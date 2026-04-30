/Zee Rajasthan Energy Conclave Jaipur: नए बिजनेस मॉडल बदलेंगे पावर प्रोक्योरमेंट का भविष्य, एक्सपर्ट्स से की गई चर्चा

Zee Rajasthan Energy Conclave Jaipur: एक कदम ऊर्जा विकास की ओर ज़ी राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया गया. ज़ी राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स के इस मंच पर इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स से चर्चा की गई.
Zee Rajasthan Energy Conclave Jaipur: प्रदेश में मांग पक्ष प्रबंधन और हरित ऊर्जा के लिए खुली पहुंच हेतु नियामक ढांचा को लेकर हिमांशु खुराना, सचिव, आरईआरसी ने चर्चा की. साथ ही उन्होंने आयोग ने हाल ही में demand flexibility and demand side management का रेगुलेशन जारी किया है, इसको लेकर बात रखी और इसमें discoms पर कोई बाध्यता को लेकर भी चर्चा की.
वहीं, पवन सुत शर्मा, निदेशक तकनीकी, आरईआरसी ने Green Energy Open Access में छोटे कंज्यूमर्स भाग ले सकते है. इसको लेकर चर्चा की.
वहीं, बाबू लाल गुप्ता, चेयरमैन एंड प्रमोटर, स्वास्तिक ग्रुप ने अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में काम करने का वातावरण, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और EPC प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में अपनी बात रखी. वहीं, राजस्थान में सरकारी अधिकारियों और विभागों का सहयोग EPC प्रोजेक्ट्स के निष्पादन में सहायक रहता है को लेकर चर्चा की. आने वाले समय में राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर में EPC कंपनियों के लिए व्यवसाय की संभावनाएं को लेकर भी राय दी.
पवन तंवर, टेक्निकल मैनेजर, आरआरईसीएल ने राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा के कटौती को कम करने में बैटरी भंडारण भूमिका को लेकर बात रखी.
आशू गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट, रेगुलेटरी एंड पॉलिसी-क्लिनमैक्स इनवीरो एनर्जी साल्यूशन लिमिटेड ने आज के समय में उद्योगों के लिए नवीकरणीय और हरित ऊर्जा समाधानों की ओर रुख करने का व्यावसायिक औचित्य पर बात रखी. साथ ही उन्होंने अगले 5-10 वर्षों में सी एंड आई पावर का परिदृश्य और पंचामृत और विकसित भारत के 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने में नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व के बारे में बताया.
यहां सुने पूरी चर्चा
Zee Rajasthan's Energy Conclave : ज़ी राजस्थान का एनर्जी कॉन्क्लेव एंड अवॉर्ड्स कार्यक्रम— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) April 30, 2026
राजस्थान में एनर्जी डेवलेपमेंट को लेकर इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स से संवाद@RajCMO @RajGovOfficial @hlnagar @drmanish_zee @RRECL_official @MinOfPower #EnergyConclave… pic.twitter.com/Esj0EIQwmT