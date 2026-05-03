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Rajasthan Crime: मामूली विवाद में दिखा दी पिस्टल, मारपीट करने के बाद जान से मारने की धमकी

Narayanpur crime: नारायणपुर क्षेत्र के ग्राम प्रेमपुरा में एक युवक के साथ मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है. आरोपीयों ने युवक को पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी.

Edited byAnsh RajReported byAmit kumar yadav
Published: May 03, 2026, 12:49 PM|Updated: May 03, 2026, 12:49 PM
Rajasthan Crime: मामूली विवाद में दिखा दी पिस्टल, मारपीट करने के बाद जान से मारने की धमकी
Image Credit: rajasthan

Jaipur Crime: नारायणपुर क्षेत्र के ग्राम प्रेमपुरा में एक युवक के साथ मारपीट और पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. घटना के बाद पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है. परिजनों की शिकायत पर नारायणपुर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक के साथ मारपीट करते हुए कुछ आरोपी नजर आ रहे हैं.


थानाधिकारी रोहिताश कुमार ने बताया कि प्रेमपुरा निवासी सुमित शर्मा 18 अप्रैल को रींगस गए थे. बताया गया कि रींगस से लौटते समय अजीतगढ़ के पास सुमित ने गाड़ी में बैठे लोगों से कहा कि वे सोएं नहीं. इसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि इसी दौरान मोहित नामक युवक ने सुमित को थप्पड़ मार दिया था. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई.

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पीड़ित पक्ष ने बताया कि अगले दिन 19 अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे पवन शर्मा और अमित सैनी सुमित को जरूरी काम का बहाना बनाकर बाइक पर अपने साथ ले गए. इसके बाद उसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजबपुरा के खेल मैदान में ले जाया गया, जहां मोहित शर्मा सहित अन्य युवक पहले से मौजूद थे. आरोप है कि वहां तीन युवकों ने सुमित के साथ मारपीट की, जबकि एक अन्य युवक पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा.

सुमित ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 8 बजे आरोपी उसके घर पहुंचे. आरोपियों ने परिवार के सामने पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी. इस घटना के बाद परिवार भयभीत है और सुरक्षा की मांग कर रहा है. परिजनों ने तुरंत पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई.


थानाधिकारी रोहिताश कुमार ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. वीडियो की भी जांच की जा रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि की जा सके.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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