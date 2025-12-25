अरावली पर्वतमाला में खनन प्रतिबंध का आदेश, कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी जारी

Aravalli News: केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर प्रतिबंध लगा दिया है. बीजेपी इसे केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला बता रही है, लेकिन कांग्रेस इस फैसले को भ्रमित करने वाला बता रही है.

अरावली की नई परिभाषा को लेकर देशभर में अरावली पर बहस छिड़ी हुई है. कांग्रेस की ओर से भी केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं. इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से अरावली को लेकर आदेश जारी किए गए. केंद्र सरकार ने संपूर्ण अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.

साथ ही पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त Eco Sensitive Zone चिन्हित किए जाएंगे और विज्ञान-आधारित Sustainable Mining Plan तैयार किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है. कांग्रेस का कहना है कि अरावली को लेकर उनके प्रदर्शन जारी रहेंगे. केंद्र के अरावली को लेकर किए गए फैसले के बाद CM भजनलाल शर्मा ने बयान जारी कर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया.

CM भनलाल ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक अवैध खनन माफिया को संरक्षण दिया है. ‘झूठ’ और ‘भ्रम’ फैलाकर जनता को गुमराह करने वाली कांग्रेस को अब आत्ममंथन करना चाहिए और नकारात्मक राजनीति छोड़कर राजस्थान की सम्मानित जनता के साथ इमानदारी से पेश आना चाहिए.

कांग्रेस ने CM के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी तीन दिन पहले अवैध खनन को लेकर कार्रवाई हुई है, ये किसके राज में हुई है. अरावली को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेशों के बाद भी कांग्रेस अरावली को लेकर आंदोलन जारी रखेगी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है.

टीकाराम जूली ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो ऑर्डर निकाला है, वह कोई नई बात नहीं है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अरावली में खनन नहीं होगा, लेकिन जिन पहाड़ियों को अरावली से बाहर कर दिया गया है, असली मुद्दा उन पहाड़ियों का है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता को गुमराह कर रही है और कांग्रेस उन पहाड़ियों के लिए आवाज उठा रही है जिन्हें अरावली से बाहर किया जा रहा है.

26 दिसंबर को जयपुर में अरावली को लेकर NSUI की ओर से पैदल मार्च निकाला जाएगा सचिन पायलट भी शामिल होंगे. कांग्रेस अरावली को लेकर 27 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पैदल मार्च निकालेगी. 28 दिसंबर को ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां जन जागरण करेंगी. 30 और 31 दिसंबर को सभी मंडल एवं नगर कांग्रेस कमेटियां गांव-ढाणी में विरोध प्रदर्शन करेंगी.