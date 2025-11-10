जयपुर में 'एक शहर, एक निगम' मॉडल की शुरुआत, पहले ही दिन सिस्टम ठप

Jaipur News: जयपुर में सोमवार से लागू हुआ एक शहर, एक निगम मॉडल पहले ही दिन प्रशासनिक और तकनीकी गड़बड़ियों की भेंट चढ़ गया.
Trending Photos
Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार से लागू हुआ एक शहर, एक निगम मॉडल पहले ही दिन प्रशासनिक और तकनीकी गड़बड़ियों की भेंट चढ़ गया. जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के विलय के बाद अस्तित्व में आए जयपुर नगर निगम की शुरुआत पहले ही दिन अटक गई.
जन्म, विवाह और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे मूलभूत काम पूरे दिन ठप रहे. नागरिक सेवा केंद्रों पर गेट तक बंद रहे और नागरिकों को मायूस होकर लौटना पड़ा. गहलोत सरकार के कार्यकाल में बनाए गए जयपुर, जोधपुर और कोटा के दो-दो नगर निगमों का राज्य सरकार ने अब एकीकरण कर दिया है. रविवार रात 6 नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त हुआ और सोमवार से तीनों शहरों में एक-एक निगम की व्यवस्था लागू हो गई.
संभागीय आयुक्त पूनम ने जयपुर नगर निगम के प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाला. उन्होंने कहा कि जयपुर एक बड़ा शहर है, यहां अपेक्षाएं भी बड़ी हैं. हमारी कोशिश रहेगी कि नगर निगम की सेवाएं व्यवस्थित हों और शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर रखी जाए. प्रशासक एक अस्थायी व्यवस्था है, जल्द निगम चुनाव होने की उम्मीद है.
पूर्व ग्रेटर और हेरिटेज निगमों की वेबसाइटें बंद कर दी गईं और संयुक्त वेबसाइट तैयार की जा रही है. साथ ही निगम का आंतरिक सॉफ्टवेयर भी अपडेट की प्रक्रिया में होने से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और अन्य सेवाएं बंद रहीं. नए निगम के लिए आवश्यक स्टेशनरी और दस्तावेजी फॉर्मेट अब तक तैयार नहीं हो पाए, जिससे नागरिकों के आवेदन पूरे नहीं हो सके.
प्रशासनिक स्तर पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है. पहले ग्रेटर और हेरिटेज दोनों में अलग-अलग आयुक्त नियुक्त थे, लेकिन अब एकीकृत निगम में एक ही कमिश्नर के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. हालांकि दोपहर तक सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ था. इस कारण पूरे दिन निगम दफ्तरों में “वेट एंड वॉच” की स्थिति बनी रही.
नगर निगम मुख्यालय पर कामकाज के ठप रहने से नागरिकों में नाराजगी रही. दूर-दराज से आए कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा. एक नागरिक ने कहा कि सुना था एक निगम बनेगा तो सुविधा बढ़ेगी, लेकिन यहां तो सिस्टम ही बंद है. नाम बदला, काम नहीं चला.
राजधानी में “एक शहर, एक निगम” मॉडल को लेकर उम्मीदें बड़ी हैं. जनता को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं देने का वादा किया गया है, लेकिन पहले ही दिन जिस तरह से डिजिटल सिस्टम बैठ गया और फाइलें अटक गईं, उसने यह साफ कर दिया कि नए ढांचे को स्थिर करने में अभी समय लगेगा. प्रशासनिक ढांचे से लेकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सबको रीसेट करने की जरूरत है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!