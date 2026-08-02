/राजस्थान के 14 जिलों में सुबह 10 बजे जारी हुआ येलो अलर्ट, आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश की WARNING

Rajasthan Mausam Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर ने राजस्थान के कई जिलों के लिए अगले तीन घंटे का नाउकास्ट (Nowcast) मौसम अलर्ट जारी किया है. उदयपुर, ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, नागौर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जैसलमेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही और जोधपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश, मेघगर्जन और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.



इन जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना

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आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार उदयपुर, ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, नागौर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जैसलमेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही और जोधपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल सकता है. इन जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश के साथ मेघगर्जन होने की संभावना है. इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे खुले क्षेत्रों और सड़कों पर सावधानी बरतने की जरूरत है.



अगले तीन घंटे रहेंगे अहम

मौसम विभाग की यह चेतावनी अगले तीन घंटे के लिए जारी की गई है. नाउकास्ट अलर्ट का उद्देश्य अचानक बदलने वाले मौसम की स्थिति से लोगों को पहले से सचेत करना होता है. ऐसे में जिन इलाकों में बादल छाए हुए हैं, वहां बारिश और तेज हवा का असर देखने को मिल सकता है. किसानों, वाहन चालकों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.



आमजन के लिए मौसम विभाग की सलाह

आईएमडी ने लोगों से खराब मौसम के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की है. तेज हवा और गरज-चमक के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है. यदि जरूरी न हो तो खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह दी गई है. किसानों को भी खेतों में कार्य करने से पहले मौसम की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है.



फिलहाल कोई बड़ा प्रभाव नहीं, लेकिन सतर्कता जरूरी

मौसम विभाग ने इस अलर्ट के लिए येलो कैटेगरी जारी की है. विभाग के अनुसार इसका प्रभाव सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अचानक बारिश, तेज हवा और मेघगर्जन की स्थिति बन सकती है. इसलिए संबंधित जिलों के लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर रखने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.

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