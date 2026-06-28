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राजस्थान को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी, जयपुर में रक्षा विनिर्माण पर बड़ी कार्यशाला

Rajasthan News: जयपुर में राजस्थान सरकार, रीको और इन्वेस्ट इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में "रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता" विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें रक्षा मंत्रालय, डीआरडीओ, उद्योग जगत, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

Edited byAman SinghReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 28, 2026, 03:15 PM|Updated: Jun 28, 2026, 03:15 PM
राजस्थान को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी, जयपुर में रक्षा विनिर्माण पर बड़ी कार्यशाला
Image Credit: Rajasthan Defence ManufacturingSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान सरकार, रीको एवं इन्वेस्ट इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर में “रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता” विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, डीआरडीओ (DRDO), इन्वेस्ट इंडिया, उद्योग जगत, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, विभिन्न शैक्षणिक संस्थान और केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस अवसर पर भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के निदेशक प्रदीप ओझा, डीआरडीओ के साइंटिस्ट-डी हिमांशु दीपक शामिल हुए.

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने पर मंथन

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“रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता” विषय पर कार्यशाला में भारत के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए उपलब्ध अवसरों, चुनौतियों और व्यावहारिक समाधानों पर विचार-विमर्श किया गया. रीको के कार्यकारी निदेशक आकाश तोमर ने बताया कि यह कार्यशाला रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्यों और विभिन्न हितधारकों की भागीदारी से रक्षा विनिर्माण में देश की स्वदेशी क्षमताओं को और मजबूत करना है.

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान जमीनी स्तर के अनुभवों को संकलित कर रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं की पहचान की जाएंगी और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु व्यावहारिक सुझाव तैयार किए जाएंगे. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के उप निदेशक जनरल वीरेंद्र कुमार अधाना ने बताया कि रक्षा विनिर्माण, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण आधार है. इस क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन, क्षमता निर्माण और रणनीतिक आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया जा रहा है और भारत ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति की है.

किशनगढ़ को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना

कार्यशाला में रीको द्वारा अजमेर जिले के किशनगढ़ स्थित उदयपुर खुर्द क्षेत्र को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाये जाने की जानकारी भी दी गई. साथ ही ड्रोन, भूमि आधारित रक्षा प्रणालियों, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल) और प्रिसीजन इंजीनियरिंग जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में राजस्थान में मौजूद संभावनाओं पर चर्चा हुई. इसके अतिरिक्त दौसा-बांदीकुई, कोटा और प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोरों को भविष्य के निवेश और औद्योगिक विकास के प्रमुख केंद्रों के रूप में चिन्हित किया गया.

डिफेंस नीति-2026 से उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

कार्यशाला के दौरान रक्षा क्षेत्र की संभावनाओं, डीआरडीओ की भूमिका, राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेंस नीति-2026 के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों, वर्तमान औद्योगिक आधारभूत संरचना, कौशल विकास, अनुसंधान एवं अकादमिक सहयोग एवं एमएसएमई समर्थन जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई. कार्यशाला से प्राप्त सुझावों को राज्य स्तरीय रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा, जो राष्ट्रीय रक्षा विनिर्माण रोडमैप के निर्माण में भी योगदान देंगे.

चर्चा के दौरान रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में राजस्थान की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित किया गया, जिसमें बताया गया कि रक्षा उत्पादन के लिये महत्वपूर्ण मजबूत इंजीनियरिंग क्षमता, एमएसएमई नेटवर्क, भूमि उपलब्धता, बेहतर कनेक्टिविटी और विकसित औद्योगिक आधार आवश्यक हैं जो कि राजस्थान में उपलब्ध हैं. कार्यक्रम के दौरान हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेंस नीति-2026 के बारे में भी प्रतिभागियों को जानकारी दी गई.

राष्ट्रीय रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनेगा राजस्थान

कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने विचारों के आदान-प्रदान के लिए ऐसी प्रभावशाली कार्यशाला के आयोजन की सराहना की. संकल्प लिया कि सरकार, उद्योग, शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों समेत अन्य हितधारकों के बीच निरंतर सहयोग के माध्यम से राजस्थान को देश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा. आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को नई गति दी जाएगी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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