महज 15 मिनट का यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कमजोर दिखा संगठन

Jaipur News : BJP और ECI के खिलाफ यूथ कांग्रेस की ओर से आज“हल्ला बोल प्रदर्शन” किया गया, लेकिन प्रदर्शन में मुट्ठी भर कार्यकता भी शामिल नहीं हुए.

कांग्रेस का यूथ कांग्रेस संगठन कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है कुछ दिन पहले यूथ कांग्रेस की ओर से RSS के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया था लेकर उस समय भी यूथ कांग्रेस के कार्यकताओं की संख्या बहुत कम नजर आई थी ऐसा ही नजारा आज देखने को मिला

यूथ कांग्रेस की ओर से ECI ऑफिस के घेराव का ऐलान किया गया था लेकिन पुलिस ने PCC के बाहर ही कार्यकताओं को रोक लिया क्यों कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और पुलिस जवानों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं था.

15 मिनट में ही यूथ कांग्रेस प्रदर्शन खत्म हो गया था पुलिस की ओर से यूथ कांग्रेस के नेता ज्ञानेश शुक्ला, संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुधीर मुंड सहित कुछ कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन करने पर हिरासत लिया गया.

याद दिला दें कि कुछ दिन पहले हुए यूथ कांग्रेस की बैठक में भी कार्यकर्ता नहीं आए थे.जिसके बाद पार्टी की तरफ से नोटिस तक जारी किये गये थे. लेकिन आज के प्रदर्शन के बाद ये जाहिर है कि यूथ कांग्रेस में संख्या बल नहीं है और संगठन भी कमजोर है.



