/World Environment Day: थार के रेगिस्तान में छिपा ग्रीन गोल्ड, जैसलमेर का रहस्यमयी जंगल, जहां परिंदा भी नहीं मार सकता पर

World Environment Day: विश्व पर्यावरण दिवस पर जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, तब राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित जैसलमेर का 'ओरण' एक अनोखा मॉडल बनकर उभरा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, यह कोई साधारण जंगल नहीं बल्कि प्राचीन पर्यावरण संरक्षण का जीवंत उदाहरण है, जिसे विश्नोई समुदाय ने सदियों से अपनी जान की तरह संरक्षित रखा है.

क्या है ओरण?

ओरण राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित पवित्र वन भूमि है, जिसे स्थानीय समुदाय ईश्वर और प्रकृति को समर्पित मानता है. यहां एक भी पत्ता तोड़ना, तिनका काटना या सूखी लकड़ी ले जाना भी पूर्णतः वर्जित है. यह पूरी तरह से प्रकृति के स्वाभाविक नियमों पर छोड़ दिया गया क्षेत्र है.

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कहां स्थित है?

यह मुख्य रूप से जैसलमेर जिले के थार रेगिस्तान में फैला हुआ है. विश्नोई समुदाय द्वारा संरक्षित ये ओरण पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं, लेकिन जैसलमेर के ओरण अपनी जैव विविधता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं.

कौन संरक्षित कर रहा है?

जैसलमेर के विश्नोई समुदाय ने बिना किसी सरकारी सहायता के यह परंपरा सदियों से चला रखी है. वे प्रकृति को उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं.

क्यों महत्वपूर्ण है?

वैज्ञानिक अध्ययनों में ओरण को 'जीन बैंक' (Gene Bank) कहा जाता है. यहां दुर्लभ औषधीय पौधे, विलुप्तप्राय वनस्पतियां और वन्यजीव सुरक्षित हैं. यह रेगिस्तान में माइक्रो-क्लाइमेट बनाए रखने, मिट्टी के कटाव को रोकने, भूजल स्तर बनाए रखने और रेगिस्तानीकरण (Desertification) को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

कैसे काम करता है?

ओरण प्राकृतिक रूप से एक 'नेचुरल एयर कंडीशनर' का काम करता है. यहां विकसित इकोसिस्टम रेगिस्तान की तपिश को कम करता है और जैव विविधता को संरक्षित रखता है. यह प्रकृति-आधारित समाधान (Nature-based Solution) का बेहतरीन उदाहरण है.



अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: ओरण का पर्यावरण संरक्षण में क्या योगदान है?

उत्तर: ओरण जैव विविधता का सबसे बड़ा संरक्षण केंद्र है. यह स्थानीय तापमान को नियंत्रित रखता है, दुर्लभ पौधों और वन्यजीवों को आवास प्रदान करता है तथा रेगिस्तानीकरण को रोकने में मदद करता है.

प्रश्न: ओरण में पेड़ काटना वर्जित क्यों है?

उत्तर: विश्नोई समाज इसे पवित्र भूमि मानता है. यहां प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना उनके धर्म और परंपरा के विरुद्ध है.

प्रश्न: क्या ओरण जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मददगार है?

उत्तर: हां. ओरण स्थानीय जलवायु को संतुलित रखता है, भूजल बढ़ाता है और प्रकृति-आधारित समाधान का उत्कृष्ट उदाहरण है.



इस खबर को पढ़ने से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

इस जानकारी को पढ़कर आप समझेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े-बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं, बल्कि स्थानीय परंपराओं और समुदाय की भागीदारी सबसे प्रभावी हथियार हो सकती है. इससे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे-छोटे बदलाव ला सकेंगे — जैसे पेड़ लगाना, प्लास्टिक कम करना, और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व का रवैया अपनाना. इससे न सिर्फ आपका व्यक्तिगत पर्यावरणीय चेतना बढ़ेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने की प्रेरणा भी मिलेगी.

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