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यमुना जल बंटवारा: 34,102 करोड़ की पाइपलाइन से राजस्थान के 4 जिलों में आएगी खुशहाली, जानिए पूरी प्लानिंग और कब से शुरू होगा लाभ

राजस्थान को 1994 के यमुना जल समझौते के तहत 1.119 BCM पानी का हिस्सा मिला था, लेकिन आवश्यक आधारभूत ढांचे के अभाव में राज्य अपने हिस्से का पानी नहीं पाया. साल 2026 में राजस्थान और हरियाणा के बीच हुए नए एमओए (MOA) के बाद परियोजना को गति मिली है.  
 

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 01, 2026, 01:43 PM|Updated: Jul 01, 2026, 01:43 PM
यमुना जल बंटवारा: 34,102 करोड़ की पाइपलाइन से राजस्थान के 4 जिलों में आएगी खुशहाली, जानिए पूरी प्लानिंग और कब से शुरू होगा लाभ
Image Credit: AI IMAGESource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Yamuna Jal Project: यमुना जल बंटवारे को लेकर सालों तक चले विवाद और कई दौर की बातचीत के बाद 12 मई 1994 को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते के तहत यमुना नदी के उपयोग योग्य जल का बंटवारा सभी राज्यों की जरूरतों के अनुसार किया जाएगा.

1995 में बोर्ड और समीक्षा समिति का हुआ था गठन
वहीं, इस समझौते को लागू करने और राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए 11 मार्च 1995 को केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने दो प्रमुख निकायों का गठन किया. अपर यमुना रिवर बोर्ड और अपर यमुना रिविजन कमेटी.

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अपर यमुना रिवर बोर्ड (UYRB)-राज्यों को निर्धारित मात्रा में पानी उपलब्ध कराना और जल प्रवाह का नियमन करना.

वहीं, अपर यमुना रिविजन कमेटी (UYRC)- केंद्रीय जल मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति, जिसमें संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं. यह समिति बोर्ड के कामों की समीक्षा करती है और महत्वपूर्ण फैसले लेती है.

2000-2001 में उत्तराखंड की एंट्री
नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उसके सीएम को समीक्षा समिति में शामिल किया गया. साल 2001 में अपर यमुना रिवर बोर्ड में भी उत्तराखंड के प्रतिनिधि को स्थान दिया गया. हालांकि उत्तर प्रदेश के हिस्से से उत्तराखंड को मिलने वाले जल हिस्से का अंतिम निर्धारण अब भी केंद्र सरकार के विचाराधीन है.

कैसे काम करता है प्रशासनिक ढांचा?
केंद्रीय जल आयोग (CWC) पूरी व्यवस्था की निगरानी के एक सदस्य द्वारा की जाती है, जो बोर्ड के पार्ट-टाइम चेयरमैन होते हैं. पांचों राज्यों के मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी इसके सदस्य होते हैं. इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण, भूजल और विद्युत क्षेत्र के केंद्रीय विशेषज्ञ भी इसमें शामिल रहते हैं. रोजमर्रा के प्रशासनिक कामों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक सदस्य-सचिव के पास होती है.

राजस्थान को साल 2102 में मिला यमुना जल में हिस्सा
साल 2012 में केंद्र सरकार ने राजस्थान को भी यमुना नदी के पानी में हिस्सा देने पर सहमति दी. हालांकि उस समय पानी को राजस्थान तक पहुंचाने के लिए आवश्यक पाइपलाइन और अन्य आधारभूत ढांचा तैयार नहीं होने की वजह से योजना धरातल पर नहीं उतर पाई.

1994 समझौते के अनुसार वार्षिक जल आवंटन इस तरह हुआ. कुल उपयोग योग्य जल 11.983 BCM (बिलियन क्यूबिक मीटर) है, जिसमें हरियाणा – 5.730 BCM, उत्तर प्रदेश – 4.032 BCM, राजस्थान – 1.119 BCM, दिल्ली – 0.724 BCM और हिमाचल प्रदेश – 0.378 BCM मिला.

इसके बाद 6 जुलाई 2012 को अपर यमुना रिवर बोर्ड की 42वीं बैठक में जल उपलब्धता के अनुसार, चार-चार महीने के तीन सीजन के आधार पर जल वितरण की नई व्यवस्था की गई.

2026 का नया MOA: 34,102 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना
साल 1994 में हिस्सेदारी मिलने के बावजूद राजस्थान अपने हिस्से का पानी नहीं ला पाया था. वहीं, नए MOA के बाद इस दिशा में बड़ा रास्ता साफ हुआ है. फरवरी साल 2024 में राजस्थान और हरियाणा के सीएम के बीच प्रारंभिक समझौता (MOU) हुआ. साल जून 2026 में परियोजना की रूपरेखा तैयार हुई और 29 जून 2026 को अंतिम MOA पर हस्ताक्षर हुए.

ये हैं परियोजना की महत्वपूर्ण बातें
इसकी लागत लगभग 34,102 करोड़ रुपये है.
295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन हथिनीकुंड बैराज से चूरू जिले के हंसियावास जलाशय तक बिछाई जाएगी.
तीन भूमिगत पाइपलाइन, निरीक्षण सड़क, कृत्रिम जलाशय और आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी.
इस परियोजना से राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनूं और भरतपुर क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा.
इसके साथ ही हरियाणा के भी 10 स्थानों पर पेयजल आपूर्ति होगी.
परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए 'राजस्थान-हरियाणा यमुना वाटर एसपीवी' का गठन किया जाएगा.
राजस्थान सरकार इस परियोजना की डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को भेज चुकी है, जबकि हरियाणा सरकार ने पाइपलाइन के प्रस्तावित रास्ते को मंजूरी देने पर सहमति दे दी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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