/राजस्थान में यूथ कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सीकर में मशाल जुलूस में शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब

Jaipur News: यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे. वे शाम 4 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां यूथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा. इसके बाद वे जयपुर से सीकर के लिए रवाना होंगे और वहां आयोजित मशाल जुलूस में हिस्सा लेंगे.

पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों पर आंदोलन

सीकर में आयोजित होने वाला यह मशाल जुलूस पेपर लीक, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर निकाला जाएगा. यूथ कांग्रेस और NSUI इन मुद्दों को लेकर देशभर में लगातार आंदोलन कर रही हैं. संगठन का कहना है कि बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है, जबकि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से युवाओं में निराशा बढ़ रही है.

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राजस्थान में बढ़ी राजनीतिक सक्रियता

कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और युवाओं के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा रही है. इसी अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब राजस्थान पहुंच रहे हैं. इससे पहले NSUI भी प्रदेश में कई स्थानों पर प्रदर्शन कर चुकी है.

पहले भी हुए थे प्रदर्शन

कुछ दिन पहले जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में NSUI द्वारा पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किए गए थे. इन प्रदर्शनों में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी शामिल हुए थे. अब यूथ कांग्रेस की ओर से सीकर में बड़े स्तर पर मशाल जुलूस आयोजित किया जा रहा है, जिसे संगठन अपने राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा बता रहा है.

देशव्यापी अभियान का हिस्सा है कार्यक्रम

कांग्रेस ने हाल ही में दिल्ली से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की थी. इसके बाद से यूथ कांग्रेस और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभिन्न राज्यों का दौरा कर आंदोलनों और प्रदर्शनों में भाग ले रहे हैं. राजस्थान में होने वाला यह कार्यक्रम भी उसी अभियान की कड़ी माना जा रहा है.

संगठन की ताकत दिखाने का अवसर

गौरतलब है कि हाल ही में राजस्थान यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव संपन्न हुए थे. चुनाव के दौरान विभिन्न पदों के दावेदारों ने प्रदेशभर में शक्ति प्रदर्शन किया था. ऐसे में सीकर में होने वाला यह मशाल जुलूस संगठन के लिए अपनी ताकत और कार्यकर्ताओं की भागीदारी दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है. अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि इस प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जुटा पाती है.