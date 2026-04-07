Jaipur News: राजस्थान की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक बदलाव किया है.बरसों से अपने कमीशन और बिलों के लिए महीनों इंतजार करने वाले राशन डीलरों और परिवहनकर्ताओं के लिए यह साल खुशियां लेकर आया है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने घोषणा की है कि सरकार ने लंबित भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए व्यवस्था को पूरी तरह पटरी पर ला दिया है.

पहली बार मार्च का पैसा मार्च में ही!

आमतौर पर राशन डीलरों और परिवहनकर्ताओं को अपने भुगतान के लिए 4-4 महीने इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस बार सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया है. दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक का पूरा कमीशन जारी कर दिया गया है. 31 मार्च तक के सभी बकाया बिलों का भुगतान कर दिया गया है. खास बात यह है कि अप्रैल माह के कमीशन और बिलों के भुगतान को भी केंद्र सरकार ने अग्रिम मंजूरी दे दी है, जिससे व्यवस्था में कोई रुकावट नहीं आएगी.

रबी खरीद 2026-27

भुगतान के साथ-साथ मंत्री सुमित गोदारा ने आगामी गेहूं खरीद (रबी विपणन सीजन) की तैयारियों की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई दिक्कत न आए. बता दें कि केवल पंजीकृत किसान या जनाधार में दर्ज परिवार के सदस्य ही अपना गेहूं बेच सकेंगे. किसानों को भीड़ से बचाने के लिए 'टाइम स्लॉट बुकिंग' व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया जाएगा. केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा ताकि बिचौलिए और फर्जीवाड़ा करने वाले दूर रहें. साथ दी अधिक उत्पादन वाले जिलों पर विशेष फोकस रहेगा और बारदाने की कमी नहीं होने दी जाएगी.

विभागीय निर्देश: किसानों का हित सर्वोपरि

मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन केंद्रों पर गेहूं की आवक अधिक है, वहां एक से अधिक एजेंसियां लगाई जाएं. निगरानी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं जो समन्वय के साथ काम करेंगी. सरकार का लक्ष्य है कि करोड़ों खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को समय पर अनाज मिले और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम पारदर्शिता के साथ मिले.

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