/गला काटने के बाद तड़पता रहा युवक: जयपुर में खौफनाक सुसाइड का वीडियो वायरल

Jaipur Crime: जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक युवक ने चाकू से गला काटकर आत्महत्या कर ली. घटना SMS कॉलोनी की है. युवक की पहचान छीतर के रूप में बताई गई है. पूरी घटना पास के एक मकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. सूचना मिलने के बाद मुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मॉर्च्युरी में भिजवाया.



कबाड़ की दुकान पर आया था युवक

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SHO मुकेश खरड़िया के अनुसार, शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे छीतर SMS कॉलोनी स्थित एक कबाड़ की दुकान पर आया था. कुछ देर तक वह दुकान के अंदर रहा. इसके बाद वह वहां से चाकू लेकर बाहर आ गया. दुकान से बाहर निकलने के बाद उसने खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया.



सड़क पर गिरा युवक

घटना के बाद युवक सड़क पर गिर गया. वह कुछ देर तक वहीं पड़ा रहा. होश आने पर वह एक बार फिर उठने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन दोबारा नीचे गिर गया. पास के मकान में लगे CCTV कैमरे में घटना रिकॉर्ड हो गई.



बच्चों ने लोगों को दी सूचना

पुलिस के मुताबिक, घटना के दौरान कुछ बच्चे पास में खेल रहे थे. उन्होंने युवक को सड़क पर गिरते देखा. इसके बाद बच्चे उसके पास पहुंचे, लेकिन युवक को घायल हालत में देखकर वहां से भाग गए. बच्चों ने आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी दी.



मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. सूचना मिलने पर मुहाना थाना पुलिस भी पहुंची. पुलिस ने युवक के शव को अस्पताल की मॉर्च्युरी में भिजवाया. पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है.



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