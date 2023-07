World News: चीन से किराए पर लिए गए जाइंट पांडा 'Ai Bao' ने साउथ कोरिया में दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, देखें वीडियो

Giant Panda Ai Bao viral video: दक्षिण कोरिया (south korea) के इवरलैंड थीम पार्क ने मंगलवार को जानकारी दी कि चीन द्वारा 7 साल पहले दक्षिण कोरिया को किराए पर दिए गए एक जाइंट पांडा ने देश में पहले पांडा बच्चों को जन्म दिया है. बता दें कि इवरलैंड दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा थीम पार्क है, जो सीओल शहर से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है. जहां पर नौ साल की एक मादा पांडा Ai Bao ने शुक्रवार को दो मादा जुड़वा बच्चों को जन्म दिया.

इतने वजनी हैं जाइंट पांडा Ai Bao को बच्चे

cre Trending Stories

बताया जा रहा कि बड़ी और छोटी जुड़वा पांडा बच्चियों का वजन 180 ग्राम और 140 ग्राम था. इवरलैंड ने बताया कि एआई बाओ (Ai Bao) और उसके नवजात बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं. Ai Bao ने फरवरी महीने के मध्य में 10 वर्षीय पुरुष "ले बाओ" (Le Bao) के साथ प्राकृतिक यौन संगम में सफलता हासिल की थी.

यहां देखिए वीडियो...

VIDEO: A South Korean zoo has announced the birth of two giant panda twins -- the first to be born in the country -- triggering an outpouring of excitement online.

The female twins were born at the Everland park near Seoul. The video shows the mother, Ai Bao, in labour, rolling… pic.twitter.com/E9MeggosNq

— AFP News Agency (@AFP) July 13, 2023