Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में यूथ कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सीकर में मशाल जुलूस में शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब

राजस्थान में यूथ कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सीकर में मशाल जुलूस में शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब

Jaipur News: यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे. वे सीकर में पेपर लीक, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आयोजित मशाल जुलूस में शामिल होंगे. यह कार्यक्रम कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन का हिस्सा है.
 

Edited bySandhya YadavReported byVishnu Sharma
Published: Jun 10, 2026, 09:25 AM|Updated: Jun 10, 2026, 09:25 AM
राजस्थान में यूथ कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सीकर में मशाल जुलूस में शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे. वे शाम 4 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां यूथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा. इसके बाद वे जयपुर से सीकर के लिए रवाना होंगे और वहां आयोजित मशाल जुलूस में हिस्सा लेंगे.

पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों पर आंदोलन
सीकर में आयोजित होने वाला यह मशाल जुलूस पेपर लीक, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर निकाला जाएगा. यूथ कांग्रेस और NSUI इन मुद्दों को लेकर देशभर में लगातार आंदोलन कर रही हैं. संगठन का कहना है कि बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है, जबकि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से युवाओं में निराशा बढ़ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान में बढ़ी राजनीतिक सक्रियता
कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और युवाओं के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा रही है. इसी अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब राजस्थान पहुंच रहे हैं. इससे पहले NSUI भी प्रदेश में कई स्थानों पर प्रदर्शन कर चुकी है.

पहले भी हुए थे प्रदर्शन
कुछ दिन पहले जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में NSUI द्वारा पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किए गए थे. इन प्रदर्शनों में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी शामिल हुए थे. अब यूथ कांग्रेस की ओर से सीकर में बड़े स्तर पर मशाल जुलूस आयोजित किया जा रहा है, जिसे संगठन अपने राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा बता रहा है.

देशव्यापी अभियान का हिस्सा है कार्यक्रम
कांग्रेस ने हाल ही में दिल्ली से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की थी. इसके बाद से यूथ कांग्रेस और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभिन्न राज्यों का दौरा कर आंदोलनों और प्रदर्शनों में भाग ले रहे हैं. राजस्थान में होने वाला यह कार्यक्रम भी उसी अभियान की कड़ी माना जा रहा है.

संगठन की ताकत दिखाने का अवसर
गौरतलब है कि हाल ही में राजस्थान यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव संपन्न हुए थे. चुनाव के दौरान विभिन्न पदों के दावेदारों ने प्रदेशभर में शक्ति प्रदर्शन किया था. ऐसे में सीकर में होने वाला यह मशाल जुलूस संगठन के लिए अपनी ताकत और कार्यकर्ताओं की भागीदारी दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है. अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि इस प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जुटा पाती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष आरती आज, राजस्थान दौरे पर कांग्रेस नेता उदय भानु चिब

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

Rajasthan News: नीमकाथाना में ई-रिक्शा बैटरी चोर गैंग का भंडाफोड़, 2 शातिर चोर और 2 कबाड़ी गिरफ्तार

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

डायबिटीज के साथ अच्छी जिंदगी जिएं: डॉक्टर चाहते हैं कि आप वजन और डायबिटीज के बारे में ये बातें समझें

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! कार से अवैध हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

गूगल पर सीखा मर्डर का तरीका, फिर रची पति की हत्या की साजिश! पढ़ें जन्माष्टमी पर हुए खौफनाक कत्ल की कहानी

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

राजस्थान में धराशायी हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने शुरू हो रहा है डीजल उत्पादन, जानिए आपको क्या होगा फायदा?

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

राजस्थान सरकार का महाअभियान! लाखों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, 15 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

लापरवाही का शिकार बने 241 परिवार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दर्दनाक याद... पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

TAGS:
Jaipur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोटा में पत्नी को खाना देने गए थे हरीश, आम के पेड़ से कैरी तोड़ते समय आई ऐसी 'मौत' कि कांप उठा पूरा गांव!
Kota News
2
Rajasthan Crime
3
Kota News
4
Rajasthan Crime
5
Baran News