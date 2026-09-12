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गला काटने के बाद तड़पता रहा युवक: जयपुर में खौफनाक सुसाइड का वीडियो वायरल

Jaipur Suicide Case: जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक युवक ने चाकू से गला काटकर आत्महत्या कर ली. घटना पास के मकान में लगे CCTV में कैद हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मॉर्च्युरी भिजवाया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 12, 2026, 08:42 AM IST | Updated:Sep 12, 2026, 08:42 AM IST
गला काटने के बाद तड़पता रहा युवक: जयपुर में खौफनाक सुसाइड का वीडियो वायरल
Image Credit: Jaipur Suicide Case

Jaipur Crime: जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक युवक ने चाकू से गला काटकर आत्महत्या कर ली. घटना SMS कॉलोनी की है. युवक की पहचान छीतर के रूप में बताई गई है. पूरी घटना पास के एक मकान में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. सूचना मिलने के बाद मुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मॉर्च्युरी में भिजवाया.


कबाड़ की दुकान पर आया था युवक

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SHO मुकेश खरड़िया के अनुसार, शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे छीतर SMS कॉलोनी स्थित एक कबाड़ की दुकान पर आया था. कुछ देर तक वह दुकान के अंदर रहा. इसके बाद वह वहां से चाकू लेकर बाहर आ गया. दुकान से बाहर निकलने के बाद उसने खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया.


सड़क पर गिरा युवक

घटना के बाद युवक सड़क पर गिर गया. वह कुछ देर तक वहीं पड़ा रहा. होश आने पर वह एक बार फिर उठने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन दोबारा नीचे गिर गया. पास के मकान में लगे CCTV कैमरे में घटना रिकॉर्ड हो गई.


बच्चों ने लोगों को दी सूचना

पुलिस के मुताबिक, घटना के दौरान कुछ बच्चे पास में खेल रहे थे. उन्होंने युवक को सड़क पर गिरते देखा. इसके बाद बच्चे उसके पास पहुंचे, लेकिन युवक को घायल हालत में देखकर वहां से भाग गए. बच्चों ने आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी दी.


मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. सूचना मिलने पर मुहाना थाना पुलिस भी पहुंची. पुलिस ने युवक के शव को अस्पताल की मॉर्च्युरी में भिजवाया. पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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