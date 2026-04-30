/दुकानदार ने नींबू देने से किया मना, सर से पांव तक आग बबूला हुए युवक, लाठी-डंडों से जमकर की पिटाई

Rajasthan Crime: जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में नींबू उधार में नहीं देने पर कुछ युवकों ने सब्जी की दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ लाठी-डंडों से मारपीट कर दी.
Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां उधार नींबू नहीं देने पर कुछ युवकों ने सब्जी की दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ लाठी-डंडों से मारपीट कर दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के महज 24 घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि 28 अप्रैल 2026 की शाम को इलाके में एक सब्जी विक्रेता और कुछ युवकों के बीच नींबू के पैसे को लेकर कहासुनी हो गई थी. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी दुकान में घुस गए और दुकानदार पप्लू लाल सैनी पर लाठी-डंडों से हमला कर फरार हो गए.
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घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी नॉर्थ नीरज पाठक के निर्देशन और एसीपी सुरेन्द्र सिंह राणावत के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया.
टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों- मोहित शर्मा, किशन सैनी, अमित सैनी और शैलेन्द्र पांचाल को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने इलाके में दहशत फैलाने के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर गहन जांच जारी है.
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