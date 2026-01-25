दुनियाभर में पहुंचेगी राजस्थानी कला का संदेश, इन तीन 3 हस्तियों को मिलेगा पद्मश्री

Padma Shri Award 2026: देश की प्रतिष्ठित पद्म अवॉर्ड 2026 की सूची जारी कर दी गई है. इस बार देशभर से कुल 131 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा. इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं. राजस्थान के लिए इस सूची में खास खुशी की बात यह है कि प्रदेश से तीन हस्तियों को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है.

इनमें दो लोक कलाकार और एक समाजसेवी शामिल हैं. लोक कला के क्षेत्र में जैसलमेर के तगाराम भील और अलवर के गफरुद्दीन मेवाती को पद्मश्री सम्मान मिलेगा. भील जनजाति से आने वाले तगाराम भील राजस्थान के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र अलगोजा के प्रसिद्ध कलाकार हैं.

उन्होंने महज 10 साल की उम्र में अलगोजा बजाना शुरू किया. रेगिस्तान की लोक कथाएं और जनजीवन की भावनाएं आज भी उनकी धुनों में साफ झलकती हैं. देश और विदेश में उन्होंने राजस्थानी लोक संगीत को पहचान दिलाई है. वहीं गफरुद्दीन मेवाती अलवर जिले के निवासी और प्रसिद्ध भपांग वादक व जोगी लोक गायक हैं.

उन्होंने केवल 7 साल की उम्र में अपने पिता बुद्ध सिंह जोगी के साथ पारंपरिक लोक गायन ‘पांडुन का कड़ा’ गाना शुरू कर दिया था. भपांग की थाप के साथ वे राजस्थान की लोक कथाओं, वीर गाथाओं और सामाजिक संदेशों को जन-जन तक पहुंचाते रहे हैं. वहीं समाज सेवा के क्षेत्र में श्रीगंगानगर के संत और समाजसेवी स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को भी पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है.

स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज पिछले 50 वर्षों से समाज सेवा में सक्रिय हैं. उन्होंने वर्ष 1980 में श्री जगदंबा अंधविद्यालय की स्थापना की, जहां नेत्रहीन और मूक-बधिर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास और देखभाल की सुविधा दी जाती है.

इसके साथ ही उनके द्वारा स्थापित श्री जगदंबा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय पिछले 25 वर्षों से निःशुल्क नेत्र जांच और उपचार सेवाएं दे रहा है. लोक कला और समाज सेवा के क्षेत्र में इन तीनों विभूतियों को मिला पद्मश्री सम्मान पूरे राजस्थान के लिए गौरव का विषय है. यह सम्मान इस बात का प्रतीक है कि लोक संस्कृति और निःस्वार्थ सेवा आज भी देश की पहचान बनी हुई है.