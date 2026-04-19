/जयपुर के रातल्या गांव में युवाओं की अनोखी पहल, नारियल के खोल से बनाए पक्षियों के घोंसले

Jaipur News: जयपुर जिले में बगरू विधानसभा के रातल्या गांव के युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन की दिशा में एक अनूठी पहल की है.
Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में बगरू विधानसभा के रातल्या गांव के युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन की दिशा में एक अनूठी पहल की है. गांव के युवाओं ने बेजुबान पक्षियों के लिए कचरे ने बेकार पड़े नारियल के खोल से घोंसले बनाकर एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है.
पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण युवा सड़क किनारे कचरे में फेंके गए नारियल के खोल इकट्ठा करते हुए नजर आए, तो लोग अचंभित हो गए. आज जब युवाओं को नारियल से बने घरौंदे पेड़ों पर बांधते देखा, तो लोगों ने युवाओं के इस पुनीत कार्य की प्रशंसा की.
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पर्यावरण प्रेमी दिनेश बागड़ा व राजुलाल चेला ने बताया कि तपती गर्मी में बेजुबान पक्षियों को पानी पीने के लिए दर-दर ना भटकना पड़े. इसके लिए छायादार पेड़ों पर परिंडे व नारियल से बने मजबूत और सुरक्षित घोंसले बांधे गए.
मई व जून माह की झुलसा देने वाली गर्मी में पानी और छांव की कमी से तड़पकर हर साल हजारों बेजुबान पक्षी अपनी जान गंवा देते हैं. दुनिया को बचाने के लिए किसी बड़े चमत्कार की नहीं, बल्कि अच्छी सोच ओर छोटे छोटे प्रयासों की जरूरत होती है.
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इसी अच्छी सोच और छोटी सी पहल के तहत रातल्या गांव स्थित गुरू महाराज मंदिर परिसर में पक्षियों के लिए परिंडे, नारियल से बने घोंसले बांधे गए. साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए गुलर के 11 पौधे लगाए गए. इस अवसर पर लालचन्द शर्मा, शुभम लोदवाल, नीरज मेहता सहित कई ग्रामीण महिलाएं मौजुद रही.
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