Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /यूथ कांग्रेस चुनाव में पानी की तरह बहता पैसा,हार चुके और विवादित चेहरे रेस में

यूथ कांग्रेस चुनाव में पानी की तरह बहता पैसा,हार चुके और विवादित चेहरे रेस में

Jaipur News : एक तरफ जहां कांग्रेस हमेशा जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की बात करती रही है, वहीं दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस चुनाव में बेतहाशा खर्च पर पार्टी चुप्पी अजीब है. मैदान में करीब 20 प्रत्याशी हैं , लेकिन ये तीन अलग अलग वजहों से चर्चा में है.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byVishnu Sharma
Published: Apr 29, 2026, 09:13 AM|Updated: Apr 29, 2026, 09:13 AM
यूथ कांग्रेस चुनाव में पानी की तरह बहता पैसा,हार चुके और विवादित चेहरे रेस में
Image Credit:

Jaipur News : राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनावों में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए करीब 20 प्रत्याशी मैदान में है, चुनाव में प्रत्याशी विज्ञापन और सोशल मीडिया मोबाइल कनेक्ट के नाम पर इस कदर पैसा बहाते दिख रहे हैं मानो लोकसभा चुनाव हो रहा हो.

एक तरफ जहां कांग्रेस हमेशा जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की बात करती रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव में बेतहाशा खर्च पर पार्टी चुप्पी अजीब है. नियमों को तोड़े जाने की शिकायतें भी सामने आ रही है, जिनका निपटारा 24 घंटे में करने का दावा भी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यूथ कांग्रेस चुनाव के के बड़े नाम जो मैदान में हैं

अनिल चोपड़ा - जयपुर ग्रामीण से लोकसभा चुनाव हार चुके, अब प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ जारी

अभिषेक चौधरी- झोटवाड़ा में विधानसभा चुनाव हार चुके, अब नई रेस में शामिल

राजकुमार परसवाल- प्रॉपर्टी कारोबारी, जिनका विवाद पहले सुर्खियों में रहा है

हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा में राजकुमार परसवाल का नाम है. कुछ महीने पहले एक विवाद में पुलिस को दखल देनी पड़ी थी. जहां एक फ्लैट को लेकर विवाद इतना बढ़ा था की मामला थाने तक पहुंचा था.

इधर बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने कहना है कि कांग्रेस सिर्फ किसान और दलित की बात करती है लेकिन हकीकत में चुनाव पैसे से लड़ा जा रहा है. करोड़ों खर्च हो रहे है. गरीब कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ सकता है. पिछले चुनावों में भी धांधली के आरोप लगे थे.

कुलमिलाकर अगर कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाना चाहती है, तो चुनाव पैसे नहीं बल्कि काम विचार और विश्वसनीयता के आधार पर होने चाहिए, वरना साख पर सवाल तो खड़ें होंगे ही.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: जनगणना 2026 में बड़ा बदलाव! 1 मई से शुरू होगा महाभियान, घर बैठे खुद भरें अपनी जानकारी

ट्रेंडिंग न्यूज़

जयपुर को ठंडक देने आ रहे काले बादल, बस कुछ देर में गरज-चमक के साथ होगी जोरदार बारिश

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

राजस्थान में अब आधार रखने की टेंशन खत्म! बिना कार्ड के भी होगी पहचान, जानें कैसे

टोंक में आंधी-तूफान का खौफनाक मंजर, सामूहिक विवाह सम्मेलन में मचा हाहाकार! वीडियो वायरल

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

School Holidays: राजस्थान में लागू है नियम, 16 मई तक कलेक्टर तय करेंगे, कब खुलेंगे स्कूल कब होगी छुट्टी

राजस्थान में आज से बारिश का दौर जारी! चूरू, झुंझुनू,सीकर से लेकर इन शहरों के लिए आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

दौसा में आसमान से गिरे मोटे-मोटे ओले, भयंकर बारिश से मिली शहरवासियों को ठंडक

दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

जयपुर में भीषण आंधी-तूफान के साथ बादल मचाने वाला हैं कहर, बस थोड़ी देर में उधम काटेगा मौसम!

