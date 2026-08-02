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जन्म के एक घंटे के भीतर कराएं स्तनपान, मां के दूध के महत्व को लेकर गर्भवती महिलाओं को किया जागरूक

World Breastfeeding Week: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के पावटा उप जिला अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान गर्भवती महिलाओं और नवप्रसूता माताओं को जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराने और छह माह तक केवल मां का दूध पिलाने के महत्व के बारे में जानकारी दी गई. चिकित्सकों ने बताया कि मां का पहला पीला गाढ़ा दूध नवजात के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और संक्रमण से बचाव में बेहद लाभकारी होता है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 02, 2026, 11:56 AM IST | Updated:Aug 02, 2026, 11:56 AM IST
जन्म के एक घंटे के भीतर कराएं स्तनपान, मां के दूध के महत्व को लेकर गर्भवती महिलाओं को किया जागरूक
Image Credit: World Breastfeeding Week

Rajasthan News: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के पावटा उप जिला अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, नवप्रसूता माताओं और उनके परिवारों को स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूक करना था. इस दौरान अस्पताल के महिला एवं शिशु रोग विशेषज्ञों ने बताया कि जन्म के तुरंत बाद सही तरीके से स्तनपान शुरू कराना नवजात के स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव रखता है. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं, नवप्रसूता माताओं और स्वास्थ्यकर्मियों ने भाग लिया.


जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने की सलाह

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महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. बृजेश गैसका ने बताया कि नवजात शिशु को जन्म के एक घंटे के भीतर मां का दूध पिलाना बेहद आवश्यक है. उन्होंने कहा कि जीवन के पहले छह महीनों तक शिशु को केवल मां का दूध ही दिया जाना चाहिए. इससे बच्चे को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है. उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम "जीवन की सतत एवं स्वस्थ शुरुआत के लिए स्तनपान: जो प्रभावी है, उसे और सशक्त बनाएं" रखी गई है, जिसका उद्देश्य स्तनपान को बढ़ावा देना और परिवारों को इसके प्रति जागरूक करना है.


मां का पहला दूध नवजात के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच

विशेषज्ञों ने बताया कि प्रसव के बाद निकलने वाला पीला और गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम (Colostrum) कहा जाता है, नवजात शिशु के लिए बेहद लाभकारी होता है. यह दूध पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ-साथ संक्रमण से बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. डॉक्टरों ने कहा कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को मां के सीने से लगाकर स्तनपान शुरू कराया जाना चाहिए, ताकि शिशु को शुरुआती पोषण और रोगों से लड़ने की क्षमता मिल सके.


परिवार और समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण

कार्यक्रम के दौरान चिकित्सकों ने कहा कि सफल स्तनपान केवल मां की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि परिवार और समाज का सहयोग भी उतना ही जरूरी है. यदि परिवार नवप्रसूता महिला को भावनात्मक और शारीरिक सहयोग देता है तो वह शिशु को बेहतर तरीके से स्तनपान करा सकती है. स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य केवल माताओं को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समुदाय को जागरूक करना है, ताकि हर नवजात को जीवन की शुरुआत से ही बेहतर पोषण और सुरक्षित वातावरण मिल सके.


1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है. इस दौरान देशभर में अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. पावटा उप जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. बृजेश गैसका, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. खुशबू अग्रवाल तथा नर्सिंग ऑफिसर राजेश यादव ने भी स्तनपान के वैज्ञानिक, पोषण संबंधी और स्वास्थ्य लाभों की विस्तार से जानकारी दी. चिकित्सकों ने सभी माताओं से अपील की कि वे शिशु के बेहतर स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के लिए जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करें तथा छह माह तक केवल मां का दूध ही पिलाएं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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