aug 15, 2025, 10:23 IST | Updated: Aug 15, 2025, 10:23 IST

Jaipur News: पहले इंटरव्यू होगा और फिर जयपुर में लगवा दूंगा नौकरी, झांसा देकर लूट ली महिला की आबरू, बनाई अश्लील वीडियो-फोटो

Jaipur News: जयपुर में एक युवती से नौकरी दिलाने के बहलाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी तस्वीरें और वीडियो बना लिए, जिससे उसे ब्लैकमेल किया जा सके.

यहां की है घटना

जयपुर के भांकरोटा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ नौकरी का झांसा देकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, डीग क्षेत्र की रहने वाली युवती ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज करवाई है.

झांसा देकर लूटी महिला की इज्जत

जयपुर के भांकरोटा थाने में डीग क्षेत्र की एक युवती ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसने पंकज सैन नामक युवक पर आरोप लगाया है. पुलिस के अनुसार, युवती की कुछ समय पहले आरोपी से पहचान हुई थी. पंकज ने युवती को जयपुर में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इसी बहाने उसे 12 अगस्त को जयपुर बुलाया, जहां उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया.

इंटरव्यू दिलाने के बहाने दरिंदगी

आरोपी पंकज सैन ने युवती को जयपुर में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिलाने का बहाना बनाकर उसे 12 अगस्त को बुलाया. उसने युवती को बताया कि वह उसे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए ले जा रहा है, लेकिन इसके बजाय वह उसे महापुरा क्षेत्र के एक सुनसान स्थान पर ले गया. वहां आरोपी ने युवती के साथ जबरन गलत हरकत की और उसका शारीरिक शोषण किया. घटना के बाद पीड़िता किसी तरह वहां से बचकर निकली और भांकरोटा थाने पहुंची, जहां उसने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी और शिकायत दर्ज कराई.

जांच में जुटी पुलिस

भांकरोटा थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है, और पुलिस आरोपी पंकज सैन की तलाश में जुट गई है. थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी.

यह घटना महिलाओं के प्रति धोखाधड़ी और अपराध की गंभीर समस्या को उजागर करती है. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे अनजान व्यक्तियों के बहकावे में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें.

