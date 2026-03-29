बाइक में तोड़फोड़ करने वाली लड़की पर केस दर्ज, वीडियो वायरल होने के बाद दबंग गर्ल मांग रही माफी

Jaipur Road Rage Case: राजधानी जयपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए रोड रेज के एक मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाइक में तोड़फोड़ करने वाली युवती की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. युवती ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित माफीनामा भी सौंपा है और एक वीडियो जारी कर माफी मांगी है.पुलिस के अनुसार, बीते कुछ दिनों से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवती सड़क पर खड़ी एक बाइक को पहले हेलमेट और बाद में पत्थर से नुकसान पहुंचाती नजर आ रही थी.

मौके पर मौजूद बाइक चालक द्वारा रोकने की कोशिश के बावजूद युवती आक्रामक बनी रही.जांच में सामने आया कि यह घटना 23 मार्च को सोडाला थाना क्षेत्र में 22 गोदाम पुलिया के पास हुई थी. बताया जा रहा है कि एक स्कूटी के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रही बाइक उससे टकरा गई, जिससे आगे चल रही एक अन्य बाइक भी प्रभावित हुई. इस दौरान युवती को हल्की चोट आई.घटना के बाद युवती ने मौके पर ही करीब 1700 रुपए की मांग की. विवाद बढ़ने पर उसने गुस्से में आकर बाइक के साइड मिरर और इंडिकेटर तोड़ दिए और बाद में पत्थर उठाकर दोबारा तोड़फोड़ की. राहगीरों ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी.

पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर युवती की पहचान कर पूछताछ की, जिसमें उसने घटना में शामिल होने और गुस्से में आकर तोड़फोड़ करने की बात स्वीकार कर ली. इसके बाद उसने लिखित माफीनामा भी दिया.हालांकि, पीड़ित बाइक चालक ने भय के चलते इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया है.

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इसके बावजूद पुलिस ने सार्वजनिक शांति भंग करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में इस्तगासा तैयार कर मामले को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटनाएं कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती हैं, इसलिए सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके.



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