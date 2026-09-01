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Delivery के बाद प्रसूता की बिगड़ी तबीयत, किडनी पर संकट ने फिर उठाए सवाल

Rajasthan Maternal Health: राजस्थान में गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने पिछले कुछ समय में कई नई व्यवस्थाएं शुरू करने के फैसले किए हैं. इसके बावजूद जयपुर में डिलीवरी के करीब 24 घंटे बाद एक प्रसूता की तबीयत बिगड़ने और किडनी संबंधी गंभीर समस्या सामने आने के मामले ने प्रसव के बाद की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Sep 01, 2026, 12:08 PM IST | Updated:Sep 01, 2026, 12:08 PM IST
Delivery के बाद प्रसूता की बिगड़ी तबीयत, किडनी पर संकट ने फिर उठाए सवाल
Image Credit: High Risk Pregnancy

High Risk Pregnancy: राजस्थान में मातृ स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और प्रसव के दौरान होने वाली गंभीर जटिलताओं को कम करने के लिए सरकार की ओर से लगातार कई स्तरों पर व्यवस्थाएं मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं. हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान और उनकी नामवार निगरानी से लेकर डिजिटल ट्रैकिंग, समय पर रेफरल, विशेषज्ञ चिकित्सकों की मेंटरिंग और ‘प्रसव सखी’ जैसी व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है.


इन प्रयासों के बीच राजधानी जयपुर में डिलीवरी के करीब 24 घंटे बाद एक प्रसूता की तबीयत अचानक बिगड़ने का मामला सामने आया है. प्रसूता को यूरिन आउटपुट कम होने के बाद गंभीर स्थिति में सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया, जहां जांच के बाद किडनी से जुड़ी गंभीर समस्या सामने आई और डायलिसिस शुरू करना पड़ा. मामला सामने आने के बाद सबसे अहम सवाल प्रसव के बाद शुरुआती घंटों में प्रसूताओं की निगरानी को लेकर उठ रहा है.

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डिलीवरी के अगले दिन बिगड़ी तबीयत
जयपुरिया अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक प्रीति शर्मा की डिलीवरी 25 अगस्त को हुई थी. बताया गया कि प्रसव के बाद करीब 24 घंटे तक उनकी स्थिति सामान्य रही. इसके बाद यूरिन आउटपुट धीरे-धीरे कम होने लगा और बाद में पेशाब आना बंद हो गया. इसके साथ ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी.


स्थिति गंभीर होने पर उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया. वहां मेडिसिन विभाग में आवश्यक जांचें कराई गईं. जांच के बाद किडनी से जुड़ी गंभीर समस्या सामने आने पर डायलिसिस शुरू किया गया. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक प्रसूता का करीब चार दिन से डायलिसिस चल रहा है. हालांकि, इस स्थिति के पीछे वास्तविक कारण क्या रहा, इसे लेकर अभी किसी एक वजह को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा. मरीज की मेडिकल रिपोर्ट, जांच और चिकित्सकीय मूल्यांकन के बाद ही स्थिति की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.


सरकार ने हाल में लिए कई फैसले
मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राजस्थान सरकार ने जुलाई में लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की दिशा में काम किया. 20 जुलाई को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की थी. इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में हाई रिस्क गर्भवतियों के रेफरल प्रबंधन को मजबूत करने और गंभीर एनीमिया से जूझ रही गर्भवतियों की विशेष निगरानी पर जोर दिया गया. इसके साथ ही 104 और 108 एम्बुलेंस की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने और रेफर किए जाने वाले मरीज के बारे में संबंधित अस्पताल को पहले से सूचना देने की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए.

अगले ही दिन यानी 21 जुलाई को हाई रिस्क गर्भवतियों की डिजिटल ट्रैकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग को मजबूत करने पर जोर दिया गया. राज्य स्तर पर समर्पित कंट्रोल रूम और फील्ड स्तर पर एएनएम, सीएचओ सहित दूसरे स्वास्थ्यकर्मियों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कही गई.


‘प्रसव सखी’ व्यवस्था पर भी जोर
22 जुलाई को ‘प्रसव सखी’ व्यवस्था शुरू करने का निर्णय सामने आया. इसका उद्देश्य हाई रिस्क गर्भवती को अस्पताल में भर्ती होने से लेकर प्रसव, प्रसव के बाद की देखभाल और डिस्चार्ज तक सहयोग उपलब्ध कराना है. इसके तहत प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी या महिला स्वास्थ्यकर्मी संबंधित प्रसूता के साथ रहकर जरूरी सहयोग करेंगी. अस्पतालों में 24 घंटे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेल्प डेस्क बनाने और जननी एक्सप्रेस, हेल्प डेस्क तथा प्रसव सखी को एक-दूसरे से जोड़ने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया. यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि हाई रिस्क गर्भावस्था में केवल प्रसव तक निगरानी पर्याप्त नहीं होती. प्रसव के बाद भी महिला की स्थिति में तेजी से बदलाव आ सकता है और ऐसे में समय पर पहचान और उपचार बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है.

