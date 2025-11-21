Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में बचाई गई 130 फीट गहरे कुएं में गिरी महिला! कांस्टेबल गोपाल की बहादुरी को हर कोई कर रहा सलाम

Jaipur News: राजस्थान में जयपुर के कालवाड़ थाना क्षेत्र के भम्भौरी मीणों की ढाणी में शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. रात करीब 1 बजे सूचना मिली कि एक महिला 130 फीट गहरे कुएं में गिर गई है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. इस दौरान जयपुर पुलिस के कांस्टेबल गोपाल ने जिस बहादुरी और तत्परता का परिचय दिया, उसने हर किसी को प्रभावित किया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Nov 21, 2025, 07:45 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 07:45 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी घसेला खाया क्या? टेस्ट ऐसा जो छोड़ जाए यादगार पल!
5 Photos
Rajasthani Ghasela

राजस्थानी घसेला खाया क्या? टेस्ट ऐसा जो छोड़ जाए यादगार पल!

Rajasthan Crime: जयपुर में दो बड़े फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी, अमेरिकी नागरिकों से करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले 60 अरेस्ट
8 Photos
Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: जयपुर में दो बड़े फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी, अमेरिकी नागरिकों से करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले 60 अरेस्ट

राजस्थान में कोल्ड वेव से बढ़ी ठिठुरन! इन शहरों में लुढ़का पारा
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में कोल्ड वेव से बढ़ी ठिठुरन! इन शहरों में लुढ़का पारा

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है सूर्यनगरी ?
7 Photos
Rajasthan Sun City

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है सूर्यनगरी ?

जयपुर में बचाई गई 130 फीट गहरे कुएं में गिरी महिला! कांस्टेबल गोपाल की बहादुरी को हर कोई कर रहा सलाम

Jaipur News: कालवाड़ थाना क्षेत्र के भम्भौरी मीणों की ढाणी में शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. रात करीब 1 बजे सूचना मिली कि एक महिला 130 फीट गहरे कुएं में गिर गई है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. इस दौरान जयपुर पुलिस के कांस्टेबल गोपाल ने जिस बहादुरी और तत्परता का परिचय दिया, उसने हर किसी को प्रभावित किया.

130 फीट गहरे कुएं में गिरी महिला
घटना के अनुसार, घीसी देवी नामकी महिला अंधेरे में गलती से गहरे कुएं में जा गिरी. कुएं की गहराई इतनी थी कि किसी आम व्यक्ति के लिए नीचे उतरना अत्यंत जोखिम भरा था. ग्रामीणों ने पहले कोशिश की, लेकिन गहराई और जोखिम के कारण कोई नीचे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया. तभी लोगों ने पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची
सूचना मिलते ही कालवाड़ थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. सिविल डिफेंस की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन उनके पहुंचने में समय था. महिला की हालत को देखते हुए हर क्षण कीमती था. ऐसे में कांस्टेबल गोपाल ने बिना देर किए खुद कुएं में उतरने का फैसला किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कांस्टेबल गोपाल ने जोखिम उठाकर किया रेस्क्यू
कुएं की 130 फीट गहराई और अंधेरा होने के बावजूद कांस्टेबल गोपाल ने रस्सी के सहारे नीचे उतरकर महिला तक पहुंचने में सफलता हासिल की. नीचे पहुंचने के बाद उन्होंने महिला को शांत कराया और उसकी स्थिति की जांच की. इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों की मदद से एक देसी जुगाड़ तैयार किया, जिससे महिला को सुरक्षित ऊपर लिफ्ट किया जा सके. यह प्रक्रिया बेहद जोखिमपूर्ण और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी.

देसी जुगाड़ से सफलतापूर्वक निकाली महिला
ग्रामीणों और पुलिस की संयुक्त कोशिशों से महिला को धीरे-धीरे ऊपर खींचा गया. करीब आधे घंटे के प्रयास के बाद घीसी देवी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. ऊपर आने के बाद महिला घबराई हुई थी, लेकिन होश में थी. उसके शरीर पर हल्की चोटें थीं, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं मिली.

स्थिर बताई जा रही है स्थिति
रेस्क्यू के बाद महिला को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा गया. डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई है. ग्रामीणों और परिजनों ने कांस्टेबल गोपाल की बहादुरी की सराहना की और कहा कि उनकी तत्परता के बिना दुर्घटना का परिणाम बेहद गंभीर हो सकता था.

कांस्टेबल गोपाल की यह बहादुरी फिर एक बार साबित करती है कि संकट की घड़ी में पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं संभालती, बल्कि लोगों की जान बचाने में भी पूरी ताकत लगा देती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news