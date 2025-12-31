Year Ender 2025: सोना-चांदी ने इस साल तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, जानें जयपुर में कब-कब चढ़े भाव?

Year Ender Gold-Silver Rates: अलविदा-2025 में सोना-चांदी में कई बार उतार-चढ़ाव देखने को मिले. एक साल में चांदी-सोना ने अपने ही रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 2 लाख 52 हजार रुपये चांदी और शुद्ध सोना एक लाख 43 हजार रुपये और जेवराती सोना एक लाख 33 हजार 800 रुपये का रिकॉर्ड बनाया. सोना-चांदी का रिकॉर्ड अब तक साल 2025 तक के इतिहास में सबसे बड़ा महंगा रिकॉर्ड बना है.

चांदी- 2025

January- 90,000

February- 95,000

March- 96,000

April- 1,02000

May- 97,0000

June- 1,00000

July- 1,10000

August- 1,13000

September- 1,28000

October- 1,48000

November- 1,53000

1 December - 1,79000

26 December - 2,52000

31 December - 236,500

सोना- 2025

January- 78,800

February- 84,400

March- 87,300

April- 93,300

May- 96,300

June- 98,700

July- 99,400

August- 1,00600

September- 1,07400

October- 1,19000

November 1,24000

1 December 1,32200

26 December - 1,43000

31 December - 136,200

चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग और कम उत्पादन के साथ चीन और अमेरिका से सप्लाई में कमी के चलते चांदी रोज नए शिखर पर पहुंच कीर्तिमान स्थापित कर रही है. भविष्य में भी सोलर में बढते उपयोग की मांग के चलते तेजी बने रहने की उम्मीद है. बदलती तकनीकों ने चांदी की खपत को बढ़ाया है. इलेक्ट्रिक कारों में अब चांदी का उपयोग बढ़ने लगा है. जैसे जेसे इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ेगी, वैसे उपयोग बढ़ेगा.

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में मांग पहले से ही है. अब तो डाटा सेन्टरों में भी उपयोग बढ़ने लगा है. यह सभी समीकरण चांदी की चमक बढ़ाने में सहायक बने हुए हैं.

चांदी को नए युग का सोना कहें तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है. बढ़ती चांदी की कीमतों को देखते हुए आज का युवा चांदी के फैन्सी उत्पादों की ओर बढ रहा है, साधन सम्पन्न परिवारों में चांदी का घरेलू उपयोग बढ़ने लगा है. साल के अंतिम दिन चांदी-सोना ने लोगों को कुछ राहत दी.