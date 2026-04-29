/यूथ कांग्रेस चुनाव में पानी की तरह बहता पैसा,हार चुके और विवादित चेहरे रेस में

Jaipur News : राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनावों में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए करीब 20 प्रत्याशी मैदान में है, चुनाव में प्रत्याशी विज्ञापन और सोशल मीडिया मोबाइल कनेक्ट के नाम पर इस कदर पैसा बहाते दिख रहे हैं मानो लोकसभा चुनाव हो रहा हो.

एक तरफ जहां कांग्रेस हमेशा जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की बात करती रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव में बेतहाशा खर्च पर पार्टी चुप्पी अजीब है. नियमों को तोड़े जाने की शिकायतें भी सामने आ रही है, जिनका निपटारा 24 घंटे में करने का दावा भी है.

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यूथ कांग्रेस चुनाव के के बड़े नाम जो मैदान में हैं

अनिल चोपड़ा - जयपुर ग्रामीण से लोकसभा चुनाव हार चुके, अब प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ जारी

अभिषेक चौधरी- झोटवाड़ा में विधानसभा चुनाव हार चुके, अब नई रेस में शामिल

राजकुमार परसवाल- प्रॉपर्टी कारोबारी, जिनका विवाद पहले सुर्खियों में रहा है

हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा में राजकुमार परसवाल का नाम है. कुछ महीने पहले एक विवाद में पुलिस को दखल देनी पड़ी थी. जहां एक फ्लैट को लेकर विवाद इतना बढ़ा था की मामला थाने तक पहुंचा था.

इधर बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने कहना है कि कांग्रेस सिर्फ किसान और दलित की बात करती है लेकिन हकीकत में चुनाव पैसे से लड़ा जा रहा है. करोड़ों खर्च हो रहे है. गरीब कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ सकता है. पिछले चुनावों में भी धांधली के आरोप लगे थे.

कुलमिलाकर अगर कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाना चाहती है, तो चुनाव पैसे नहीं बल्कि काम विचार और विश्वसनीयता के आधार पर होने चाहिए, वरना साख पर सवाल तो खड़ें होंगे ही.