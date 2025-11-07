Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

महज 15 मिनट का यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कमजोर दिखा संगठन

Jaipur News : BJP और ECI के खिलाफ यूथ कांग्रेस का “हल्ला बोल प्रदर्शन” बहुत कमजोर रहा. जिसमें साफ दिखा कि संख्या बल की कमी से यूथ कांग्रेस का संगठन जूझ रहा है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Nov 07, 2025, 03:27 PM IST | Updated: Nov 07, 2025, 03:27 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के बुजुर्गों को हर महीने मिलेंगे 20,500 रुपये, बस करना होगा ये एक काम!
7 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान के बुजुर्गों को हर महीने मिलेंगे 20,500 रुपये, बस करना होगा ये एक काम!

जोधपुर के मदरसे में गूंजा “वंदे मातरम्”, 150वीं वर्षगांठ पर पूरे राजस्थान से तस्वीरें
7 Photos
Rajasthan news

जोधपुर के मदरसे में गूंजा “वंदे मातरम्”, 150वीं वर्षगांठ पर पूरे राजस्थान से तस्वीरें

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कितनी वंदे भारत ट्रेन चलती हैं?
8 Photos
vande bharat express

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कितनी वंदे भारत ट्रेन चलती हैं?

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कहां मिलता है सफेद सोना?
10 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान में कहां मिलता है सफेद सोना?

महज 15 मिनट का यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कमजोर दिखा संगठन

Jaipur News : BJP और ECI के खिलाफ यूथ कांग्रेस की ओर से आज“हल्ला बोल प्रदर्शन” किया गया, लेकिन प्रदर्शन में मुट्ठी भर कार्यकता भी शामिल नहीं हुए.

कांग्रेस का यूथ कांग्रेस संगठन कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है कुछ दिन पहले यूथ कांग्रेस की ओर से RSS के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया था लेकर उस समय भी यूथ कांग्रेस के कार्यकताओं की संख्या बहुत कम नजर आई थी ऐसा ही नजारा आज देखने को मिला

यूथ कांग्रेस की ओर से ECI ऑफिस के घेराव का ऐलान किया गया था लेकिन पुलिस ने PCC के बाहर ही कार्यकताओं को रोक लिया क्यों कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और पुलिस जवानों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

15 मिनट में ही यूथ कांग्रेस प्रदर्शन खत्म हो गया था पुलिस की ओर से यूथ कांग्रेस के नेता ज्ञानेश शुक्ला, संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुधीर मुंड सहित कुछ कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन करने पर हिरासत लिया गया.

याद दिला दें कि कुछ दिन पहले हुए यूथ कांग्रेस की बैठक में भी कार्यकर्ता नहीं आए थे.जिसके बाद पार्टी की तरफ से नोटिस तक जारी किये गये थे. लेकिन आज के प्रदर्शन के बाद ये जाहिर है कि यूथ कांग्रेस में संख्या बल नहीं है और संगठन भी कमजोर है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news