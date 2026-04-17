/विकसित भारत के लिए दौड़ी नारी शक्ति, 2000 से ज्यादा महिलाओं ने लगाई दौड़

Nari shakti for viksit bharat run: भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के ‘माय भारत’ कार्यक्रम के तहत आयोजित इस रन का मुख्य उद्देश्य महिला शक्ति को सम्मान देना और विकसित भारत के सपने को जन-जन तक पहुंचाना था.
Jaipur News: विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जयपुर की नारी शक्ति सड़कों पर उतर आई. ‘नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन’ का आयोजन शनिवार सुबह जयपुर में बड़े उत्साह के साथ किया गया. इस रन में 2000 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया और अपनी ऊर्जा एवं समर्पण का परिचय दिया.
सुबह 6:30 बजे शुरू हुई 1.5 किमी लंबी दौड़
कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6:30 बजे चांदपोल से हुई. यह दौड़ लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी थी और बड़ी चौपड़ पर समाप्त हुई. दौड़ में छात्राएं, उद्यमी महिलाएं, पत्रकार, खिलाड़ी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया. पूरा रूट महिलाओं के जोश और उत्साह से गूंज उठा था.
‘नारी शक्ति वंदन’ थीम पर आधारित रन
इस रन को ‘नारी शक्ति वंदन’ थीम पर आयोजित किया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य महिला शक्ति को सम्मान देना और ‘विकसित भारत @ 2047’ के संकल्प को आम जनता तक पहुंचाना था. भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के ‘माय भारत’ कार्यक्रम के तहत यह आयोजन किया गया.
मंजू बाघमार और अलका गुर्जर ने किया फ्लैग-ऑफ
रन का फ्लैग-ऑफ राज्य मंत्री मंजू बाघमार और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री एवं पूर्व विधायक अलका गुर्जर ने किया. इस मौके पर पूर्व महापौर कुसुम यादव सहित कई प्रमुख महिलाएं मौजूद रहीं. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की कांस्य पदक विजेता पूजा और वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स 2025 की स्वर्ण पदक विजेता कचनार चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुईं और महिलाओं का उत्साह बढ़ाया.
फिट इंडिया और महिला सशक्तिकरण का संदेश
आयोजन के माध्यम से न केवल फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा दिया गया, बल्कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया गया. प्रतिभागी महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया. दौड़ के दौरान पूरा माहौल ऊर्जा, जोश और सकारात्मकता से भरा रहा. महिलाएं नारों के साथ दौड़ रही थीं और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का संदेश दे रही थीं.यह कार्यक्रम महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में जोड़ने की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित हुआ. जयपुर की सड़कों पर नारी शक्ति का यह सामूहिक प्रदर्शन युवा पीढ़ी खासकर महिलाओं के लिए प्रेरणादायक रहा.
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