गुजरात से जयपुर तक फैली चोरी की साजिश, 10.5 किलो चांदी के साथ गैंग बेनकाब

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

शर्मीली जंगली बिल्ली सियागोश की रक्षा के लिए रणथंभौर में कार्यशाला, प्रोजेक्ट कैरेकल लॉन्च

Rajasthan News: गैस सिलेंडर पर राहत या महंगा? जयपुर-उदयपुर-जोधपुर का आज का लेटेस्ट LPG रेट

राजस्थान के किसानों की बल्ले-बल्ले, PM Kisan की 23वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान!

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

Rajasthan News: 30 दिन बाद खुला जोधपुर एयरपोर्ट! जैसे ही उतरी पहली फ्लाइट, लौट आई ब्लू सिटी की रौनक

राजस्थान में Rocket हुए Gold के रेट, चांदी के भी तीखे हुए तेवर, जानें मंगलवार के रेट

राजस्थान में भयंकर मेघगर्जन के साथ आंधी-तूफान का अटैक, 80 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेगी धूलभरी हवा, पढ़ें वेदर अपडेट

UPI से LPG सिलेंडर तक... 1 मई से बदल रहे हैं ये 7 बड़े नियम, जानें डिटेल

राजस्थान की गर्मी में ‘अमृत’ बन गया इस जानवर का दूध, गाय-भैंस भी इसके आगे फेल!

बीकानेर की धरती उगल रही आग! पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार, जानें मौसम का अपडेट

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

Rajasthan News: राजस्थान की ‘जलेबी सड़क’, जितनी खूबसूरती है उतना ही रोमांच सफर, देखें Photos

राजस्थान में औंधे मुंह नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट! जानें क्या हैं ताजा भाव

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'मक्खन बड़ा का शहर'?

राजस्थान में कब आएगा मानसून, भीषण गर्मी और लू के बीच क्या सामने आई खुशखबरी?

राजस्थान में ताश-पत्तों की तरह बिखरे गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर में की क्या है सोना-चांदी के लेटेस्ट प्राइस

यूथ कांग्रेस चुनाव में पानी की तरह बहता पैसा,हार चुके और विवादित चेहरे रेस में

राजस्थान सरकार की वो योजना, जिसमें हार्ट से लेकर कैंसर तक जैसे महंगे इलाज हो जाते हैं कैशलेस!

राजस्थान में बनेगा नया टूरिज्म कॉरिडोर, एक साथ जुड़ जाएंगे तीन जिले!

अजमेर में डॉग बाइट से मासूम की मौत, बिना पोस्टमार्टम सौंपा शव, जवाबों की तलाश में मां-बाप

Rajasthan News : 30 जून से पहले निपटा लें ये काम, वरना बंद होगा राशन और जन आधार का लाभ !

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'रसगु्ल्ले का शहर'?

राजस्थान की ये मारवाड़ी सब्जी, एक बार खाएंगे तो भूल जाएंगे हर दूसरी डिश, नोट कर लें ये रेसिपी

मेडिकल ग्राउंड पर फिर राहत की कोशिश! आसाराम की जमानत बढ़ाने की मांग, कल हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई

राजस्थान में मुंह के बल गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें लेटेस्ट रेट

Tags:
Rajasthan Politics
Jaipur news

About the Author

Zee Rajasthan Web Team

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बचाने गए बेटे की भी जान गई...करंट लगने से पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत

बचाने गए बेटे की भी जान गई...करंट लगने से पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत

churu news
2

कोटपूतली में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल का पुतला फूंका

Rajasthan Politics
3

बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में तेल चोरी, पहले करोड़ों लगाते हैं फिर पाइपलाइन से चूस लेते हैं गैंग

Jaipur news
4

Rajasthan News: बाजारों में बिक रहा तरबूज दिखता है लाल, अंदर छुपा जहर ? खरीदने से पहले जरूर जान लें ये सच

Jaipur news
5

दौसा में आसमान से गिरे मोटे-मोटे ओले, भयंकर बारिश से मिली शहरवासियों को ठंडक

Rajasthan Weather update