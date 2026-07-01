Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Education Conclave 2026: शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण की सबसे सशक्त नींव - प्रेमचंद बैरवा

Education Conclave 2026: शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण की सबसे सशक्त नींव - प्रेमचंद बैरवा

Education Conclave 2026: ज़ी राजस्थान चैनल ने आज जयपुर में सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया. इसमें शिक्षा के भविष्य, डिजिटल लर्निंग, AI आधारित पढ़ाई और स्किल बेस्ड एजुकेशन पर मंथन हुआ. कार्यक्रम में डिप्टी सीएम डॉ. प्रेम चंद बैरवा, SBI के CGM ओंकार नाथ चौधरी और शिक्षा जगत की प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 01, 2026, 02:08 PM|Updated: Jul 01, 2026, 02:08 PM
Education Conclave 2026: शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण की सबसे सशक्त नींव - प्रेमचंद बैरवा
Image Credit: डिप्टी सीएम डॉ. प्रेम चंद बैरवाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

ZEE Rajasthan Education Conclave 2026 : प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल ZEE Rajasthan केवल खबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि समय समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करता रहा है. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में ZEE Rajasthan Education Conclave 2026 का आयोजन किया गया. इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य बदलते शिक्षा परिदृश्य, डिजिटल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा और भविष्य की जरूरतों पर गंभीर चर्चा करना रहा.

कॉन्क्लेव में प्रदेश के शिक्षा जगत की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं, जिन्होंने तकनीकी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. कार्यक्रम में ऐसे शिक्षाविदों और संस्थानों को मंच प्रदान किया गया, जो अपने नवाचारों के जरिए राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों के लिए नई संभावनाएं तैयार कर रहे हैं. इस आयोजन ने शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलावों को साझा करने का अवसर भी दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ

कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई. इस दौरान चैनल हेड डॉ. मनीष शर्मा ने शिक्षा के महत्व पर अपने विचार रखते हुए कहा कि शिक्षा ही देश का भविष्य और विकास की सबसे मजबूत नींव है. उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ शिक्षा प्रणाली में भी बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और नई तकनीकों को अपनाना समय की आवश्यकता बन गया है.

डिजिटल लर्निंग और AI बदल रहे हैं शिक्षा का स्वरूप
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के डिप्टी सीएम एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा रहे. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला है और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. राजस्थान सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की.

प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि ZEE Rajasthan समय -समय पर नवाचार करता रहा है. ऐसे में चैनल ने इस तरह के आयोजन करके शिक्षा के महत्व को बढ़ाया है. यह पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 को पूरा करने में महत्वपूर्ण कदम है. आपने एजुकेशन के लिए हमेशा कार्यक्रम किया है. इसको पूरा करने में आने वाली बाधाओं से निपटने के तरीके सिखाए है. समाज के विकास के लिए यह बेहद खास है.

डिप्टी सीएम ने कहा कि किसी भी देश की पहचान वहां के प्राकृतिक संसाधनों नहीं बल्कि शिक्षित नागरिकों से होती है. सोना-चांदी, तेल-खनिज समाप्त हो सकते हैं लेकिन ज्ञान समाप्त नहीं हो सकता है. नई शिक्षा नीति 2020 के चलते भारत की शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव हुए है. यह लोगों को रोजगार पैदा करना भी सिखा रही है. हमें ऐसे छात्र चाहिए, जो समस्या न बताएं, उनका हल बताएं. सरकार का उद्देश्य क्वालिटी एजुकेषन का है.


Education Conclave 2026 में शिरकत करने आए प्रदेश के डिप्ट सीएम प्रेमचंद बैरवा ने अपने भाषण ले पहले इस तरह के ईवेंट बेहद जरूरी होते हैं. शिक्षा केवल डिग्री नहीं बल्कि राष्ट्र के विकास का रोडमैप हैं. शिक्षा का उद्देशय न केवव जॉब करना बल्कि बच्चों को हर तरीके से तैयार करना है.

शिक्षा में AI के येगदान को लेकर क्या बोले कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा

राजस्थान सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि एक समय था, जब लोग किताबों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते थे. किताबों से पढ़ा ज्ञान लोगों को याद भी रहता था लेकिन इस डिजिटल युग में लोग फोन को बेहतर जरिया मानते हैं. भले ही फोन में ज्यादा सुविधाएं हों लेकिन सच तो यह है कि इससे पढ़ा कुछ भी याद नहीं रहता है.

