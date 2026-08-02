Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान के 14 जिलों में सुबह 10 बजे जारी हुआ येलो अलर्ट, आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश की WARNING

राजस्थान के 14 जिलों में सुबह 10 बजे जारी हुआ येलो अलर्ट, आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश की WARNING

Rajasthan Weather: राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने रविवार सुबह प्रदेश के कई जिलों के लिए नाउकास्ट वेदर वार्निंग जारी की है. विभाग के अनुसार अगले तीन घंटे के दौरान राज्य के पश्चिमी और मध्य हिस्सों के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 02, 2026, 11:09 AM IST | Updated:Aug 02, 2026, 11:09 AM IST
राजस्थान के 14 जिलों में सुबह 10 बजे जारी हुआ येलो अलर्ट, आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश की WARNING
Image Credit: Rajasthan Weather

Rajasthan Mausam Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर ने राजस्थान के कई जिलों के लिए अगले तीन घंटे का नाउकास्ट (Nowcast) मौसम अलर्ट जारी किया है. उदयपुर, ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, नागौर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जैसलमेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही और जोधपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश, मेघगर्जन और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.


इन जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना

Add Zee News as a Preferred Source

आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार उदयपुर, ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, नागौर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जैसलमेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही और जोधपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल सकता है. इन जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश के साथ मेघगर्जन होने की संभावना है. इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे खुले क्षेत्रों और सड़कों पर सावधानी बरतने की जरूरत है.


अगले तीन घंटे रहेंगे अहम

मौसम विभाग की यह चेतावनी अगले तीन घंटे के लिए जारी की गई है. नाउकास्ट अलर्ट का उद्देश्य अचानक बदलने वाले मौसम की स्थिति से लोगों को पहले से सचेत करना होता है. ऐसे में जिन इलाकों में बादल छाए हुए हैं, वहां बारिश और तेज हवा का असर देखने को मिल सकता है. किसानों, वाहन चालकों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.


आमजन के लिए मौसम विभाग की सलाह

आईएमडी ने लोगों से खराब मौसम के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की है. तेज हवा और गरज-चमक के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है. यदि जरूरी न हो तो खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह दी गई है. किसानों को भी खेतों में कार्य करने से पहले मौसम की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है.


फिलहाल कोई बड़ा प्रभाव नहीं, लेकिन सतर्कता जरूरी

मौसम विभाग ने इस अलर्ट के लिए येलो कैटेगरी जारी की है. विभाग के अनुसार इसका प्रभाव सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अचानक बारिश, तेज हवा और मेघगर्जन की स्थिति बन सकती है. इसलिए संबंधित जिलों के लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर रखने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

राजस्थान में बदलेगा मानसून का मिजाज,3 अगस्त से ट्रफ लाइन होगी शिफ्ट, जानिए आपके शहर में कैसी रहेगी बारिश

जयपुर में छात्रसंघ चुनाव पर NSUI का आंदोलन खत्म, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

Jhunjhunu: नरहड़ दरगाह से लौटते हुए सड़क पर बीछी लाशें! टैंकर से टक्कर में पति-पत्नी समेत बच्चों की दर्दनाक मौत

छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक सस्पेंड, रोते हुए बोली- 'सर मुझे जबरन घर ले गए थे, मेरे साथ गलत काम किया'

शराब के नशे में खो बैठा होश, बिना कंडक्टर के ही रोडवेज बस ले भागा ड्राइवर, पुलिस ने पीछा कर पकड़ा

जिस घर में गूंजी थीं शहनाइयां, वहां उठी अर्थी... मेजर हमजा आरिफ की नम आंखों से होगी विदाई

सोना-चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Churu News: ब्लैक कोबरा ने डसा, परिजन सांप को डिब्बे में बंद कर मरीज के साथ ले आए अस्पताल

भरतपुर में जमीन के टुकड़े ने तोड़ा रिश्ता! पति, देवर-देवरानी ने दो बहनों पर बरसाए लाठी-डंडे

जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, ऊंट से टकराई सेना की गाड़ी, मेजर की मौत, दो लेफ्टिनेंट घायल

जयपुर में ट्रैफिक जाम का पक्का इलाज,बाइस गोदाम से चोमू हाउस तक का सफर होगा आसान, राजमहल जंक्शन पर बनेगा अंडरपास

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

राजस्थान में आज बारिश का महाअलर्ट, जयपुर-उदयपुर समेत 35 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश से भीगेगा कोना-कोना!

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

टीचर की बोतल से पानी पीया तो मचा बवाल! टोंक के स्कूल में परिजनों और शिक्षिका के बीच विवाद का वीडियो वायरल

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सीकर में 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, शव पिता की दुकान पर छोड़कर भाग गया स्कूल बस ड्राइवर!

राजस्थान में अगले 48 घंटे होंगे भारी! जयपुर-अजमेर-उदयपुर समेत 17 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

Video: जैसलमेर में असंतुलित होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी कार, वृद्ध की हुई मौत

बच्चे की हत्या करके झालावाड़ पुलिस के साथ उसे ढूंढने की एक्टिंग करता रहा आरोपी, 2 दिन बाद मिला शव

कबाड़ी की दुकान पर मिली खून से भरी थैलियां, खतरनाक कचरा देख फैली सनसनी

'जल्दी आ जाओ, मरीज की मौत हो गई'... डॉक्टर की सूचना के 2 घंटे बाद तक भी नहीं पहुंची सीकर पुलिस

Gold Silver Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरा सोना, चांदी के भी दाम जारी, पढ़ें गोल्ड-सिल्वर के रेट

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान के इन शहरों को भिगोने की फिराक में है मौसम, इन जिलों में IMD ने जारी किया अलर्ट

पुष्कर में 50 साल का इंतजार खत्म! 43 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा 150 बेड वाला आधुनिक अस्पताल

कोटा की अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो में लहराया तिरंगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जीता गोल्ड मेडल

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी, इन 12 जिलों में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

झुंझुनूं में शहीद के बेटे पर दिनदहाड़े हमला, बीच बाजार दामाद से ससुरालवालों ने की मारपीट

नल खराब, गंदगी या जलभराव से परेशान? घर बैठे ऐसे दर्ज करें शिकायत, तुरंत शुरू होगी कार्रवाई

जयपुर में आज से बदले नाइटलाइफ के नियम, 10 बजे बाद लाउडस्पीकर और 12 बजे बाद शराब बिक्री पर पुलिस की सख्त पाबंदी

TAGS:
Rajasthan Weather Update

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान के 14 जिलों में सुबह 10 बजे जारी हुआ येलो अलर्ट, आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश की WARNING
2
3
4
5