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CM Bhajanlal Sharma को राखी बांधने उमड़ी बहनों की भीड़, निकाय चुनाव से पहले सांगानेर में दिखा उत्साह

राजस्थान में निकाय चुनाव के टिकटों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर में राखी का पर्व मनाया. बड़ी संख्या में बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी. कार्यक्रम में सीएम ने अपनी सरकार के विकास कार्य गिनाए और कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने वन स्टेट वन इलेक्शन को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया और सांगानेर की जनता से बीजेपी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की अपील की.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Babulal Dhayal
Published:Aug 26, 2026, 08:09 PM IST | Updated:Aug 26, 2026, 08:09 PM IST
CM Bhajanlal Sharma को राखी बांधने उमड़ी बहनों की भीड़, निकाय चुनाव से पहले सांगानेर में दिखा उत्साह
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान में शहरी निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है. बीजेपी में टिकट को लेकर मंथन का दौर शुरू होने वाला है. इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में राखी का पर्व मनाया. सीएम को राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें कार्यक्रम में पहुंचीं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बहनों से राखी बंधवाई और प्रदेश की बीजेपी सरकार के कामकाज का जिक्र किया.


कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना

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कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पांच साल के कार्यकाल में जितना काम किया, बीजेपी सरकार ने करीब ढाई साल में उससे ज्यादा विकास कार्य किए हैं. सीएम ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी थी, लेकिन कांग्रेस बहस करने के बजाय सदन से बाहर चली गई. उन्होंने सांगानेर की जनता से विकसित राजस्थान के लिए बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने की अपील भी की.


वन स्टेट वन इलेक्शन पर भी बोले सीएम

मुख्यमंत्री ने वन स्टेट वन इलेक्शन को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति में ऐसा नहीं चल सकता कि अच्छा काम अपना और खराब काम दूसरे का बताया जाए. सीएम ने कहा कि कांग्रेस की ओर से पहले कहा जाता था कि बीजेपी की सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन नहीं करा पाएगी, लेकिन अब उनकी सरकार ने इसे कर दिखाया है. उन्होंने लोगों से सरकार के विकास कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने की अपील की.


सांगानेर से जताया भावनात्मक जुड़ाव

मुख्यमंत्री ने सांगानेर की जनता के प्रति अपने लगाव का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद की वजह से वह प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. उन्होंने लोगों से सांगानेर का ध्यान रखने और भरोसा दिलाया कि सरकार क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी. सीएम ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का दावा भी किया.

टिकट से पहले कार्यकर्ताओं की मौजूदगी

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी बड़ी मौजूदगी रही. निकाय चुनावों में टिकट बंटवारे से पहले सांगानेर में हुए इस कार्यक्रम को राजनीतिक लिहाज से भी अहम माना जा रहा है. एक तरफ बहनों में मुख्यमंत्री को राखी बांधने का उत्साह नजर आया, तो दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में जुटे रहे. हालांकि कार्यक्रम का मुख्य केंद्र राखी का पर्व रहा, लेकिन निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचना और कार्यकर्ताओं व आम लोगों से संवाद करना राजनीतिक तौर पर भी चर्चा में रहा.

निकाय चुनावों में टिकटों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में राखी का पर्व मनाया. सीएम को राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें कार्यक्रम में पहुंचीं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बहनों से राखी बंधवाई और उनसे संवाद भी किया. कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही.


कांग्रेस पर CM भजनलाल का हमला

राखी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में जितना काम किया, बीजेपी सरकार ने करीब ढाई साल में उससे कहीं ज्यादा विकास कार्य किए हैं. सीएम ने कहा कि बीजेपी ने विधानसभा में कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी थी, लेकिन कांग्रेस बहस करने के बजाय सदन छोड़कर चली गई. उन्होंने सांगानेर की जनता से अपील की कि विकसित राजस्थान के लिए बीजेपी का सत्ता में रहना जरूरी है.


'मीठा-मीठा मेरा, खट्टा-खट्टा तुम्हारा' पर तंज
मुख्यमंत्री ने वन स्टेट वन इलेक्शन को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति में 'मीठा-मीठा मेरा, खट्टा-खट्टा तुम्हारा' नहीं चल सकता. भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की ओर से पहले तंज कसा जाता था कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी वन स्टेट वन इलेक्शन नहीं करा पाएगी. उन्होंने कहा कि आज वही काम उनकी सरकार कर रही है. मुख्यमंत्री ने लोगों से राजस्थान में बीजेपी सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की अपील भी की.


सांगानेर से अपने जुड़ाव का किया जिक्र

सीएम भजनलाल शर्मा ने सांगानेर की जनता के प्रति अपने लगाव और आत्मीयता का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद की बदौलत ही वह प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. मुख्यमंत्री ने लोगों से सांगानेर का ख्याल रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी. उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का दावा भी किया.


टिकट से पहले कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली. वहीं बड़ी संख्या में बहनें सीएम को राखी बांधने के लिए पहुंचीं. निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे से ठीक पहले हुए इस कार्यक्रम को राजनीतिक नजरिए से भी अहम माना जा रहा है. टिकट के दावेदार कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और पार्टी नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करने में जुटे नजर आए. हालांकि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राखी पर्व मनाना रहा, लेकिन चुनावी माहौल के बीच सांगानेर में उमड़ी भीड़ ने बीजेपी के स्थानीय संगठन में उत्साह जरूर बढ़ाया.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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