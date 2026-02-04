World Cancer Day: राजस्थान में फूड पॉल्यूशन और जंक फूड से बढ़ा कैंसर का खतरा, जयपुर सबसे ज्यादा प्रभावित

World Cancer Day 2026: आज के दिन देश में ही नहीं पूरी दुनिया में 'विश्व कैंसर दिवस'मनाया जा रहा है. क्योंकि 14 फरवरी को हर साल World Cancer Day मनाया जाता है. एक तरफ जहां चिकित्सा विज्ञान नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत और विशेषकर राजस्थान में कैंसर के मामले डरावनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं. इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज (ICD) की हालिया रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है-प्रति एक लाख की आबादी पर कैंसर रोगियों की संख्या के मामले में जयपुर प्रदेश का सबसे प्रभावित शहर बनकर उभरा है.

फूड पॉल्यूशन और बदलती लाइफस्टाइल का वार

सीनियर कंसल्टेंट (मेडिकल ऑन्कोलॉजी) डॉ. दिवेश गोयल ने एक गंभीर खतरे की ओर इशारा किया है-फूड पॉल्यूशन. खाने-पीने की चीजों में बढ़ती मिलावट और जंक फूड के प्रति युवाओं का बढ़ता रुझान कैंसर का मुख्य कारण बन रहा है. कम फाइबर वाली डाइट के कारण अब युवाओं में कोलोरेक्टल (कोलन) कैंसर तेजी से फैल रहा है, जिसे पहले बुढ़ापे की बीमारी माना जाता था.

राजस्थान में कैंसर का बदलता स्वरूप

पुरुषों में- तंबाकू, गुटखा और खैनी के अत्यधिक सेवन से ओरल (मुंह) कैंसर के मामले भारत को दुनिया की 'कैंसर राजधानी' बना रहे हैं. इसके अलावा, बढ़ता प्रदूषण सिगरेट न पीने वालों में भी फेफड़ों का कैंसर पैदा कर रहा है.

महिलाओं में- ब्रेस्ट कैंसर सबसे बड़ी चुनौती है. यदि ब्रेस्ट में गांठ, निप्पल से डिस्चार्ज या आकार में बदलाव दिखे, तो यह खतरे की घंटी है. वहीं, सर्वाइकल कैंसर महिलाओं की मौत का दूसरा बड़ा कारण है, हालांकि वैक्सीन और समय पर स्क्रीनिंग से इसे रोका जा सकता है.

AI और आधुनिक तकनीक से बढ़ी उम्मीदें

रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. नरेश जाखोटिया के अनुसार, अब कैंसर से जंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक बड़ा हथियार बनकर उभरा है. एआई आधारित तकनीकों से कैंसर की पहचान शुरुआती स्टेज पर संभव हो पा रही है. भारत में 60-70% मामलों में सर्जरी की जरूरत होती है, जहां एआई ट्रीटमेंट को अधिक सटीक और प्रभावी बना रहा है.

जागरूकता ही बचाव है

आज प्रदेशभर में जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर अब लाइलाज नहीं है, बशर्ते इसे समय पर पहचान लिया जाए. स्वस्थ खान-पान, नियमित व्यायाम और तंबाकू से दूरी ही इस जानलेवा बीमारी से बचने का सबसे सशक्त रास्ता है.