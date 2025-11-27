Zee Rajasthan
यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कार्रवाई, BJP कार्यक्रमों में शामिल होने वाले 4 नेताओं को किया संगठन से बाहर

Rajasthan Politics: जयपुर में यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में राजधानी जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यूथ कांग्रेस की अहम बैठक आयोजित हुई. बैठक में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया सहित सभी वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान युवा कांग्रेस के संकल्प अभियान को लेकर विस्तृत रणनीति और आगामी 60 दिनों की कार्ययोजना तैयार की गई.

Published: Nov 27, 2025, 11:24 AM IST | Updated: Nov 27, 2025, 11:24 AM IST

यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कार्रवाई, BJP कार्यक्रमों में शामिल होने वाले 4 नेताओं को किया संगठन से बाहर

Jaipur News: राजस्थान में यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में राजधानी जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यूथ कांग्रेस की अहम बैठक आयोजित हुई. बैठक में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया सहित सभी वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान युवा कांग्रेस के संकल्प अभियान को लेकर विस्तृत रणनीति और आगामी 60 दिनों की कार्ययोजना तैयार की गई.

60 दिनों का महाअभियान, सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप
बैठक में यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने राइजिंग राजस्थान को लेकर जो वादे जनता से किए थे, वे अब तक पूरे नहीं हुए हैं. इस मुद्दे को लेकर संगठन सड़क से सोशल मीडिया तक व्यापक आंदोलन की तैयारी कर रहा है. पूनिया ने बताया कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता घर-घर जाकर पंपलेट बांटेंगे और सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखेंगे.

बीजेपी कार्यक्रमों में जाने वाले 4 पदाधिकारी बाहर
यूथ कांग्रेस संगठन में हाल ही में जारी नोटिसों के बाद कई पदाधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है. प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने बैठक में दो टूक कहा कि जो लोग संगठन का काम नहीं कर रहे या अनुशासनहीनता कर रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा.

उन्होंने साफ कहा कि जो पदाधिकारी बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल हुए थे, उन चार लोगों को तुरंत संगठन से बाहर कर दिया गया है. आगे भी संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग बख्शे नहीं जाएंगे.

संगठनात्मक खींचतान पर भी दी प्रतिक्रिया
संगठन में खींचतान से जुड़े सवालों पर पूनिया ने कहा कि यह समय एकजुट होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े होने का है. उन्होंने कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है और जो भी कार्यकर्ता गंभीरता से काम कर रहा है, उसका पूरा सम्मान किया जाएगा.

सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन जल्द
बैठक में युवा कांग्रेस ने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में प्रदेशभर में बड़े प्रदर्शन, रैलियां और जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय कर अभियान को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं.

