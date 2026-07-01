/Education Conclave 2026: शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण की सबसे सशक्त नींव - प्रेमचंद बैरवा

ZEE Rajasthan Education Conclave 2026 : प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल ZEE Rajasthan केवल खबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि समय समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करता रहा है. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में ZEE Rajasthan Education Conclave 2026 का आयोजन किया गया. इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य बदलते शिक्षा परिदृश्य, डिजिटल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा और भविष्य की जरूरतों पर गंभीर चर्चा करना रहा.

कॉन्क्लेव में प्रदेश के शिक्षा जगत की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं, जिन्होंने तकनीकी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. कार्यक्रम में ऐसे शिक्षाविदों और संस्थानों को मंच प्रदान किया गया, जो अपने नवाचारों के जरिए राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों के लिए नई संभावनाएं तैयार कर रहे हैं. इस आयोजन ने शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलावों को साझा करने का अवसर भी दिया.

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दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ

कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई. इस दौरान चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने शिक्षा के महत्व पर अपने विचार रखते हुए कहा कि शिक्षा ही देश का भविष्य और विकास की सबसे मजबूत नींव है. उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ शिक्षा प्रणाली में भी बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और नई तकनीकों को अपनाना समय की आवश्यकता बन गया है.

डिजिटल लर्निंग और AI बदल रहे हैं शिक्षा का स्वरूप

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के डिप्टी सीएम एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा रहे. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला है और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. राजस्थान सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की.

प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि ZEE Rajasthan समय -समय पर नवाचार करता रहा है. ऐसे में चैनल ने इस तरह के आयोजन करके शिक्षा के महत्व को बढ़ाया है. यह पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 को पूरा करने में महत्वपूर्ण कदम है. आपने एजुकेशन के लिए हमेशा कार्यक्रम किया है. इसको पूरा करने में आने वाली बाधाओं से निपटने के तरीके सिखाए है. समाज के विकास के लिए यह बेहद खास है.

ZEE Rajasthan Education Conclave 2026 : एजुकेशन कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन, ज़ी राजस्थान के मंच पर प्रदेश के शिक्षाविद्



शिक्षा को लेकर डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा— "शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण की सबसे सशक्त नींव है"@DrPremBairwa… pic.twitter.com/5bKicCscRZ — ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) July 1, 2026

डिप्टी सीएम ने कहा कि किसी भी देश की पहचान वहां के प्राकृतिक संसाधनों नहीं बल्कि शिक्षित नागरिकों से होती है. सोना-चांदी, तेल-खनिज समाप्त हो सकते हैं लेकिन ज्ञान समाप्त नहीं हो सकता है. नई शिक्षा नीति 2020 के चलते भारत की शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव हुए है. यह लोगों को रोजगार पैदा करना भी सिखा रही है. हमें ऐसे छात्र चाहिए, जो समस्या न बताएं, उनका हल बताएं. सरकार का उद्देश्य क्वालिटी एजुकेषन का है.



Education Conclave 2026 में शिरकत करने आए प्रदेश के डिप्ट सीएम प्रेमचंद बैरवा ने अपने भाषण ले पहले इस तरह के ईवेंट बेहद जरूरी होते हैं. शिक्षा केवल डिग्री नहीं बल्कि राष्ट्र के विकास का रोडमैप हैं. शिक्षा का उद्देशय न केवव जॉब करना बल्कि बच्चों को हर तरीके से तैयार करना है.

शिक्षा में AI के येगदान को लेकर क्या बोले कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा

राजस्थान सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि एक समय था, जब लोग किताबों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते थे. किताबों से पढ़ा ज्ञान लोगों को याद भी रहता था लेकिन इस डिजिटल युग में लोग फोन को बेहतर जरिया मानते हैं. भले ही फोन में ज्यादा सुविधाएं हों लेकिन सच तो यह है कि इससे पढ़ा कुछ भी याद नहीं रहता है.

शिक्षा के भविष्य को नई दिशा देने का प्रयास

ZEE Rajasthan Education Conclave 2026 केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शिक्षा के भविष्य पर गंभीर मंथन का मंच बना. इस आयोजन के माध्यम से शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए और यह संदेश दिया कि डिजिटल तकनीक, नवाचार और कौशल आधारित शिक्षा आने वाले समय में विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव साबित होगी. साथ ही यह कॉन्क्लेव शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित करने और समाज को सकारात्मक दिशा देने की ZEE Rajasthan की पहल का भी महत्वपूर्ण उदाहरण बना.