/पीले पानी की चादर में ढका पिंक सिटी! बीसलपुर प्रोजेक्ट पर उठे सवाल, PHED ने दी सफाई

Jaipur Yellow Water Issue: राजस्थान के पूरे पिंकसिटी में बीसलपुर के पीले पानी की सप्लाई हो रही है. पानी का रंग बदलने से जयपुर में आम लोग परेशान हैं. लोगों को इस बात का डर है कि ये पीला पानी गर्मियों में बीमार ना कर दे, लेकिन दूसरी तरफ जलदाय विभाग का दावा है कि ये पानी पीने लायक है. आम जनता बिल्कुल भी पैनिंक ना हो, एक दो दिन में पीले पानी की समस्या खत्म हो जाएगी.

घर घर पीले पानी की सप्लाई

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बीसलपुर बांध से जयपुर में पीले पानी की सप्लाई हो रही है. ट्रीटेट पानी का रंग अचानक से बदलना पीएचईडी के लिए रहस्य बन चुका है. पिंकसिटी में 20 लाख से ज्यादा परिवारों तक पानी की सप्लाई होती है. ऐसे में अधिकतर जगहों पर ही पीले पानी सप्लाई हो रही है. पानी का रंग बदलने के बाद आम लोगों में इस बात का डर है कि कहीं पीला पानी हमे बीमार ना कर दे.

लोगों का कहना है कि अचानक से गर्मियों में पीला पानी आना वाकई चिंता का विषय है. आम जनता ने विभाग से अपील की है कि पीले पानी की समस्या को जल्द से जल्द खत्म करें. जयपुर बीसलपुर प्रोजेक्ट में रखरखाव के लिए जीसीकेसी कंपनी को 6 करोड़ सालाना खर्च कर रही है, फिर भी पानी का रंग बदलना जिम्मेदार इंजीनियर और फर्म की कार्यशैली पर सवाल खडे़ करता है. हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य भी पीला पानी लेकर फील्ड में उतरे, जहां एक्सईएन संयज शर्मा से पीले पानी पर सवाल कर रहे हैं.

पीला पानी पीने लायक, पैनिक ना हो

वहीं पूरे मामले पर ज़ी मीडिया ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ से पीले पानी का जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि पीले पानी क्यों आ रहा है इसकी जांच की जा रही है. चीफ केमिस्ट के निर्देश के बाद केमिस्ट टीम को सुरजपुरा प्लांट भेजा हुआ है. जयपुर में अब तक 100 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं. आम जनता इस पानी के लिए पैनिंक ना हों, ये पानी पीने लायक है. पानी बिल्कुल शुद्ध है, जो सैम्पल लिए गए उनमें जीवाणु परीक्षण और केमिकल एनालिसिस के परिणाम संतोषप्रद मिले हैं.

पानी के रंग मानकों में जो वृद्धि हुई थी. वह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित गुणवत्ता की अधिकतम स्वीकार्य सीमा में थी. बीसलपुर बांध से आने वाले रॉ-वॉटर के रंग में कुछ बदलाव की जानकारी मिलते ही गांधी नगर स्थित मुख्य प्रयोगशाला में इसके सैम्पल भेजे गए. एक दो दिन में पानी का रंग ठीक हो जाएगा. बीसलपुर जयपुर प्रोजेक्ट के जिम्मेदारी अधीक्षण अभियंता सुधीर वर्मा के पास है. तीन साल पहले भी पानी का रंग बदला था.

शुद्ध पानी पर सरकार का खर्चा

सुरजपुरा में सरकार ने ट्रीटेट वाटर प्लांट लगाया हुआ है, जहां बीसलपुर से ट्रीट होकर पानी जयपुर को सप्लाई होता है. पानी को ट्रीटेट करने और जयपुर तक पहुंचाने में 3 करोड़ का बिजली हर माह खर्च होता है. इसके अलावा बीसलपुर डैम पर 2.50 करोड़ के बिजली के बिल पर खर्च होता है. यानि 5 करोड़ हर महीने खर्च होते हैं. सरकार 1 एमएलडी पानी पर 2570 रूपए खर्च करती है.

प्रतिदिन बीसलपुर से 650 एमएलडी पानी ट्रीटेट होता है. इस हिसाब से पानी को ट्रीटेट करने के लिए प्रतिदिन 16,70,500 रूपए, प्रतिमाह 5,01,15000 रूपए और सालाना 60,13,80,000 रुपए खर्च होते हैं. इसके अलावा जीसीकेसी कंपनी को रखरखाव के लिए 6 करोड़ सालाना भी दिया जा रहा है. अब ऐसे में सवाल ये है कि इसके बावजूद पीले पानी की सप्लाई क्यों हो रही है. क्या जलदाय विभाग जिम्मेदार इंजीनियर्स और फर्मों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा.