विशेषज्ञों की मेंटरिंग से लेकर एम्बुलेंस में खास व्यवस्था
24 जुलाई को डिलीवरी पॉइंट पर तैनात स्त्रीरोग विशेषज्ञों की मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों से मेंटरिंग कराने का फैसला लिया गया. इसका मकसद गंभीर प्रसूति मामलों के प्रबंधन में स्थानीय स्तर पर चिकित्सकीय क्षमता को मजबूत करना है. इसी दौरान प्रसव के समय होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव यानी पोस्टपार्टम हैमरेज के प्रबंधन को लेकर भी व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया. 108 एम्बुलेंस में एंटी-शॉक एनएएसजी गार्मेंट उपलब्ध कराने और पैरामेडिकल स्टाफ को इसके इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए.


इन सभी कदमों का मकसद गंभीर स्थिति में मरीज को अस्पताल पहुंचाने तक जरूरी सहायता उपलब्ध कराना और उपचार में होने वाली देरी को कम करना है.


3.56 लाख गर्भवतियों के रिकॉर्ड की हुई समीक्षा
राजस्थान चिकित्सा विभाग की ओर से 15 जुलाई से पांच दिन का विशेष सघन निरीक्षण अभियान भी चलाया गया था. विभाग के मुताबिक इस अभियान के दौरान 3 लाख 56 हजार 783 गर्भवती महिलाओं के रिकॉर्ड की जांच की गई. इनमें 37 हजार 558 हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के रिकॉर्ड की विशेष समीक्षा की गई. इसके अलावा 14,836 गर्भवती महिलाओं का रियल टाइम सत्यापन और साक्षात्कार किया गया. अभियान के दौरान 8,414 स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया, जबकि 7,731 एमसीएचएन सेशन की मॉनिटरिंग की गई. इन आंकड़ों से यह जरूर दिखाई देता है कि सरकार का ध्यान हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान और प्रसव से पहले की निगरानी पर है. लेकिन जयपुर का मामला प्रसव के बाद की निगरानी को लेकर भी उतना ही गंभीर सवाल सामने रखता है.


डिलीवरी के बाद के 24 से 48 घंटे क्यों अहम?
प्रसव के बाद शुरुआती 24 से 48 घंटे महिला के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. इस दौरान ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर, संक्रमण, यूरिन आउटपुट और दूसरी शारीरिक स्थितियों पर नजर रखना जरूरी होता है. किसी भी असामान्य बदलाव को समय रहते पहचानना उपचार की दिशा तय करने में मदद करता है.


जयपुर के मामले में भी यूरिन आउटपुट में कमी के बाद स्थिति गंभीर हुई. ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बदलाव की पहचान किस समय हुई, मरीज की निगरानी किस स्तर पर की गई और रेफरल तथा उपचार में कितना समय लगा. हालांकि, केवल इस मामले के आधार पर किसी अस्पताल या स्वास्थ्यकर्मी की लापरवाही का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा. इसके लिए पूरे मेडिकल रिकॉर्ड और उपचार प्रक्रिया की जांच जरूरी है.


किडनी पर असर की वजह जांच के बाद ही साफ होगी
डिलीवरी के बाद किडनी की गंभीर समस्या कई अलग-अलग चिकित्सकीय कारणों से जुड़ी हो सकती है. अत्यधिक रक्तस्राव, ब्लड प्रेशर में गंभीर बदलाव, संक्रमण या दूसरी प्रसूति संबंधी जटिलताएं कुछ संभावित कारण हो सकती हैं. लेकिन हर मरीज की स्थिति अलग होती है.


इसलिए जयपुर की प्रसूता के मामले में भी किसी एक कारण को अंतिम वजह मानना तब तक सही नहीं होगा, जब तक चिकित्सकीय जांच पूरी न हो जाए. दूसरी ओर, प्रदेश के कुछ अन्य हिस्सों से भी प्रसव के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और किडनी संबंधी जटिलताओं की जानकारी सामने आने की चर्चा रही है. कोटा, जोधपुर और बीकानेर से जुड़े मामलों का भी उल्लेख किया गया है. ऐसे मामलों में पहले से गठित जांच व्यवस्थाओं और मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा से ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है.


अब फैसलों के अमल की परीक्षा
राजस्थान सरकार ने हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान से लेकर डिजिटल मॉनिटरिंग, रेफरल, एम्बुलेंस, विशेषज्ञों की मेंटरिंग और ‘प्रसव सखी’ तक कई स्तरों पर व्यवस्था बनाने की पहल की है. अब चुनौती इन व्यवस्थाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने की है. जयपुर की घटना के बाद यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि प्रसव के बाद शुरुआती 24 से 48 घंटे में प्रसूताओं की निगरानी कितनी गंभीरता से की जा रही है.


यूरिन आउटपुट में बदलाव, ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग, संक्रमण और दूसरे संकेतों को समय रहते पहचानने की व्यवस्था कितनी मजबूत है, इसकी समीक्षा जरूरी हो सकती है. मातृ स्वास्थ्य की चुनौती सिर्फ सुरक्षित प्रसव तक सीमित नहीं है. प्रसव के बाद के शुरुआती घंटे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं. जयपुर का यह मामला इसी पोस्ट-डिलीवरी मॉनिटरिंग व्यवस्था की प्रभावशीलता पर ध्यान खींचता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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