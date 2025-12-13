Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

क्लब ओनर के बुलाने पर कमरे में नहीं आई महिला, तो बाउंसरों संग मिलकर कर डाला कांड!

Jaipur Night Club Case: जयपुर के अशोक नगर थाना इलाके में स्थित एक नाइट क्लब में युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है. महिला ने क्लब मालिक और बाउंसरों के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Dec 13, 2025, 08:11 PM IST | Updated: Dec 13, 2025, 08:11 PM IST

Trending Photos

सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थानी चूरमा लड्डू, स्वाद ऐसा जो मुंह में घोल दे मिठास
7 Photos
Rajasthani Churma Ladoo

सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थानी चूरमा लड्डू, स्वाद ऐसा जो मुंह में घोल दे मिठास

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी से राहत! जानें मौसम का ताजा अपडेट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी से राहत! जानें मौसम का ताजा अपडेट

अलवर की सिलीसेढ़ झील बनी भारत का 95वां रामसर स्थल, राजस्थान को मिला 5वां दर्जा
7 Photos
Alwar News

अलवर की सिलीसेढ़ झील बनी भारत का 95वां रामसर स्थल, राजस्थान को मिला 5वां दर्जा

'योर मनी, योर राइट' योजना से राजस्थान में भूला हुआ पैसा वापस पाने का अब मौका, जानें आप कैसे कर सकते हैं चेक
7 Photos
jaipur

'योर मनी, योर राइट' योजना से राजस्थान में भूला हुआ पैसा वापस पाने का अब मौका, जानें आप कैसे कर सकते हैं चेक

क्लब ओनर के बुलाने पर कमरे में नहीं आई महिला, तो बाउंसरों संग मिलकर कर डाला कांड!

Jaipur Night Club Case: राजस्थान की राजधानी जयपुर के अशोक नगर थाना इलाके में स्थित एक नाइट क्लब में युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है. मामले के अनुसार घटना 10 दिसंबर की देर रात की बताई जा रही है, जहां नाइट क्लब में गई झोटवाड़ा निवासी इरम शेख ने क्लब मालिक और बाउंसरों के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाते हुए अशोकनगर थाने में FIR दर्ज करवाई है.

एफआईआर में महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक 10 दिसंबर की रात अशोक नगर इलाके में स्थित नाईट क्लब, क्लब अल्फा में अपने पति के साथ गई थी. क्लब में जाने के बाद रेस्टोरेंट में खाने की टेबल पर एक वेटर क्लब के मालिक भरत टांक का मोबाइल नंबर लिखा हुआ कागज लेकर आया और उसने कहा कि क्लब के ओनर भरत टांक उनसे प्राइवेट रूम में मिलना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

युवती ने इस बात से इनकार कर दिया और कुछ देर बाद वाशरूम की तरफ गई, तो वहां क्लब ओनर भारत टांक क्लब का मैनेजर दीपक और कुछ बाउंसरों ने उसे घेर लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे. युवती के शोर मचाने पर उसका पति नावेद उस्मानी बचाने आया और विरोध किया.

इसपर क्लब ओनर भरत टांक, क्लब मैनेजर दीपक और बाउंसरों ने मिलकर सरियों से मारपीट करना शुरू कर दिया और पीट-पीटकर युवक का पैर तोड़ दिया. इसके बाद बाउंसरों ने उनकी कार में तोड़फोड़ की. इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई और घायल युवक को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक के पैर में दो जगह फैक्चर होना सामने आया है.

मामला दर्ज होने के बाद अशोक नगर थाना एसीपी बलराम चौधरी ने बताया कि 10 दिसंबर की देर रात की घटना है. मामला अशोक नगर थाने में दर्ज हुआ है. घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज लिए जा रहे हैं और सभी आरोपियों की कॉल डिटेल लोकेशन निकली जा रही है. फिलहाल पीड़ित पक्ष के बयान अभी हुए हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news