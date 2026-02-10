Zee Rajasthan
भारतीय ज्ञान परंपरा एवं प्रागैतिहासिक औजार पर कार्यशाला शुरू, दक्षिण कोरिया से पहुंचे पुरातत्व विशेषज्ञ

Indian Knowledge Tradition: तीन दिवसीय भारतीय ज्ञान परंपरा पर तीन दिवसीय भारतीय ज्ञान परंपरा पर कार्यशाला का शुभारंभ हुआ.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Feb 10, 2026, 03:43 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 03:43 PM IST

भारतीय ज्ञान परंपरा एवं प्रागैतिहासिक औजार पर कार्यशाला शुरू, दक्षिण कोरिया से पहुंचे पुरातत्व विशेषज्ञ

Indian Knowledge Tradition: तीन दिवसीय भारतीय ज्ञान परंपरा पर तीन दिवसीय भारतीय ज्ञान परंपरा पर कार्यशाला का शुभारंभ हुआ. इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग और संग्रहालय विज्ञान एवं संरक्षण केंद्र, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में "भारतीय ज्ञान परम्परा एवं प्राचीन प्रागैतिहासिक औजार परंपरा" के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला का आज शुभारंभ किया गया.

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉ. पंकज धर्मेंद्र और डॉ. निकी चतुर्वेदी ने बताया कि कार्यशाला के लिए प्रागैतिहासिक औजार बनाने की तकनीक को जानने के लिए दक्षिणी कोरिया से दो पुरातत्वविद आए, जो विद्यार्थियों को पुरातत्व की जानकारी के साथ में भारतीय ज्ञान परंपरा में सर्वप्रथम प्रयोग में लिए जाने वाले औजारों की चर्चा कर रहे हैं.

इन औजारों का निर्माण चर्ट पत्थर से किया जा रहा है. कार्यशाला संयोजक डॉ. तमेघ पंवार ने बताया कि यह कार्यशाला इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. आने वाले दो दिनों में भाला बनाने की कला और तीर कमान पद्धति को भी सिखाया जाएगा. इस कार्यशाला में देशभर से 40 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं.

