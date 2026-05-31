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मुंह का कम खुलना और बार-बार छाले हो सकते हैं कैंसर के संकेत, डॉक्टरों ने दी बड़ी सलाह

World No Tobacco Day 2026: भारत में हर साल 1 लाख 43 हजार से ज्यादा लोग मुख कैंसर की चपेट में आ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह तंबाकू का सेवन बताया जा रहा है. विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर सामने आए ये आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: May 31, 2026, 11:12 AM|Updated: May 31, 2026, 11:12 AM
मुंह का कम खुलना और बार-बार छाले हो सकते हैं कैंसर के संकेत, डॉक्टरों ने दी बड़ी सलाह
Image Credit: World No Tobacco Day 2026

World No Tobacco Day 2026: देश में तंबाकू का बढ़ता सेवन अब एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है. विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर सामने आए आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं. भारत में हर साल 1 लाख 43 हजार से ज्यादा लोग मुख कैंसर की चपेट में आ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह तंबाकू का सेवन बताया जा रहा है.

गुटखा, खैनी, जर्दा और सिगरेट... नशे की ये आदतें अब हजारों लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही हैं. इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी आईएआरसी की ग्लोबोकैन-2022 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2022 के दौरान कैंसर के 14 लाख 13 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए. इनमें मुख एवं ओरल कैविटी कैंसर देश का दूसरा सबसे आम कैंसर रहा.

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वरिष्ठ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अनिल कुमार गुप्ता के अनुसार, वर्ष 2022 में देशभर में मुख कैंसर के 1 लाख 43 हजार 759 नए मरीज सामने आए, जबकि करीब 79 हजार 979 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई. विशेषज्ञों का कहना है कि तंबाकू सिर्फ मुख कैंसर ही नहीं बल्कि फेफड़ों, गले, भोजन नली, स्वरयंत्र और मूत्राशय के कैंसर का भी प्रमुख कारण है.

विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर के लगभग एक-तिहाई मामलों को केवल तंबाकू से दूरी बनाकर रोका जा सकता है. रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. नरेश जाखोटिया के मुताबिक तंबाकू छोड़ने के कुछ वर्षों बाद ही कैंसर और हृदय रोगों का खतरा काफी कम हो जाता है.

राजस्थान में भी तंबाकू जनित कैंसर का बोझ लगातार बढ़ रहा है. अस्पताल की कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार वर्ष 2025 में 15 हजार 116 नए कैंसर मरीज दर्ज किए गए, जिनमें 26 प्रतिशत से अधिक मरीज मुंह और गले के कैंसर से पीड़ित थे. विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर जांच और जागरूकता ही इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है.

डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि मुंह का कम खुलना, बार-बार छाले होना, आवाज में बदलाव, लगातार खांसी रहना और बिना वजह वजन कम होना कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए.

कैंसर को मात देकर स्वस्थ जीवन जी रहे नंदराम जाट भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं.

वर्ष 2019 में ओरल कैंसर का सफल उपचार करा चुके नंदराम का कहना है कि कैंसर से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समय पर इलाज शुरू करना सबसे जरूरी है. विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विशेषज्ञों का साफ संदेश है कि तंबाकू से दूरी ही कैंसर से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है. थोड़ी सी जागरूकता और सही समय पर जांच हजारों जिंदगियां बचा सकती है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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