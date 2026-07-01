/Education Conclave 2026: डिजिटल लर्निंग और नई शिक्षा नीति पर खास चर्चा, एक्सपर्ट बोले- बच्चों के पास ज्ञान है, पर अप्लाई नहीं कर पाते

ZEE Rajasthan Education Conclave 2026: प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल ZEE राजस्थान एक बार फिर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए Education Conclave 2026 का आयोजन लेकर आया. यह कार्यक्रम बुधवार 1 जुलाई को आमेर में आयोजित हुआ. इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान में शिक्षा के बदलते स्वरूप, डिजिटल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल आधारित शिक्षा और रोजगार उन्मुख शिक्षण व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना रहा. कार्यक्रम में शिक्षा जगत से जुड़े कई शिक्षा विशेषज्ञों ने अपने विचार शेयर किए.

कॉन्क्लेव में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. वहीं राजस्थान सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और विशेष बनाया. दोनों अतिथियों ने बदलते समय के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर जोर दिया.

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शिक्षा में तकनीक और AI की भूमिका पर हुई चर्चा

कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि डिजिटल लर्निंग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया है. ऑनलाइन शिक्षा ने भौगोलिक दूरियों को कम किया है और छात्रों के लिए सीखने के नए अवसर तैयार किए हैं. साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग से विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार पढ़ाई संभव हो रही है. अब शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं रहकर स्किल आधारित और जीवन भर सीखने की प्रक्रिया बनती जा रही है.

राजस्थान में शिक्षा में बदलाव पर हुई विशेष पैनल चर्चा

कॉन्क्लेव में "राजस्थान में शिक्षा में बदलाव" विषय पर आयोजित विशेष पैनल चर्चा में शिक्षा क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया. इसमें University of Engineering and Management Jaipur के Registrar and Provost प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा, Swami Keshvanand Institute of Technology Management and Gramothan की स्किल डेवलपमेंट सेल की चीफ कोऑर्डिनेटर डॉ. खुशबू भारद्वाज, श्री महावीर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आशीष गुप्ता, Law Prep Tutorial के फाउंडर एवं डायरेक्टर सागर जोशी और Rawat Group of Education के डायरेक्टर नरेंद्र सिंह रावत शामिल रहे.

रोजगार, स्किल और इंडस्ट्री की जरूरतों पर मंथन

पैनल चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, सरकार, शिक्षण संस्थानों और उद्योग जगत के सहयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच, AI और स्किल आधारित शिक्षा की भूमिका जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की.

इसके अलावा विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने, संचार कौशल, टीमवर्क, आत्मविश्वास, आलोचनात्मक सोच और इंडस्ट्री की अपेक्षाओं के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने पर भी विचार रखे गए. वक्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि तकनीकी ज्ञान के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी आज के समय में सफलता की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी हैं.

क्या कहना है UEM रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार शर्मा का

21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने में मुख्य चुनौतियां और अवसर क्या हैं? पर जवाब देते हुए कहा कि UEM रजिस्ट्रार Pradeep Kumar Sharma ने कहा कि राजस्थान के छात्रों में खास एबिलिटी है. इन्हें खास एनवायरमेंट देने की जरूरत है. लोग AI की बात कर रहे हैं लेकिन ग्रामीण तबकों में भी अभी तक यह फैसिलिटी पूरी तरह नहीं पहुंची है. uem जयपुर ने 600 से ज्यादा इंडस्ट्रीज से टाई कर रखा है. अभी भी कई शिक्षण संस्थानों में सुपर कंप्यूटर नहीं हैं.



एआई ने तकनीकी कौशल के मूल्य को चुनौती दी है - लेकिन कहते हैं कि एआई के सामने सॉफ्ट स्किल्स हैं - जैसे सहानुभूति, आलोचनात्मक सोच और संचार - और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं? इंडस्ट्री पर क्या सोच रही है ? ...इस पर डॉ. खुशबू भारद्वाज ने खुलकर अपने विचार दिए.



श्री महावीर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. आशीष गुप्ता ने कहा कि आज बड़ी संख्या में निजी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्थापित हो रहे हैं. इसे विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की बढ़ती संख्या या ‘मशरूमिंग’ कहा जा रहा है. इसको लेकर सरकार को कदम उठाने की जरूरत है.

सामाजिक सरोकार निभाने की दिशा में ZEE राजस्थान की पहल

ZEE राजस्थान केवल खबरें दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक पहल भी करता रहा है. चैनल हेड मनीष शर्मा के नेतृत्व में आयोजित Education Conclave 2026 इसी सोच का हिस्सा है. इस मंच के माध्यम से शिक्षा जगत के विशेषज्ञों ने अपने अनुभव शेयर किए और भविष्य की शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, समावेशी, तकनीक आधारित और रोजगार उन्मुख बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए. कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई तकनीक और कौशल विकास के समन्वय से ही राजस्थान के युवाओं को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई जा सकती है.