शिक्षा के भविष्य को नई दिशा देने का प्रयास

ZEE Rajasthan Education Conclave 2026 केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शिक्षा के भविष्य पर गंभीर मंथन का मंच बना. इस आयोजन के माध्यम से शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए और यह संदेश दिया कि डिजिटल तकनीक, नवाचार और कौशल आधारित शिक्षा आने वाले समय में विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव साबित होगी. साथ ही यह कॉन्क्लेव शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित करने और समाज को सकारात्मक दिशा देने की ZEE Rajasthan की पहल का भी महत्वपूर्ण उदाहरण बना.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Education Conclave 2026: ज़ी राजस्थान के मंच पर शिक्षा जगत के दिग्गज, AI और डिजिटल लर्निंग पर हुई चर्चा

ट्रेंडिंग न्यूज़

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

पांचना बांध विवाद पर हाई वोल्टेज ड्रामा! हंगामे के बीच मीटिंग छोड़कर निकले किरोड़ी मीणा

कौन था डकैत जगन गुर्जर? 100 से ज्यादा केसों वाला आरोपी, जिसकी जेल में हुई मौत

2016 के बाद झुंझुनूं में फिर सामने आया बड़ा कैश घोटाला, ATM कैश वैन छोड़कर दो कर्मचारी फरार, 1 करोड़ से अधिक गबन की आशंका

11 KV लाइन का तार टूटने से बड़ा हादसा, 3 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, बाइक जलकर राख

नाबालिग से गैंगरेप मामले में प्रशासन का बड़ा एक्शन, दरिंदगी के अड्डों पर गरजा बुलडोजर, होटल संचालक समेत 12 आरोपी गिरफ्तार

सीकर में डोटासरा और जूली का BJP पर हमला, डोटासरा बोले- यमुना का पानी राजस्थान का अधिकार, खैरात नहीं

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन इलाकों में होगी जोरदार बारिश, पढ़ें IMD जयपुर की ताजा चेतावनी

नर्सिंग कॉलेजों को राहत, हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग, डी.फार्म और BPT काउंसलिंग पर लगाई रोक

Hanumangarh: 21 साल के भाई ने अपने से 5 साल छोटी बहन से किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

नेशनल डॉक्टर्स डे, जब उम्मीद जवाब देने लगती है, तब डॉक्टर बनते हैं जीवन की आखिरी आस

देश के 26 राज्यों में पहुंचा मानसून, अब राजस्थान की बारी, जानिए आपके जिले में कब से शुरू होगी झमाझम बारिश?

राजस्थान में बारिश का नया दौर शुरू! 16 जिलों में भीगने को तैयार रहें लोग, अलर्ट जारी

गहने बनवाने का सुनहरा मौका! जयपुर सर्राफा बाजार में लुढ़के सोने के दाम, जानिए प्रति 10 ग्राम पर आपको कितना फायदा होगा

एक चिंगारी... और खत्म हो गई 14 बेजुबान जिंदगियां! ट्रांसफार्मर हादसे से दहल उठा गांव

जोधपुर में सनसनीखेज वारदात! चारपाई पर मिले मां और दो मासूम बच्चों के शव, फंदे से लटका मिला पिता

राजस्थान वाले हो जाएं तैयार! कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का खतरा, पढ़ें IMD का अपडेट

करौली के जंगल में युवक को दी तालिबानी सजा! उठाकर पटका, बांधकर पीटा, क्रूरता का वीडियो वायरल

यमुना जल समझौते पर स्वागत, सियासत और पानी पर पलटवार, CM ने कांग्रेस नेता राहुल पर किया कटाक्ष

जैसलमेर डंपिंग यार्ड में मजदूर की संदिग्ध मौत, साथी शव दफनाकर फरार

राजस्थान में 5 हजार रुपए महंगी हुई चांदी, सोने के तेवर भी नहीं हुए काम, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

झुंझुनूं में महिलाओं ने जमकर मचाया बवाल, चप्पल दिखाकर कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो...

चाकू-रॉड से किया था जानलेवा हमला, 5 साल बाद अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Jalore: अपनी मर्जी से लिव-इन में रह रहे थे युवक-युवती, पंचायत ने परिवार पर लगाया 21 लाख जुर्माने, हुक्का-पानी किया बंद

सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, बाजार में मची खलबली! जानें ताजा रेट

चांदी ने मारी छलांग, सोना रहा जस का तस! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

कौन है सुमिता बिश्नोई, जिसने सांवलियाजी मंदिर में ठेका दिलाने के नाम पर की 2.45 करोड़ रुपये की ठगी

उदयपुर में आज कई इलाकों की बिजली रहेगी बंद, सुबह से दोपहर तक शटडाउन, देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan Accident: दौसा में दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट, जिंदा जल गए 6 लोग, 2 अन्य की दर्दनाक मौत

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

'मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया...' CM के स्वागत वाले बयान पर अशोक गहलोत ने तोड़ी चुप्पी

अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की संदिग्ध मौत, मेडिकल बोर्ड करेगा पोस्टमार्टम

जयपुर रोड रेज: बीच सड़क युवती से अभद्रता, भाई पर जानलेवा हमला, CCTV वायरल फिर भी नहीं हुई गिरफ्तारी

Commercial LPG: कॉमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, जयपुर में 183 रुपए की बड़ी राहत

TAGS:
Jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, RCA एडहॉक कमेटी सस्पेंड, IAS भास्कर ए. सावंत बने इंचार्ज
Jaipur news
2
Jaipur news
3
Tonk news
4
Jaipur news
5
Rajasthan News