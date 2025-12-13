क्लब ओनर के बुलाने पर कमरे में नहीं आई महिला, तो बाउंसरों संग मिलकर कर डाला कांड!

Jaipur Night Club Case: राजस्थान की राजधानी जयपुर के अशोक नगर थाना इलाके में स्थित एक नाइट क्लब में युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है. मामले के अनुसार घटना 10 दिसंबर की देर रात की बताई जा रही है, जहां नाइट क्लब में गई झोटवाड़ा निवासी इरम शेख ने क्लब मालिक और बाउंसरों के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाते हुए अशोकनगर थाने में FIR दर्ज करवाई है.

एफआईआर में महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक 10 दिसंबर की रात अशोक नगर इलाके में स्थित नाईट क्लब, क्लब अल्फा में अपने पति के साथ गई थी. क्लब में जाने के बाद रेस्टोरेंट में खाने की टेबल पर एक वेटर क्लब के मालिक भरत टांक का मोबाइल नंबर लिखा हुआ कागज लेकर आया और उसने कहा कि क्लब के ओनर भरत टांक उनसे प्राइवेट रूम में मिलना चाहते हैं.

युवती ने इस बात से इनकार कर दिया और कुछ देर बाद वाशरूम की तरफ गई, तो वहां क्लब ओनर भारत टांक क्लब का मैनेजर दीपक और कुछ बाउंसरों ने उसे घेर लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे. युवती के शोर मचाने पर उसका पति नावेद उस्मानी बचाने आया और विरोध किया.

इसपर क्लब ओनर भरत टांक, क्लब मैनेजर दीपक और बाउंसरों ने मिलकर सरियों से मारपीट करना शुरू कर दिया और पीट-पीटकर युवक का पैर तोड़ दिया. इसके बाद बाउंसरों ने उनकी कार में तोड़फोड़ की. इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई और घायल युवक को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक के पैर में दो जगह फैक्चर होना सामने आया है.

मामला दर्ज होने के बाद अशोक नगर थाना एसीपी बलराम चौधरी ने बताया कि 10 दिसंबर की देर रात की घटना है. मामला अशोक नगर थाने में दर्ज हुआ है. घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज लिए जा रहे हैं और सभी आरोपियों की कॉल डिटेल लोकेशन निकली जा रही है. फिलहाल पीड़ित पक्ष के बयान अभी हुए हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है.