2025 Year Ender Story: आग में जिंदा जलकर पिघल गई खाल, टुकड़ों में मिले शवों से लेकर अस्पताल में मरीज के गले की नस कटने समेत ये हैं 2025 में जयपुर के बड़े हादसे

2025 Year Ender Story: साल 2025 जयपुर शहर और आसपास के इलाकों के लिए कई उतार-चढ़ाव लेकर आया. पर्यटन की रौनक से लेकर राजनीतिक विवाद, अपराध की वारदातें और विकास की नई शुरुआतें – हर महीने कुछ न कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा में रहा. आइए महीने दर महीने नजर डालते हैं उन बड़ी घटनाओं पर जो जयपुर को साल भर सुर्खियों में रखा.

Published: Dec 30, 2025, 08:19 PM IST | Updated: Dec 30, 2025, 08:19 PM IST

2025 Year Ender Story: आग में जिंदा जलकर पिघल गई खाल, टुकड़ों में मिले शवों से लेकर अस्पताल में मरीज के गले की नस कटने समेत ये हैं 2025 में जयपुर के बड़े हादसे

Jaipur Year Ender 2025: जयपुर. साल 2025 जयपुर संभाग के लिए कई उतार-चढ़ाव भरा रहा. राजनीति में उबाल, अपराध की सनसनीखेज वारदातें, विकास परियोजनाएं, पर्यटन की रौनक और मौसम की मार – हर क्षेत्र में कुछ न कुछ ऐसा हुआ जो लोगों की चर्चा में रहा. आइए डालते हैं नजर संभाग की उन प्रमुख घटनाओं पर जो साल भर सुर्खियां बटोरती रहीं.

गले की नस कटने से मरीज की तड़प-तड़पकर मौत

जयपुर शहर के एक प्रमुख निजी अस्पताल में चिकित्सकीय लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया. टोंक जिले के मालपुरा निवासी खेमराज चौधरी की सर्जरी के दौरान गले की नस कट जाने से तड़प-तड़पकर मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही से नस कट गई और स्थिति की गंभीरता को छिपाया गया. उन्हें लगातार गुमराह किया जाता रहा, जिसके कारण समय पर सही इलाज नहीं हो सका और खेमराज की जान चली गई.

राजनीतिक हलचल और विवाद

साल की शुरुआत में विधानसभा उपचुनावों ने माहौल गर्माया. जयपुर ग्रामीण सहित कुछ सीटों पर भाजपा-कांग्रेस की कड़ी टक्कर देखी गई. पंचायत चुनावों ने ग्रामीण इलाकों में नया रंग भरा. आरपीएससी परीक्षाओं में अनियमितता के आरोपों ने बड़ा बवाल खड़ा किया. हनुमान बेनीवाल और निर्मल चौधरी ने खुलकर आरपीएससी पर हमला बोला. बेनीवाल ने तो धरना-प्रदर्शन तक किए और भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए आंदोलन की धमकी दी. निर्मल चौधरी ने भी युवाओं के साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरा. इन विवादों ने बेरोजगार युवाओं में गुस्सा भरा और कई बार प्रदर्शन हिंसक हो गए.

भांकरोटा टैंकर ब्लास्ट की भयावह घटना

साल की सबसे दर्दनाक घटना भांकरोटा में गैस टैंकर विस्फोट रही. एक टैंकर में अचानक ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. कई वाहन जलकर खाक हो गए और मलबे में दबकर लोगों की जान गई. यह हादसा जयपुर संभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर गया. प्रशासन ने राहत कार्य तेज किए, लेकिन परिजनों का गुस्सा लंबे समय तक रहा.

अपराध की खौफनाक वारदातें

जयपुर शहर में कई सनसनीखेज हत्याकांड सामने आए. शास्त्री नगर और सुभाष कॉलोनी में बोरे में महिला की लाश मिलने से दहशत फैली. दौसा और अलवर में गैंगवार और लूट की घटनाएं बढ़ीं. पुलिस ने कई गिरोहों का खात्मा किया, लेकिन महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराधों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए.

विकास की सौगातें

संभाग को कई विकास परियोजनाएं मिलीं. जयपुर मेट्रो के नए चरण का काम तेज हुआ. दौसा, टोंक और सुहागपुरा में करोड़ों के सड़क और जल परियोजनाओं का उद्घाटन व भूमिपूजन हुआ. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और पानी की योजनाएं शुरू हुईं.

पर्यटन और सेलिब्रिटी का दौरा

रणथंभौर पार्क साल भर चर्चा में रहा.बॉलीवुड सितारे और क्रिकेटरों का आना-जाना लगा रहा. जयपुर की पिंक सिटी में पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई. गांधी-वाड्रा परिवार ने रेहान की सगाई की खुशी और नए साल का जश्न यहीं मनाया.

मौसम और पर्यावरण की चुनौतियां

