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जयपुर में छात्र प्रदर्शन के दौरान बवाल, चाकू लेकर पहुंचे युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

Rajasthan News: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के समर्थन में जयपुर के जवाहर सर्किल पर गुरुवार देर रात तक प्रदर्शन जारी रहा. प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर चाकू लेकर पहुंचे एक युवक को प्रदर्शनकारियों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया. प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई, पेपर लीक पर रोक और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग उठाई.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 24, 2026, 09:14 AM|Updated: Jul 24, 2026, 09:14 AM
जयपुर में छात्र प्रदर्शन के दौरान बवाल, चाकू लेकर पहुंचे युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
Image Credit: Jaipur Protest

Jaipur Protest: राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल पर गुरुवार को बड़ी संख्या में युवा दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में एकत्र हुए. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्राओं और महिलाओं ने भी भाग लिया. देर रात तक जारी इस विरोध प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और छात्रों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी मांगें बुलंद कीं.


पुलिस ने की प्रदर्शन समाप्त करने की अपील

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जानकारी के अनुसार रात करीब 10:30 बजे जयपुर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक अपने घर लौटने की अपील की. हालांकि प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने अपनी मांगें पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही और मौके पर डटे रहे. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से लगातार संयम बनाए रखने और कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की.


प्रदर्शन के बीच कथित तौर पर चाकू लेकर पहुंचा युवक

इसी दौरान प्रदर्शन स्थल पर तनावपूर्ण स्थिति उस समय बन गई जब जानकारी के मुताबिक एक युवक कथित तौर पर चाकू लेकर प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंच गया. युवक को देखकर मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारी सतर्क हो गए. इसके बाद कुछ युवाओं ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक को दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर उसे भीड़ से छुड़ाया और अपनी हिरासत में ले लिया.


पुलिस कर रही मामले की जांच

घटना के बाद पुलिस युवक को अपने साथ थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि युवक प्रदर्शन स्थल पर किस उद्देश्य से पहुंचा था और उसके पास वास्तव में कोई हथियार था या नहीं. इस संबंध में पुलिस की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आना अभी बाकी है. मामले की जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.


इन मांगों को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन

प्रदर्शनकारी युवाओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाने, पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा कोचिंग संस्थानों की फीस और व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने की भी मांग उठाई. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए ताकि युवाओं का भरोसा शिक्षा और भर्ती प्रणाली पर बना रहे.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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