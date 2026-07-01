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Education Conclave 2026: ज़ी राजस्थान के मंच पर शिक्षा जगत के दिग्गज, बोले- AI चैलेंज नहीं, बस एथिकली यूज करें

ZEE Rajasthan Education Conclave 2026: ZEE राजस्थान चैनल ने सामाजिक सरोकारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जयपुर में विशेष कार्यक्रम Education Conclave 2026 आयोजित किया. इसमें डिप्टी सीएम डॉ. प्रेम चंद बैरवा, राजस्थान सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, शिक्षा विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने डिजिटल लर्निंग, AI, स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्टार्टअप, ग्रामीण शिक्षा और रोजगारोन्मुख उच्च शिक्षा के भविष्य पर मंथन किया. यह आयोजन शिक्षा में नवाचार और गुणवत्तापूर्ण बदलाव को समर्पित रहा.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 01, 2026, 01:50 PM|Updated: Jul 01, 2026, 01:50 PM
Education Conclave 2026: ज़ी राजस्थान के मंच पर शिक्षा जगत के दिग्गज, बोले- AI चैलेंज नहीं, बस एथिकली यूज करें
Image Credit: ZEE Rajasthan Education Conclave 2026:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

ZEE Rajasthan Education Conclave 2026: प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल ZEE राजस्थान ने एक बार फिर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए Education Conclave 2026 का आयोजन किया. इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के बदलते स्वरूप, डिजिटल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कौशल आधारित शिक्षा और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा करना रहा. कॉन्क्लेव में प्रदेश और देश के शिक्षा जगत की प्रमुख हस्तियां अपने एक्सपीरिएंस शेयर किए और नई शिक्षा व्यवस्था की दिशा पर विचार रखे.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा रहे. वहीं राजस्थान सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए. उनकी उपस्थिति शिक्षा और रोजगार के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा को नई दिशा दी. पूरा कार्यक्रम चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के नेतृत्व में हुआ.

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डिजिटल लर्निंग से बदल रही है उच्च शिक्षा
आज विज्ञान और तकनीक के दौर में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. डिजिटल लर्निंग ने भौगोलिक सीमाओं को काफी हद तक समाप्त कर दिया है. AI आधारित पर्सनलाइज्ड पढ़ाई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार सीखने का अवसर दे रहे हैं. अब शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि जीवनभर सीखने और नई स्किल्स हासिल करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है.

शिक्षा जगत के दिग्गज शेयर करेंगे अपने विचार
कॉन्क्लेव में प्रदेश के प्रमुख शिक्षाविद शामिल हुए, जिनमें इनमें प्रो. डॉ. बिस्वजॉय चटर्जी, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (UEM) जयपुर, प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा, प्रेसिडेंट, पैसिफिक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज, ईआर. ओंकार बगारिया, CEO एवं ट्रस्टी, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी और अरुण जैन, जोनल हेड राजस्थान एवं सेंटर हेड जयपुर, ALLEN Career Institute का नाम शामिल है.

प्रो. डॉ. बिस्वजॉय चटर्जी ने डिजिटल लर्निंग पर बात करते हुए कहा कि माइक्रो डिग्री और माड्यूलर डिग्री अलग-अलग हैं. आद के समय में स्टूडेंट्स को कई सुविधाएं मिल रही हैं. हम बच्चों की फिजिटल लर्निंग पर जोर दे रहे हैं. साथ ही माइक्रोडिग्री पर ध्यान देने को कह रहे हैं. कार्यक्रम में डिजिटल लर्निंग के भविष्य, AI की भूमिका, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच बेहतर सहयोग, स्टार्टअप इकोसिस्टम, उद्यमिता आधारित शिक्षा और भविष्य के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई.

प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने बताया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म के दौर में, उच्च शिक्षा संस्थान छात्रों के लिए गुणवत्ता, सुलभता और पर्सनलाइज़्ड लर्निंग अनुभव सुनिश्चित कर सकते हैं.

ग्रामीण छात्रों और हिंदी माध्यम पर भी रहा फोकस
ALLEN Career Institute के प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने, हिंदी माध्यम के छात्रों को मिलने वाले सहयोग, फ्लेक्सिबल लर्निंग मॉडल और सेना व सुरक्षा बलों के जवानों तथा शहीदों के परिवार के बच्चों के लिए उपलब्ध स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं पर भी अपने विचार शेयर किए.

शिक्षा में नवाचार को मिला सम्मान
इस कॉन्क्लेव के माध्यम से ZEE राजस्थान ने उन संस्थानों और शिक्षाविदों को भी मंच दिया, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के जरिए नई मिसाल कायम किया है. ऐसे प्रयास लाखों छात्रों के लिए नई उम्मीद और बेहतर भविष्य का रास्ता तैयार कर रहे हैं.


ZEE राजस्थान केवल खबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार सकारात्मक पहल करता रहा है. चैनल हेड मनीष शर्मा के नेतृत्व में आयोजित Education Conclave 2026 इसी सोच का हिस्सा है. यह मंच शिक्षा जगत, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत को एक साथ लाकर भविष्य की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत, आधुनिक तथा रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास करेगा.

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यह भी पढ़ें:Education Conclave 2026 LIVE: Zee Rajasthan के मंच पर होगी शिक्षा के भविष्य की चर्चा, डिप्टी CM डॉ. प्रेम चंद बैरवा करेंगे शुभारंभ

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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