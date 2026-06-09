/21 जून को सुबह योग, दिन में NEET, प्रशासन को दोनों आयोजन सफल बनाने के निर्देश

Jaipur News : इस बार 21 जून को राजस्थान में प्रशासन के सामने दो बड़ी जिम्मेदारियां एक साथ होंगी. एक ओर 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, तो दूसरी ओर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET का आयोजन भी होगा.

सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस इस वर्ष "Yoga for Healthy Ageing" थीम पर मनाया जाएगा. राज्य के सभी जिलों, ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों, सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, चिकित्सा और नर्सिंग महाविद्यालयों, पुलिस थानों और कारागृहों में सुबह 6 से 8 बजे तक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

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पर्यटन स्थलों और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर भी होगा योग

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों और राज्य की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर भी सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं. इसके जरिए स्थानीय लोगों और पर्यटकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है.

योग संगम पोर्टल पर रहेगा फोकस

बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण योग संगम पोर्टल पर कराया जाए. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद प्रतिभागियों की संख्या और फोटो भी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे. इसके लिए सभी विभागों को समन्वय स्थापित कर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है.

NEET परीक्षा के कारण बढ़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी

इस वर्ष योग दिवस के दिन ही NEET परीक्षा आयोजित होने से जिला प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ गई है. मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि योग कार्यक्रमों और परीक्षा व्यवस्था के बीच किसी प्रकार का टकराव न हो. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, यातायात और अभ्यर्थियों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए विशेष एहतियात बरते जाएं.

देश में अग्रणी रहने का लक्ष्य