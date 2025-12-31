Year Ender 2025: सोना-चांदी ने इस साल तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, जानें जयपुर में कब-कब चढ़े भाव?

Year Ender Gold-Silver Rates: अलविदा-2025 में सोना और चांदी दोनों ने निवेशकों और आम लोगों को चौंका दिया. पूरे साल भावों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन साल के अंत तक दोनों की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गईं. 2025 में चांदी ने जहां 2 लाख 52 हजार रुपये तक का रिकॉर्ड बनाया, वहीं शुद्ध सोना 1 लाख 43 हजार और जेवराती सोना 1 लाख 33 हजार 800 रुपये के स्तर तक पहुंच गया. यह अब तक का सबसे महंगा रिकॉर्ड रहा, जिसने साल 2025 को सोना-चांदी के इतिहास में खास बना दिया.
चांदी- 2025
January- 90,000
February- 95,000
March- 96,000
April- 1,02000
May- 97,0000
June- 1,00000
July- 1,10000
August- 1,13000
September- 1,28000
October- 1,48000
November- 1,53000
1 December - 1,79000
26 December - 2,52000
31 December - 236,500
सोना- 2025
January- 78,800
February- 84,400
March- 87,300
April- 93,300
May- 96,300
June- 98,700
July- 99,400
August- 1,00600
September- 1,07400
October- 1,19000
November 1,24000
1 December 1,32200
26 December - 1,43000
31 December - 136,200
चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग और कम उत्पादन के साथ चीन और अमेरिका से सप्लाई में कमी के चलते चांदी रोज नए शिखर पर पहुंच कीर्तिमान स्थापित कर रही है. भविष्य में भी सोलर में बढते उपयोग की मांग के चलते तेजी बने रहने की उम्मीद है. बदलती तकनीकों ने चांदी की खपत को बढ़ाया है. इलेक्ट्रिक कारों में अब चांदी का उपयोग बढ़ने लगा है. जैसे जेसे इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ेगी, वैसे उपयोग बढ़ेगा.
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में मांग पहले से ही है. अब तो डाटा सेन्टरों में भी उपयोग बढ़ने लगा है. यह सभी समीकरण चांदी की चमक बढ़ाने में सहायक बने हुए हैं.
चांदी को नए युग का सोना कहें तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है. बढ़ती चांदी की कीमतों को देखते हुए आज का युवा चांदी के फैन्सी उत्पादों की ओर बढ रहा है, साधन सम्पन्न परिवारों में चांदी का घरेलू उपयोग बढ़ने लगा है. साल के अंतिम दिन चांदी-सोना ने लोगों को कुछ राहत दी.
